Роскомнадзор спустя три дня после запуска заблокировал новостной агрегатор The True Story экс-главы «Яндекс.Новости» Статьи редакции
По требованию Генпрокуратуры.
Роскомнадзор внёс заблокировал новостной агрегатор The True Story, который создал бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон. Сервис появился в реестре запрещённых сайтов, который ведёт регулятор.
Судя по реестру, агрегатор заблокировали по требованию Генпрокуратуры.
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А вдруг это реклама?))
Ебать как все серьёзно: сама Генпрокуратура занимается. Остальные преступники подождут
Почему они открыто не признаются, что занимались цензурой в ЯндексНовостях? Те, кто уже ушел по крайней мере.
алгоритмы с новичком могут достать и в Израиле.
пусть спасибо скажет что он не повесился перед этим перестреляв всю свою семью и кошку