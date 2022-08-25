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Роскомнадзор спустя три дня после запуска заблокировал новостной агрегатор The True Story экс-главы «Яндекс.Новости» Статьи редакции

По требованию Генпрокуратуры.

Роскомнадзор внёс заблокировал новостной агрегатор The True Story, который создал бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон. Сервис появился в реестре запрещённых сайтов, который ведёт регулятор.

Судя по реестру, агрегатор заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков.

Лев Гершензон

#новости #яндекс

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7 комментариев
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 norm
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SnoRLaX

А вдруг это реклама?))

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Depeche Mode

Ебать как все серьёзно: сама Генпрокуратура занимается. Остальные преступники подождут

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Обязанный волк

Почему они открыто не признаются, что занимались цензурой в ЯндексНовостях? Те, кто уже ушел по крайней мере.

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Finkel

алгоритмы с новичком могут достать и в Израиле.

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Черт из табакеркИ

пусть спасибо скажет что он не повесился перед этим перестреляв всю свою семью и кошку

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Павел Каташев
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