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Патрушев призвал защитить Карелию от «деструктивного влияния Финляндии» с помощью российского ТВ и сотовой связи Статьи редакции

Таким образом секретарь Совбеза предложил отреагировать на вступление стран в НАТО.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев предложил улучшить социально-экономическое развитие в Республике Карелия, чтобы снизить иностранное влияние в приграничных районах страны в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Слова политика с совещания в Петрозаводске передаёт ТАСС.

В частности он заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы «пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа».

Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае, а уже в июне их официально пригласили в альянс. К началу августа вступление стран ратифицировали 23 участника, для полноценного вступления нужно согласие всех 30 государств. В ответ на решение Путин заявлял, что Россию «не пугают» очередные соседи в НАТО, но в случае размещения военной инфраструктуры у границ страны Москве «придётся ответить зеркально».

#новости #нато #карелия

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48 комментариев
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 Охуевает от происходящего

1) поднять уровень жизни, чтобы люди не смотрели на финнов с завистью
2) усилить пропаганду, подтянуть зацензурированный инет и "правильное" тв в каждый медвежий угол
выбирай с умом

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Ежегодный холод

Справедливости ради, он сказал

принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях
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Yoshiro Miyamura

Путин тоже все свои 20 лет вещает, что надо принять меры. А где они?

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Ежегодный холод

Они утонули

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Честный ежик

Он принял, вместе с алкашом...а о мерах забыл

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Акционерный единорожек88

Он начинал карьеру в тех местах, был в Карелии министром безопасности в 90е
Типа о малой родине думает Х)) Как же это кринжово

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Охуевает от происходящего

... путем улучшения покрытия Z-лучами

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Денис Сенькин

Всех недовольных на спецоперацию и проблема решена

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Sergei Timofeyev

Эм, принять меры? Бля, а можно без мер, а просто чтобы не мешали работать?

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doom

Ну, как повысили?

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СвободуПопугаям
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дорогой БРАТ Донателло

пиздец, ну какой уебан

зачем там жизнь улучшать, лучше ебанем побольше пропаганды

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Сомнительный огонь

Меня от словосочетания «российское ТВ» уже просто блевать тянет. Условный рефлекс. У следующих поколений врождённым станет, дай бог.

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doom

Если так подумать, то российское ТВ — это такой рак. Я сам был под влиянием этого кала в начале нулевых, особенно когда попёрли первые выпуски Камеди Клаба, Наша Раша, говна с ТНТ и так далее.

Сейчас как задумаешься, то аж в дрожь бросает. Слава богу, что как-то сам вышел из зоны зомбирования. А телевизора в доме нет года с 2010.

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Панорама

Где тег "#панорама"?

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Oldfag TV
улучшить социально-экономическое развитие

Ща как улучшат, ух бля. И прям вот с Петрозаводска начнут, который местные уже иначе как Петромагазинск не называют.

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Oldfag TV

Сначала блядь разваливали местную промышленность как могли, уничтожили, в частности, Онежский Тракторный Завод, а теперь "улучшат социально-экономическое развитие". Зла на пиздобола не хватает.

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Дешевый микрофон

как зюганов пизданул прям

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Alex V

Тракторные заводы по всей РФ уничтожили в 2000-е

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Кожаный фонарь
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Paul Filatov

про уровень жизни...
если перевести с чекистского на русский, то это значит "запилить забор повыше по всему периметру"

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Oldfag TV

Да, запретить местным в Финку выезжать, нехуй тут)))

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Печеньки Госдепа

Правильно, патрушев, мочи натовскую гидру! Даешь шоу соловьева и скабеевой нон-стопом 24 часа в сутки!

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doom

Тебе смешно, а они так и думают в целом.

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Мутный вентилятор

Бля где дефолт по внешнему долгу США, он обещал

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Bad Mother Fucker

погоди немного, вот-вот, на днях всё будет

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Oldfag TV

Ну лан, но смотри, ты обещал!

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Bad Mother Fucker

когда я врал-то?!

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Человекоподобный кот

Вместо того чтобы улучшать общее качество жизни в этих регионах, мы начинаем решать эту задачу через покрытие ТВ 🤡
У Варламова был отличный проект "Граница", разоблачая все эти клише вида "климат не тот, люди другие и тд"
Вот один из примеров с Финляндией

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Выстрел в член
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JilaNis

Обитаемый остров.

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Клаус Шульце

Ой, дебил.

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Paul Filatov

в том и горе, что он не дебил, но знает, как делать дебилами других

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Бур садовый

Он Карелию не может забыть по службе бывшей.. Кстати глянул Википедию про него ... "Иностранные награды
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) — за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом[53] (при этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины[54][55])
Орден Почёта (Белоруссия, 11 июля 2001) — за большие заслуги в обеспечении безопасности Союзного государства, личный вклад в развитие взаимодействия органов государственной безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации[56]
Орден Боевого креста I степени (Армения, 2003)[57]
Орден Дружбы (Вьетнам, 1 декабря 2021)[5

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Sergei Timofeyev

Генерал Бурдун

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Stan Majors

Когда страна, которая имеет с ними мега длинную границу, хотела дружить, они не думали о последствиях

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Школьный корабль

Финнам нахрен не сдался этот кусок дерьма, где живут пропитые ватники

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Oldfag TV

Ты бы на Карелию поменьше пиздел, дядя

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doom

Карелию нужно вернуть законным владельцам и будет там хорошо, финны топовые ребята.

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Oldfag TV

Место для шутки про Нью-Васюки.

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Depeche Mode

А 8 лет чем занимались, пидарасы?

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Иван Иванов

бамбас дамбили

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СтранныеДела

Он боится что Карелия в НАТО вступит чтоли?)))))
Что за цирк, всем пофиг же «один царь, одна победа»?)))

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Илья Максименко

Блять, отъебитесь от Карелии, тут практически все ближе к Финляндии, чем к России

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doom

Так Карелия и есть Финляндия, пора возвращаться в родную гавань.

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doom

Другими словами: Патрушев призвал увеличить зомбирование и не дать жителям Карелии понять в каком дерьме они живут.

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Галина Перидольская

Вот что НАТО животворящее делает!

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Следственный завод
улучшить социально-экономическое развитие в Республике Карелия

вовремя

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