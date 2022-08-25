Секретарь Совбеза Николай Патрушев предложил улучшить социально-экономическое развитие в Республике Карелия, чтобы снизить иностранное влияние в приграничных районах страны в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Слова политика с совещания в Петрозаводске передаёт ТАСС.

В частности он заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы «пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае, а уже в июне их официально пригласили в альянс. К началу августа вступление стран ратифицировали 23 участника, для полноценного вступления нужно согласие всех 30 государств. В ответ на решение Путин заявлял, что Россию «не пугают» очередные соседи в НАТО, но в случае размещения военной инфраструктуры у границ страны Москве «придётся ответить зеркально».