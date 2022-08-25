Патрушев призвал защитить Карелию от «деструктивного влияния Финляндии» с помощью российского ТВ и сотовой связи Статьи редакции
Таким образом секретарь Совбеза предложил отреагировать на вступление стран в НАТО.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев предложил улучшить социально-экономическое развитие в Республике Карелия, чтобы снизить иностранное влияние в приграничных районах страны в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Слова политика с совещания в Петрозаводске передаёт ТАСС.
В частности он заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы «пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае, а уже в июне их официально пригласили в альянс. К началу августа вступление стран ратифицировали 23 участника, для полноценного вступления нужно согласие всех 30 государств. В ответ на решение Путин заявлял, что Россию «не пугают» очередные соседи в НАТО, но в случае размещения военной инфраструктуры у границ страны Москве «придётся ответить зеркально».
1) поднять уровень жизни, чтобы люди не смотрели на финнов с завистью
2) усилить пропаганду, подтянуть зацензурированный инет и "правильное" тв в каждый медвежий угол
выбирай с умом
Справедливости ради, он сказалпринять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях
Путин тоже все свои 20 лет вещает, что надо принять меры. А где они?
Они утонули
Он принял, вместе с алкашом...а о мерах забыл
Он начинал карьеру в тех местах, был в Карелии министром безопасности в 90е
Типа о малой родине думает Х)) Как же это кринжово
... путем улучшения покрытия Z-лучами
Всех недовольных на спецоперацию и проблема решена
Эм, принять меры? Бля, а можно без мер, а просто чтобы не мешали работать?
Ну, как повысили?
пиздец, ну какой уебан
зачем там жизнь улучшать, лучше ебанем побольше пропаганды
Меня от словосочетания «российское ТВ» уже просто блевать тянет. Условный рефлекс. У следующих поколений врождённым станет, дай бог.
Если так подумать, то российское ТВ — это такой рак. Я сам был под влиянием этого кала в начале нулевых, особенно когда попёрли первые выпуски Камеди Клаба, Наша Раша, говна с ТНТ и так далее.
Сейчас как задумаешься, то аж в дрожь бросает. Слава богу, что как-то сам вышел из зоны зомбирования. А телевизора в доме нет года с 2010.
Где тег "#панорама"?
Ща как улучшат, ух бля. И прям вот с Петрозаводска начнут, который местные уже иначе как Петромагазинск не называют.
Сначала блядь разваливали местную промышленность как могли, уничтожили, в частности, Онежский Тракторный Завод, а теперь "улучшат социально-экономическое развитие". Зла на пиздобола не хватает.
как зюганов пизданул прям
Тракторные заводы по всей РФ уничтожили в 2000-е
про уровень жизни...
если перевести с чекистского на русский, то это значит "запилить забор повыше по всему периметру"
Да, запретить местным в Финку выезжать, нехуй тут)))
Правильно, патрушев, мочи натовскую гидру! Даешь шоу соловьева и скабеевой нон-стопом 24 часа в сутки!
Тебе смешно, а они так и думают в целом.
Бля где дефолт по внешнему долгу США, он обещал
погоди немного, вот-вот, на днях всё будет
Ну лан, но смотри, ты обещал!
когда я врал-то?!
Вместо того чтобы улучшать общее качество жизни в этих регионах, мы начинаем решать эту задачу через покрытие ТВ 🤡
У Варламова был отличный проект "Граница", разоблачая все эти клише вида "климат не тот, люди другие и тд"
Вот один из примеров с Финляндией
Обитаемый остров.
Ой, дебил.
в том и горе, что он не дебил, но знает, как делать дебилами других
Он Карелию не может забыть по службе бывшей.. Кстати глянул Википедию про него ... "Иностранные награды
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) — за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом[53] (при этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины[54][55])
Орден Почёта (Белоруссия, 11 июля 2001) — за большие заслуги в обеспечении безопасности Союзного государства, личный вклад в развитие взаимодействия органов государственной безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации[56]
Орден Боевого креста I степени (Армения, 2003)[57]
Орден Дружбы (Вьетнам, 1 декабря 2021)[5
Генерал Бурдун
Когда страна, которая имеет с ними мега длинную границу, хотела дружить, они не думали о последствиях
Финнам нахрен не сдался этот кусок дерьма, где живут пропитые ватники
Ты бы на Карелию поменьше пиздел, дядя
Карелию нужно вернуть законным владельцам и будет там хорошо, финны топовые ребята.
Место для шутки про Нью-Васюки.
А 8 лет чем занимались, пидарасы?
бамбас дамбили
Он боится что Карелия в НАТО вступит чтоли?)))))
Что за цирк, всем пофиг же «один царь, одна победа»?)))
Блять, отъебитесь от Карелии, тут практически все ближе к Финляндии, чем к России
Так Карелия и есть Финляндия, пора возвращаться в родную гавань.
Другими словами: Патрушев призвал увеличить зомбирование и не дать жителям Карелии понять в каком дерьме они живут.
Вот что НАТО животворящее делает!
вовремя