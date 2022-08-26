{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

В Риге снесли памятник советским солдатам. Власти Латвии не считают их «освободителями» Статьи редакции

Уничтожение мемориала стало причиной резонансных дискуссий.

113 просмотров
Delfi
  • 24 августа в центре Риги снесли 79-метровую стелу — центральный элемент «Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщает Delfi. На этой неделе также снесли и группу скульптур с изображением советских воинов, и скульптуру с образом Ники.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска некоторые наблюдатели встретили аплодисментами.

После того, как обелиск был снесён, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.

из материала Delfi от 25 августа
Снос стелы. Видео РИА «Новости» 
Latvijas Radio Ziņas @LRZinas
Rīgā ceturtdien demontēts Uzvaras parka pieminekļa centrālais objekts jeb obelisks. Būvdarbi ilga vairākas stundas.
Cardinalis Ravus @CardinalisRavus
Cik skaists kritiens ❤❤❤
Pēdējā laika skaistākais dokumentālais kino 👏🥂🍾
  • Инициативы о сносе или подрыве памятника в Риге появлялись на протяжении многих лет, но обсуждение вошло в активную стадию после 24 февраля 2022 года, на фоне вооружённого конфликта России с Украиной. Решение о демонтаже памятника Кабинет министров, Сейм и Рижская дума приняли в мае 2022 года.
  • На демонтаж памятника потратят 2,1 миллиона евро, около 50% которых придут от государства. Среди прочего местные власти задействуют средства, собранные краудфандингом. Также запланирован снос почти 70 памятников и других объектов, «прославляющих советский и нацистский режимы».
  • Часть людей воспринимает этот мемориал как Памятник Победы и памятное место для советских ветеранов, тогда как в Латвии зачастую считают его напоминанием о страданиях народа во время советского периода. Музей оккупации не признал одну из частей памятника художественной ценностью. Об этом, например, говорил мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью «Дождю».

Мы должны разобраться, что такое слова «свобода» и «освободить». Например, США и Великобритания освободили 2/3 части Европы, не только погнав нацистских захватчиков, но и помогали восстановить эти страны, например, Францию, Бельгию, Голландию. Эти страны сейчас процветают.

Наши освободители [показывает руками кавычки] вообще-то пришли на годы раньше, перед войной, в 1940-м году. Потом — в 1944-м, здесь уже в это время нацистов не было, но всё равно решили остаться, отнять наше имущество, отправить нашу интеллигенцию, наши семьи в Сибирь и сделать здесь свой порядок. Для нас это не освободители, мы не считаем это свободой.

Мартиньш Стакис, мэр Риги
  • 23 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге, увидев признаки статьи 243.4 УК РФ. «Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — считает СК.

#новости #латвия

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 kerokero

Какое нахуй уголовное дело, пусть у себя в стране латыши что угодно делают, почему это должно ебать российский СК?

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Ну внутри страны все проблемы уже решены.

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr

Нынешние власти Латвии может и не считают, но от фашистов её освободждал весь многонациональный народ. И да, период гитлеровской оккупации был как и везде кровавый и бандитский, как бы нынешним руководителям не хотелось считать.

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Гитлер убил миллионы, Сталин убил миллионы, почему ты считаешь, что один убийца лучше другого?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Щорс

Освободители 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Мужские слёзы

Не понятно, почему это говно в 91 не снесли

Ответить
Развернуть ветку
luxury

В Латвии еще 70 таких монументов. Обанкротятся к 2023 г, учитывая с каким трудом они нашкребли на бульдозер и эксплозивс.

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Добавьте это видео в материал: https://tjournal.ru/gifv/725392

Запись в сообществе Видео и гифки на TJ
Запись в сообществе Видео и гифки на TJ
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Актуальный нос

ага, а откуда это видео?

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Не знаю, но красивое.

Ответить
Развернуть ветку
Строительный татарин
23 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге

Нахера они это делают? Будут теперь требоват выдать им мэра Риги для суда?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null