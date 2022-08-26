В Риге снесли памятник советским солдатам. Власти Латвии не считают их «освободителями» Статьи редакции
Уничтожение мемориала стало причиной резонансных дискуссий.
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- 24 августа в центре Риги снесли 79-метровую стелу — центральный элемент «Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщает Delfi. На этой неделе также снесли и группу скульптур с изображением советских воинов, и скульптуру с образом Ники.
- Инициативы о сносе или подрыве памятника в Риге появлялись на протяжении многих лет, но обсуждение вошло в активную стадию после 24 февраля 2022 года, на фоне вооружённого конфликта России с Украиной. Решение о демонтаже памятника Кабинет министров, Сейм и Рижская дума приняли в мае 2022 года.
- На демонтаж памятника потратят 2,1 миллиона евро, около 50% которых придут от государства. Среди прочего местные власти задействуют средства, собранные краудфандингом. Также запланирован снос почти 70 памятников и других объектов, «прославляющих советский и нацистский режимы».
- Часть людей воспринимает этот мемориал как Памятник Победы и памятное место для советских ветеранов, тогда как в Латвии зачастую считают его напоминанием о страданиях народа во время советского периода. Музей оккупации не признал одну из частей памятника художественной ценностью. Об этом, например, говорил мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью «Дождю».
- 23 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге, увидев признаки статьи 243.4 УК РФ. «Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — считает СК.
Какое нахуй уголовное дело, пусть у себя в стране латыши что угодно делают, почему это должно ебать российский СК?
Ну внутри страны все проблемы уже решены.
Нынешние власти Латвии может и не считают, но от фашистов её освободждал весь многонациональный народ. И да, период гитлеровской оккупации был как и везде кровавый и бандитский, как бы нынешним руководителям не хотелось считать.
Гитлер убил миллионы, Сталин убил миллионы, почему ты считаешь, что один убийца лучше другого?
Освободители 🤣
Не понятно, почему это говно в 91 не снесли
В Латвии еще 70 таких монументов. Обанкротятся к 2023 г, учитывая с каким трудом они нашкребли на бульдозер и эксплозивс.
Добавьте это видео в материал: https://tjournal.ru/gifv/725392
ага, а откуда это видео?
Не знаю, но красивое.
Нахера они это делают? Будут теперь требоват выдать им мэра Риги для суда?