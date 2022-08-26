Мы должны разобраться, что такое слова «свобода» и «освободить». Например, США и Великобритания освободили 2/3 части Европы, не только погнав нацистских захватчиков, но и помогали восстановить эти страны, например, Францию, Бельгию, Голландию. Эти страны сейчас процветают.

Наши освободители [показывает руками кавычки] вообще-то пришли на годы раньше, перед войной, в 1940-м году. Потом — в 1944-м, здесь уже в это время нацистов не было, но всё равно решили остаться, отнять наше имущество, отправить нашу интеллигенцию, наши семьи в Сибирь и сделать здесь свой порядок. Для нас это не освободители, мы не считаем это свободой.