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Гаага попросила временно освободить город от исполнения санкций ЕС против России Статьи редакции

Власти не смогли оперативно найти поставщика газа на замену «Газпрома», но обещают сделать это к концу года.

Нидерландский город Гаага попросил у представителей ЕС отсрочки по началу исполнения санкций против России, сообщает Reuters. Согласно предыдущим договорённостям, до 10 октября власти европейских стран и городов должны расторгнуть контракты с российскими компаниями, но муниципалитету города не удалось найти замену «Газпрому».

В июне и июле власти Гааги провели общеевропейский тендер, но не нашли ни одного подходящего поставщика газа. Вице-мэр Саския Брюйнс заявила, что индивидуальные переговоры с энергетическими компаниями дадут результат, но на это понадобится больше времени. По мнению политика, в любом случае новый контракт будет намного дороже, чем соглашение с «Газпромом».

Город попросил отсрочку начала исполнения санкций до 1 января 2023 года. Власти ожидают, что ЕС примет просьбу, потому что город провёл требуемый тендер, пусть и не заключил новый контракт. Представители Еврокомиссии пока не комментировали заявление Гааги.

Весной Владимир Путин в ответ на санкции против России поручил продавать газ «недружественным странам» исключительно за рубли. А летом страны ЕС договорились сократить потребление газа, снизив зависимость от «Газпрома».

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Путин поручил продавать нефть и газ за рубли. Страны-покупатели отреагировали по-разному Статьи редакции

Мнения за рубежом разделились: от готовности до заявления о «нарушении контрактов».

Материал обновлён 24 марта

#новости #евросоюз #санкции #газ #гаага

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33 комментария
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 Полтергей

И эти люди собираются судить Путина?

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Skinny

ну отложат суд на пол года. Терпимо

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Мегават

Да, куда вообще торопиться? Потом еще можно будет отложить, если в домах вместо +20 будет +18.

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зов кобзона

А еще им не помыться никак, особенно канцлеру.

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Alexander Borshak

А потом обнулят сроки. ))

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зов кобзона

Путена погубит раскол элит, бессмысленный и беспощадный.

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Сергей Дворниченко

Конфликт башен кремля

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Андрей Васильев

нет, муниципалитет города Гаага не собирался судить Путина

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Ukrainian bagel

С 24 февраля моя жизнь это сюр какой-то

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Max Kolosov

Не только твоя. Всех нас

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Вова Посадсян

И что конкретно в твоей жизни стало сюром? Родственники или друзья в Украине погибли?

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Верховный калькулятор

* нельзя создавать прецендент
* рашистская пропаганда из штанов выпрыгнет от счастья

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ваш гачимун

ироничненько

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Макрон потерял телефон

Ну все получается
Переиграл и уничтожил

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Юрий Иванков

Кто? Гаага тебе предлагает? Да им похуй на тебя. Твоя свобода и счастье это только твоя забота, хватит надеятся на волшебника на голубом вертолете

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Sulti

бля смешно с челов которые думают что им чем-то обязаны европа/мир

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Zakhar Smirnoff

Так газ не причём! Пока ЕС выдаёт визы россиянам, война не закончится! Скоро вот ЕС перестанет визы выдавать россиянам, тогда и никакой газ не будет нужен, плюс и россияне свергнут власть быстрее! Ты не понимаешь что ли? Покупка газа это популизм, запрет на визы это реальная мера!

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Случайный Данила

Вот это ты меня рассмешнил

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зов кобзона

Мск не сразу строилась. Процесс пошёл, визы это лишь деталь.
Постепенно откажутся и от русского газа, и от прочего.
Живу в Эстонии, у нас тут кипяток из кранов с горячей водой всё лето, и никакой тебе профилактики, как любят практиковать в России. Газ у России не берём, сжиженный дешевле получается.

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Kekovskiy2

Я конечно понимаю, что надо быть против и всё такое, но откуда у тебя появилось электричество дома, раз ты смог написать комментарий здесь? Отказался бы сам в первую очередь

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зов кобзона

Предлагаешь сдаться?

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Депутат миллионов

Анекдот дня

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ar2r
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Senya
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Andrey Fedorov

А визу не дадут нам!

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Antonio De

Блин, я бегло прочитал заголовок и подумал, что речь про леди Гагу ))

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Личной микроскоп

Гаага попросила временно освободить город от проведения заседаний Международного трибунала против России.
Власти не смогли оперативно найти свободные тюремные помещения для всех привезённых преступников и гостиницы для журналистов, но обещают сделать это к концу года. По предварительной информации, предполагается переоборудовать газовые хранилища в следственные изоляторы.

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Гордон Фриман

Утопия 🤔

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Молчаливый чайник

Гаага, ты должна была бороться со Злом, а не примкнуть к нему

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Leika

Газпрому надо помочь ребятам и расторгнуть контракт досрочно.

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зов кобзона

Правильно, Россия должна всячески помогать Западу выходить из под её влияния. Хватит жевать сопли, все путинские удавки надо рвать.
Пару холодных зим пересидим, дальше будет похер на Россию.

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Конь Федерации

А Путин хорош ))) Зачем бояться Гааги, если можно ее просто взять за яйца?

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Sun City

В какое ничтожество западная европа превратилась. Ихняя бесхребетность и зависимость от газа уже даже на курсе USD-EUR начала отражаться.

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