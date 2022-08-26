Гаага попросила временно освободить город от исполнения санкций ЕС против России Статьи редакции
Власти не смогли оперативно найти поставщика газа на замену «Газпрома», но обещают сделать это к концу года.
Нидерландский город Гаага попросил у представителей ЕС отсрочки по началу исполнения санкций против России, сообщает Reuters. Согласно предыдущим договорённостям, до 10 октября власти европейских стран и городов должны расторгнуть контракты с российскими компаниями, но муниципалитету города не удалось найти замену «Газпрому».
В июне и июле власти Гааги провели общеевропейский тендер, но не нашли ни одного подходящего поставщика газа. Вице-мэр Саския Брюйнс заявила, что индивидуальные переговоры с энергетическими компаниями дадут результат, но на это понадобится больше времени. По мнению политика, в любом случае новый контракт будет намного дороже, чем соглашение с «Газпромом».
Город попросил отсрочку начала исполнения санкций до 1 января 2023 года. Власти ожидают, что ЕС примет просьбу, потому что город провёл требуемый тендер, пусть и не заключил новый контракт. Представители Еврокомиссии пока не комментировали заявление Гааги.
Весной Владимир Путин в ответ на санкции против России поручил продавать газ «недружественным странам» исключительно за рубли. А летом страны ЕС договорились сократить потребление газа, снизив зависимость от «Газпрома».
И эти люди собираются судить Путина?
ну отложат суд на пол года. Терпимо
Да, куда вообще торопиться? Потом еще можно будет отложить, если в домах вместо +20 будет +18.
А еще им не помыться никак, особенно канцлеру.
А потом обнулят сроки. ))
Путена погубит раскол элит, бессмысленный и беспощадный.
Конфликт башен кремля
нет, муниципалитет города Гаага не собирался судить Путина
С 24 февраля моя жизнь это сюр какой-то
Не только твоя. Всех нас
И что конкретно в твоей жизни стало сюром? Родственники или друзья в Украине погибли?
* нельзя создавать прецендент
* рашистская пропаганда из штанов выпрыгнет от счастья
ироничненько
Ну все получается
Переиграл и уничтожил
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Кто? Гаага тебе предлагает? Да им похуй на тебя. Твоя свобода и счастье это только твоя забота, хватит надеятся на волшебника на голубом вертолете
бля смешно с челов которые думают что им чем-то обязаны европа/мир
Так газ не причём! Пока ЕС выдаёт визы россиянам, война не закончится! Скоро вот ЕС перестанет визы выдавать россиянам, тогда и никакой газ не будет нужен, плюс и россияне свергнут власть быстрее! Ты не понимаешь что ли? Покупка газа это популизм, запрет на визы это реальная мера!
Вот это ты меня рассмешнил
Мск не сразу строилась. Процесс пошёл, визы это лишь деталь.
Постепенно откажутся и от русского газа, и от прочего.
Живу в Эстонии, у нас тут кипяток из кранов с горячей водой всё лето, и никакой тебе профилактики, как любят практиковать в России. Газ у России не берём, сжиженный дешевле получается.
Я конечно понимаю, что надо быть против и всё такое, но откуда у тебя появилось электричество дома, раз ты смог написать комментарий здесь? Отказался бы сам в первую очередь
Предлагаешь сдаться?
Анекдот дня
А визу не дадут нам!
Блин, я бегло прочитал заголовок и подумал, что речь про леди Гагу ))
Гаага попросила временно освободить город от проведения заседаний Международного трибунала против России.
Власти не смогли оперативно найти свободные тюремные помещения для всех привезённых преступников и гостиницы для журналистов, но обещают сделать это к концу года. По предварительной информации, предполагается переоборудовать газовые хранилища в следственные изоляторы.
Утопия 🤔
Гаага, ты должна была бороться со Злом, а не примкнуть к нему
Газпрому надо помочь ребятам и расторгнуть контракт досрочно.
Правильно, Россия должна всячески помогать Западу выходить из под её влияния. Хватит жевать сопли, все путинские удавки надо рвать.
Пару холодных зим пересидим, дальше будет похер на Россию.
А Путин хорош ))) Зачем бояться Гааги, если можно ее просто взять за яйца?
В какое ничтожество западная европа превратилась. Ихняя бесхребетность и зависимость от газа уже даже на курсе USD-EUR начала отражаться.