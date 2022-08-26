Власти не смогли оперативно найти поставщика газа на замену «Газпрома», но обещают сделать это к концу года.

Нидерландский город Гаага попросил у представителей ЕС отсрочки по началу исполнения санкций против России, сообщает Reuters. Согласно предыдущим договорённостям, до 10 октября власти европейских стран и городов должны расторгнуть контракты с российскими компаниями, но муниципалитету города не удалось найти замену «Газпрому».

В июне и июле власти Гааги провели общеевропейский тендер, но не нашли ни одного подходящего поставщика газа. Вице-мэр Саския Брюйнс заявила, что индивидуальные переговоры с энергетическими компаниями дадут результат, но на это понадобится больше времени. По мнению политика, в любом случае новый контракт будет намного дороже, чем соглашение с «Газпромом».

Город попросил отсрочку начала исполнения санкций до 1 января 2023 года. Власти ожидают, что ЕС примет просьбу, потому что город провёл требуемый тендер, пусть и не заключил новый контракт. Представители Еврокомиссии пока не комментировали заявление Гааги.

Весной Владимир Путин в ответ на санкции против России поручил продавать газ «недружественным странам» исключительно за рубли. А летом страны ЕС договорились сократить потребление газа, снизив зависимость от «Газпрома».