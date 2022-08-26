Студент из Индии наклеил кожу со своего пальца другу, чтобы тот прошёл за него биометрию и сдал экзамен Статьи редакции
План из шпионских фильмов не сработал — участников задержали и обвинили в мошенничестве.
Полиция индийского города Вадодара сообщила о задержании двух молодых людей из штата Бихар, которые обманом пытались сдать экзамен для работы на местной железной дороге. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста.
Экзамен в железнодорожную компанию проходил 22 августа. Все кандидаты заранее должны были предоставить отпечатки пальцев, чтобы перед сдачей теста идентифицировать себя — таким образом организаторы планировали предотвратить случаи мошенничества при устройстве на работу.
Когда соискатель, представившийся Кумаром, за несколько попыток не смог пройти биометрический сканер, один из представителей компании заподозрил что-то неладное. Заметив это, студент попытался спрятать руку в карман брюк, но сотрудник попросил его показать ладонь. Он распылил антисептик на руку, после чего с большого пальца отвалился кусок кожи.
Сотрудники вызвали полицию, и после задержания кандидат признался, что его настоящее имя — Раджьягуру Гупта, а Маниш Кумар — его друг, который попросил более подготовленного знакомого помочь со сдачей экзамена. Он также описал полицейским способ, которым друзья исполнили свой план.
Обоих студентов задержали и предъявили им обвинения в мошенничестве, подделке документов и преступном сговоре. Максимальное наказание по этим статьям в Индии в сумме предусматривает до 5,5 лет лишения свободы.
Вот это настоящий бро
Надо было всю кисть отдать.
Верняк
Гарольд и Кумар
Насмотрятся Гаттаки и ябут друг друга в жопы.
Хорошо, что не глаза сканировали
Чё за Кено?
Мнение особое
О, вы из Франции.
Дедом моим был Йода Магистр.
Особое мнение
Особое мнение
Darude - Sandstorm
Никто не будет очевидные шутки курить? Ладно
Что это? В чем шутка?
Это гарольд и кумар, киношка такая, кумар ещё и индиец, кумар в новости чувака зовут, и поступок укуренный нахуй, киношка чутка укуренная
Кумар - персонаж выше
эээ, шара прийди?
привет)
привіт)
Что-то мне подсказывает, что они оба не сдали-бы.
когда получал свой загранник (через 2.5 месяца), система смогла определить что я это я, раза с 8го.
А потом все начали танцевать
Кожа это уже документ? Не знал
Охуенно поработали
нормально, скоро и роговицу глаза школьники из индии смогут пересаживать, делов то....
удобненько
Долбоёбы
мой знакомый лет 10 назад, так сильно хотел в армию, но были проблемы с сердцем, попросил своего товарища вместо него кардиограмму пройти, но ничего не вышло, у того кардиограмма не лучше выглядела)
При получении финского паспорта мои отпечатки не совпали с моими же трехлетней давности. Надо, конечно, следить за состоянием скафандра, а то землюки что-то заподозрят.