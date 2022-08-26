План из шпионских фильмов не сработал — участников задержали и обвинили в мошенничестве.

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Полиция индийского города Вадодара сообщила о задержании двух молодых людей из штата Бихар, которые обманом пытались сдать экзамен для работы на местной железной дороге. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста.

Экзамен в железнодорожную компанию проходил 22 августа. Все кандидаты заранее должны были предоставить отпечатки пальцев, чтобы перед сдачей теста идентифицировать себя — таким образом организаторы планировали предотвратить случаи мошенничества при устройстве на работу.

Когда соискатель, представившийся Кумаром, за несколько попыток не смог пройти биометрический сканер, один из представителей компании заподозрил что-то неладное. Заметив это, студент попытался спрятать руку в карман брюк, но сотрудник попросил его показать ладонь. Он распылил антисептик на руку, после чего с большого пальца отвалился кусок кожи.

Сотрудники вызвали полицию, и после задержания кандидат признался, что его настоящее имя — Раджьягуру Гупта, а Маниш Кумар — его друг, который попросил более подготовленного знакомого помочь со сдачей экзамена. Он также описал полицейским способ, которым друзья исполнили свой план.

За день до экзамена Кумар приложил большой палец левой руки к раскалённой сковороде, из-за чего на нём образовался волдырь. Затем он снял кожу с помощью лезвия и наклеил её на палец Гупты, зная о проверке биометрии перед тестом. сотрудники полиции