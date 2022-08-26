{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Студент из Индии наклеил кожу со своего пальца другу, чтобы тот прошёл за него биометрию и сдал экзамен Статьи редакции

План из шпионских фильмов не сработал — участников задержали и обвинили в мошенничестве.

2366 просмотров

Полиция индийского города Вадодара сообщила о задержании двух молодых людей из штата Бихар, которые обманом пытались сдать экзамен для работы на местной железной дороге. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста.

Экзамен в железнодорожную компанию проходил 22 августа. Все кандидаты заранее должны были предоставить отпечатки пальцев, чтобы перед сдачей теста идентифицировать себя — таким образом организаторы планировали предотвратить случаи мошенничества при устройстве на работу.

Когда соискатель, представившийся Кумаром, за несколько попыток не смог пройти биометрический сканер, один из представителей компании заподозрил что-то неладное. Заметив это, студент попытался спрятать руку в карман брюк, но сотрудник попросил его показать ладонь. Он распылил антисептик на руку, после чего с большого пальца отвалился кусок кожи.

Сотрудники вызвали полицию, и после задержания кандидат признался, что его настоящее имя — Раджьягуру Гупта, а Маниш Кумар — его друг, который попросил более подготовленного знакомого помочь со сдачей экзамена. Он также описал полицейским способ, которым друзья исполнили свой план.

За день до экзамена Кумар приложил большой палец левой руки к раскалённой сковороде, из-за чего на нём образовался волдырь. Затем он снял кожу с помощью лезвия и наклеил её на палец Гупты, зная о проверке биометрии перед тестом.

сотрудники полиции

Обоих студентов задержали и предъявили им обвинения в мошенничестве, подделке документов и преступном сговоре. Максимальное наказание по этим статьям в Индии в сумме предусматривает до 5,5 лет лишения свободы.

#новости #индия #мошенничество

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Написать комментарий...
Проклятый томагавк_два

Вот это настоящий бро

Ответить
Развернуть ветку
Скрепный кремпай

Надо было всю кисть отдать.
Верняк

Ответить
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Гарольд и Кумар

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Насмотрятся Гаттаки и ябут друг друга в жопы.

Ответить
Развернуть ветку
Личной микроскоп

Хорошо, что не глаза сканировали

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванков

Чё за Кено?

Ответить
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Мнение особое

Ответить
Развернуть ветку
Личной микроскоп

О, вы из Франции.

Ответить
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Дедом моим был Йода Магистр.

Ответить
Развернуть ветку
Личной микроскоп

Особое мнение

Ответить
Развернуть ветку
Конструктивный Даниль

Особое мнение

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Малинин

Darude - Sandstorm

Ответить
Развернуть ветку
Правительственный цвет

Никто не будет очевидные шутки курить? Ладно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Щёлоков

Что это? В чем шутка?

Ответить
Развернуть ветку
Правительственный цвет

Это гарольд и кумар, киношка такая, кумар ещё и индиец, кумар в новости чувака зовут, и поступок укуренный нахуй, киношка чутка укуренная

Ответить
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Кумар - персонаж выше

Ответить
Развернуть ветку
Тэнк

эээ, шара прийди?

Ответить
Развернуть ветку
Низкий колос

привет)

Ответить
Развернуть ветку
Тэнк

привіт)

Ответить
Развернуть ветку
Yuriy A

Что-то мне подсказывает, что они оба не сдали-бы.

Ответить
Развернуть ветку
Административный единорожек88

когда получал свой загранник (через 2.5 месяца), система смогла определить что я это я, раза с 8го.

Ответить
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

А потом все начали танцевать

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шалатонов

Кожа это уже документ? Не знал

Ответить
Развернуть ветку
До побачення

Охуенно поработали

Ответить
Развернуть ветку
Боря Моисеев

нормально, скоро и роговицу глаза школьники из индии смогут пересаживать, делов то....

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

удобненько

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Долбоёбы

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сирота

мой знакомый лет 10 назад, так сильно хотел в армию, но были проблемы с сердцем, попросил своего товарища вместо него кардиограмму пройти, но ничего не вышло, у того кардиограмма не лучше выглядела)

Ответить
Развернуть ветку
Клювом ништ клац-клац

При получении финского паспорта мои отпечатки не совпали с моими же трехлетней давности. Надо, конечно, следить за состоянием скафандра, а то землюки что-то заподозрят.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
null