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Новости

РПЦ запретила изгонять бесов из людей с психическими расстройствами и «симулянтов», а также брать за обряд деньги Статьи редакции

Организация разработала регламент из-за «злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма».

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Русская Православная Церковь согласовала правила изнания бесов. Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата.

Проект анонсировали в апреле 2021 года. В РПЦ говорили, что работали над ним три года.

В документе семь страниц. Большую часть занимают разделы:

  • «Отношение РПЦ к экзорцизму»;
  • «Исторические основания для экзорцизма»;
  • «История чина экзорцизма»;
  • «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах»;
  • «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма».

Рекомендации для совершения обряда занимают две страницы. В правилах говорится:

  • Совершать экзорцизм может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея;
  • Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и другие) не должны ожидать мзды за совершение чина (то есть нельзя брать деньги за обряд)
  • Cовершающий экзорцизм должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нём;
  • «Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. Поэтому священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии;
  • Недопустимо совершать обряд над людьми, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности».

Как отметили в РПЦ, регламент разработали из‑за злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма, в результате которых «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». К злоупотреблениям относят «отчитки» (обряд изгнания бесов), снятые на видео. Следствием таких обрядов становится «ложное беснование» и «кликушество», добавили в РПЦ.

Сеансы изгнания бесов, как индивидуальные, так и коллективные, популярны в России. Неоднократно обряды заканчивались гибелью участников. В 2019 году при участии членов религиозной общины «Ученики Христа» погиб девятилетний мальчик. Во время обряда мужчина бил своего сына плёткой, а чтобы он не кричал, засунул ему в рот кляп. Ребёнок задохнулся. В 2011 году 25-летняя жительница Воронежа скончалась, после того как родители произвели над ней ритуал изгнания бесов. Девушку заставляли выпить пять литров святой воды, а когда она не смогла пить, воду попытались влить силой. Сломив сопротивление дочери, родители повалили её на пол и прыгали на ней. Медики констатировали смерть от многочисленных травм и повреждений внутренних органов.

В ноябре 2020 года глава отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Владимир Легойда сказал, что верующим нельзя проводить обряд самостоятельно. «Выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребёнок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов — опасно и вредно», — отметил тогда представитель РПЦ.

#новости #рпц #религия

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23 комментария
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Проклятый томагавк_два

Священники: живете дальше в проклятом мире, который сами и создали.

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Молчаливый чайник
запретила священникам изгонять бесов из людей с психическими расстройствами

Квалифицированный психиатр должен дать заключение, что это не психическое расстройство, а бесы?

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Гордон Фриман

Р О С С И Я
О
С
С
И
Я

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Данный цветок

Тоже орнул с этого

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Влажный пёс_анон

Ну тут уже консилиум экспертов должен быть, с целительницей бабкой Фросей с соседнего подъезда во главе

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Властный цветок

Скоро во всех церквях:

Смари, как могу. И хули ты мне сделаешь?
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Личной микроскоп
Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своём.
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YDenis

баф на +5 к иисусьей силе

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мЕдь
из людей с психическими расстройствами

Ясно, деда им не спасти.

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Григорий Охтин против ху...

Деда шёл изгонять один шаман. Шамана задержали и в дурку посадили.

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Молчаливый чайник
Медики констатировали смерть от многочисленных травм и повреждений внутренних органов.

Странно, что ФСИН до сих пор не использовала "экзорцизм" как объяснение тому, что у них происходит

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Личной микроскоп

«Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. Поэтому священнослужителям в этих случаях рекомендуется перенаправлять пациента к местному шаману или волхву.

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Влажный пёс_анон
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Беспонтовый пирожок

Какой сейчас век??

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Тэнк
согласовала правила изнания бесов

здравый смысл вышел из чата

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Низкий колос

здравый смысл там и рядом не прогуливался, чтобы выходить)

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Владимир Климов

И как быть тогда с Екб?

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Atacms

Ебануца

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Товарищ

Новости из психушки

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Кто спас TJ

Скорее ввела лицензирование на данную деятельность

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Andrey Laur

Выписаны из сумасшедших русских

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Sergei Timofeyev
В 2011 году 25-летняя жительница Воронежа скончалась, после того как родители произвели над ней ритуал изгнания бесов. Девушку заставляли выпить пять литров святой воды, а когда она не смогла пить, воду попытались влить силой. Сломив сопротивление дочери, родители повалили её на пол и прыгали на ней. Медики констатировали смерть от многочисленных травм и повреждений внутренних органов.

По-моему, бесы были как раз не в девушке, а рядом.

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Туалетный
«Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний.

Т.е. никогда

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