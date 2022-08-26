Организация разработала регламент из-за «злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма».

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Русская Православная Церковь согласовала правила изнания бесов. Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата.

Проект анонсировали в апреле 2021 года. В РПЦ говорили, что работали над ним три года.

В документе семь страниц. Большую часть занимают разделы:

«Отношение РПЦ к экзорцизму»;

«Исторические основания для экзорцизма»;



«История чина экзорцизма»;



«Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах»;



«Проблемы, связанные с практикой экзорцизма».



Рекомендации для совершения обряда занимают две страницы. В правилах говорится:

Совершать экзорцизм может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея;

Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и другие) не должны ожидать мзды за совершение чина (то есть нельзя брать деньги за обряд)



Cовершающий экзорцизм должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нём;



«Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. Поэтому священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии;



Недопустимо совершать обряд над людьми, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности».



Как отметили в РПЦ, регламент разработали из‑за злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма, в результате которых «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». К злоупотреблениям относят «отчитки» (обряд изгнания бесов), снятые на видео. Следствием таких обрядов становится «ложное беснование» и «кликушество», добавили в РПЦ.

Сеансы изгнания бесов, как индивидуальные, так и коллективные, популярны в России. Неоднократно обряды заканчивались гибелью участников. В 2019 году при участии членов религиозной общины «Ученики Христа» погиб девятилетний мальчик. Во время обряда мужчина бил своего сына плёткой, а чтобы он не кричал, засунул ему в рот кляп. Ребёнок задохнулся. В 2011 году 25-летняя жительница Воронежа скончалась, после того как родители произвели над ней ритуал изгнания бесов. Девушку заставляли выпить пять литров святой воды, а когда она не смогла пить, воду попытались влить силой. Сломив сопротивление дочери, родители повалили её на пол и прыгали на ней. Медики констатировали смерть от многочисленных травм и повреждений внутренних органов.