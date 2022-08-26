РПЦ запретила изгонять бесов из людей с психическими расстройствами и «симулянтов», а также брать за обряд деньги Статьи редакции
Организация разработала регламент из-за «злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма».
Русская Православная Церковь согласовала правила изнания бесов. Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата.
Проект анонсировали в апреле 2021 года. В РПЦ говорили, что работали над ним три года.
В документе семь страниц. Большую часть занимают разделы:
- «Отношение РПЦ к экзорцизму»;
- «Исторические основания для экзорцизма»;
- «История чина экзорцизма»;
- «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах»;
- «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма».
Рекомендации для совершения обряда занимают две страницы. В правилах говорится:
- Совершать экзорцизм может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея;
- Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и другие) не должны ожидать мзды за совершение чина (то есть нельзя брать деньги за обряд)
- Cовершающий экзорцизм должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нём;
- «Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. Поэтому священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии;
- Недопустимо совершать обряд над людьми, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности».
Как отметили в РПЦ, регламент разработали из‑за злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма, в результате которых «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». К злоупотреблениям относят «отчитки» (обряд изгнания бесов), снятые на видео. Следствием таких обрядов становится «ложное беснование» и «кликушество», добавили в РПЦ.
Сеансы изгнания бесов, как индивидуальные, так и коллективные, популярны в России. Неоднократно обряды заканчивались гибелью участников. В 2019 году при участии членов религиозной общины «Ученики Христа» погиб девятилетний мальчик. Во время обряда мужчина бил своего сына плёткой, а чтобы он не кричал, засунул ему в рот кляп. Ребёнок задохнулся. В 2011 году 25-летняя жительница Воронежа скончалась, после того как родители произвели над ней ритуал изгнания бесов. Девушку заставляли выпить пять литров святой воды, а когда она не смогла пить, воду попытались влить силой. Сломив сопротивление дочери, родители повалили её на пол и прыгали на ней. Медики констатировали смерть от многочисленных травм и повреждений внутренних органов.
В ноябре 2020 года глава отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Владимир Легойда сказал, что верующим нельзя проводить обряд самостоятельно. «Выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребёнок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов — опасно и вредно», — отметил тогда представитель РПЦ.
Священники: живете дальше в проклятом мире, который сами и создали.
Квалифицированный психиатр должен дать заключение, что это не психическое расстройство, а бесы?
Р О С С И Я
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Тоже орнул с этого
Ну тут уже консилиум экспертов должен быть, с целительницей бабкой Фросей с соседнего подъезда во главе
Скоро во всех церквях:Смари, как могу. И хули ты мне сделаешь?
баф на +5 к иисусьей силе
Ясно, деда им не спасти.
Деда шёл изгонять один шаман. Шамана задержали и в дурку посадили.
Странно, что ФСИН до сих пор не использовала "экзорцизм" как объяснение тому, что у них происходит
«Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. Поэтому священнослужителям в этих случаях рекомендуется перенаправлять пациента к местному шаману или волхву.
Какой сейчас век??
здравый смысл вышел из чата
здравый смысл там и рядом не прогуливался, чтобы выходить)
И как быть тогда с Екб?
Ебануца
Новости из психушки
Скорее ввела лицензирование на данную деятельность
Выписаны из сумасшедших русских
По-моему, бесы были как раз не в девушке, а рядом.
Т.е. никогда