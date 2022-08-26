Ответа от СБУ пока не последовало.

26 августа Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчинённых — Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — в совершении военных преступлений. Ведомство предъявило обвинения Кадырову по трём статьям УК Украины за личное планирование ряда операций и рассказало о ходе следствия.

Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений. из сообщения СБУ

На обвинения отреагировал сам глава Чеченской республики. Он записал для представителей СБУ голосовое сообщение в телеграм о готовности «приехать и разобраться — кто преступник, кто убийца, а кто террорист». Кадыров также добавил, что чеченские военные, наоборот, якобы защищали стариков и женщин, а сам он готов «взять Киев» и ждёт соответствующего распоряжения от Путина.

Позже возбуждение уголовного дела против главы Чечни прокомментировали в Следственном комитете России. Глава СК Александр Бастрыкин выбрал ту же тактику — он поручил возбудить уголовное дело уже против СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании» должностных лиц из России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности. Александр Бастрыкин