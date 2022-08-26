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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против СБУ за возбуждение ею уголовного дела против Кадырова Статьи редакции

Ответа от СБУ пока не последовало.

26 августа Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчинённых — Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — в совершении военных преступлений. Ведомство предъявило обвинения Кадырову по трём статьям УК Украины за личное планирование ряда операций и рассказало о ходе следствия.

Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений.

из сообщения СБУ

На обвинения отреагировал сам глава Чеченской республики. Он записал для представителей СБУ голосовое сообщение в телеграм о готовности «приехать и разобраться — кто преступник, кто убийца, а кто террорист». Кадыров также добавил, что чеченские военные, наоборот, якобы защищали стариков и женщин, а сам он готов «взять Киев» и ждёт соответствующего распоряжения от Путина.

Позже возбуждение уголовного дела против главы Чечни прокомментировали в Следственном комитете России. Глава СК Александр Бастрыкин выбрал ту же тактику — он поручил возбудить уголовное дело уже против СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании» должностных лиц из России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности.

Александр Бастрыкин

#новости #конфликтвукраине #кадыров

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17 комментариев
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Изящный Илья
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Полный корабль

следственный шизокомитет

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дорогой БРАТ Донателло

бастрыкин возбудитель ебаный

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VIPER

Обе стороны возбудились — хороший будет секс

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Dan Master

Когда разрешили взять Киев.

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мЕдь
о готовности «приехать и разобраться — кто преступник, кто убийца, а кто террорист».

Вот прям такое записал?? Там же небось

приехать ДОН и разобраться — кто преступник ДОН кто убийца ДОН, а кто террорист ДОН
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Iskr
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Удивленный Макс

Впадлу искать, поэтому так:

Спайдермены_показывают_друг_на_друга.жпг

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мЕдь

а_что_так_можно_было.жпг

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Удивленный Макс

После_стольких_лет_Всегда.пнг

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ЧичаГад
В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности.

установит. и шо?

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Жесткий цвет

Бастрыкин обычный путинский холуй, староста его группы из СПбГУ. Я помню, когда дело кировлеса и Навального только начиналось, следователь, которому поручили это дело закрыл его в связи с отсутствием состава преступления, что было логично. И в Москве какой то съезд всех следователей прошел, в огромном зале, была трансляция, где Бастрыкин попросил встать этого следователя и на глаза у всех начал его кашмарить, типа "Почему вы закрыли дело, на вас Навальный надавил?" итп. Ну и ессно дело заново открыли и начали раскручивать.

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Полный корабль

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Paul Filatov

перевозбуждение детектед

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VIPER

Бастрыкин изобрел рекурсию

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Бур садовый

значит будет возбуждено еще дело на бастрыкина возбудившего дело на тех кто возбудил первое дело..

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Oster Int

Нужно больше возбуждения

Бастрыкин возбудился, поручив возбудить уголовное дело против СБУ за возбуждение ею уголовного дела против возбуждения Кадырова
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