Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против СБУ за возбуждение ею уголовного дела против Кадырова Статьи редакции
Ответа от СБУ пока не последовало.
26 августа Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчинённых — Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — в совершении военных преступлений. Ведомство предъявило обвинения Кадырову по трём статьям УК Украины за личное планирование ряда операций и рассказало о ходе следствия.
На обвинения отреагировал сам глава Чеченской республики. Он записал для представителей СБУ голосовое сообщение в телеграм о готовности «приехать и разобраться — кто преступник, кто убийца, а кто террорист». Кадыров также добавил, что чеченские военные, наоборот, якобы защищали стариков и женщин, а сам он готов «взять Киев» и ждёт соответствующего распоряжения от Путина.
Позже возбуждение уголовного дела против главы Чечни прокомментировали в Следственном комитете России. Глава СК Александр Бастрыкин выбрал ту же тактику — он поручил возбудить уголовное дело уже против СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании» должностных лиц из России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
следственный шизокомитет
бастрыкин возбудитель ебаный
Обе стороны возбудились — хороший будет секс
Когда разрешили взять Киев.
Вот прям такое записал?? Там же небосьприехать ДОН и разобраться — кто преступник ДОН кто убийца ДОН, а кто террорист ДОН
Впадлу искать, поэтому так:
Спайдермены_показывают_друг_на_друга.жпг
а_что_так_можно_было.жпг
После_стольких_лет_Всегда.пнг
установит. и шо?
Бастрыкин обычный путинский холуй, староста его группы из СПбГУ. Я помню, когда дело кировлеса и Навального только начиналось, следователь, которому поручили это дело закрыл его в связи с отсутствием состава преступления, что было логично. И в Москве какой то съезд всех следователей прошел, в огромном зале, была трансляция, где Бастрыкин попросил встать этого следователя и на глаза у всех начал его кашмарить, типа "Почему вы закрыли дело, на вас Навальный надавил?" итп. Ну и ессно дело заново открыли и начали раскручивать.
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перевозбуждение детектед
Бастрыкин изобрел рекурсию
значит будет возбуждено еще дело на бастрыкина возбудившего дело на тех кто возбудил первое дело..
Нужно больше возбужденияБастрыкин возбудился, поручив возбудить уголовное дело против СБУ за возбуждение ею уголовного дела против возбуждения Кадырова