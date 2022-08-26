Напиток будут продавать под брендом «Добрый кола».

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О том, что российское подразделение Coca-Cola HBC, которое ранее переименовали в Multon Partners, будет продавать в РФ напиток под названием «Добрый кола», сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать. Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

По предположению руководителя, компания попытается построить продажи напитков на популярности соков «Добрый» среди россиян. Однако по словам Гончарова, после ухода Coca-Cola на рынке РФ возникла жёсткая конкуренция между производителями «кольных напитков». Глава «Теремка» подчеркнул, что в настоящее время в российских ресторанах «даже нельзя выставить всю линейку продукции».

По данным издания «Фонтанка», Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до 28 августа. Эту дату назвали сотрудники одной из федеральных сетей. Региональные сети ожидают начало отгрузок «в ближайшее время».