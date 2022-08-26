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СМИ: Coca-Cola возобновит поставки газировки до 28 августа Статьи редакции

Напиток будут продавать под брендом «Добрый кола».

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О том, что российское подразделение Coca-Cola HBC, которое ранее переименовали в Multon Partners, будет продавать в РФ напиток под названием «Добрый кола», сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

По предположению руководителя, компания попытается построить продажи напитков на популярности соков «Добрый» среди россиян. Однако по словам Гончарова, после ухода Coca-Cola на рынке РФ возникла жёсткая конкуренция между производителями «кольных напитков». Глава «Теремка» подчеркнул, что в настоящее время в российских ресторанах «даже нельзя выставить всю линейку продукции».

По данным издания «Фонтанка», Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до 28 августа. Эту дату назвали сотрудники одной из федеральных сетей. Региональные сети ожидают начало отгрузок «в ближайшее время».

Впервые о планах Coca-Cola поменять название напитка на «Добрый Cola» сообщил Telegram-канал Mash в начале августа 2022 года.

#новости #cocacola

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128 комментариев
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 Evil Pechenka

Добрый кола

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Изящный Илья

Хмурый кока

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4 комментария
Andrey Laur

Выписан из плохих кол. Временно.

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лала лало

Статья пиздеж, кока кола не возобновит поставки, но появится новый никому неизветсный бренд и напиток - добрый кола

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Evil Pechenka

Именно так. Заголовки типа «Макдональдс возвращается под вывеской „Вкусно и дрочка“» — некорректны.

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19 комментариев
Паша Цветомузыка

но надо отметить, что возобновят на мощностях оригинальной колы. лучше бы сказали откуда будут сиропы брать

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19 комментариев
Дмитрий Рылеев

Добрый кола, очень хороший

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лала лало

Надеюсь что русский? Раз добрый

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1 комментарий
Dmitry Why

Пойдём в кусно и тощка возьмём добрый коля

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B1ack Onyx

Зоибана рекламирует свой клон тж

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Александр Прохоренко

Класс, потому что это соревнование по дерьмовым колам от компаний, которые даже 2 дня не посидели над рецептурой и дизайном, уже заебло

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Александр Прохоренко

Кстати не покупайте колу от Вкусвилла, как будто лошадь перданула в сироп от кашля

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3 комментария
Полный корабль

И никто не сделал без сахара

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4 комментария
qweqwe

Самое гавно что удалось попробывать 2-ух литровая белакола за 40 рублей из светофора, ни разу не газированная и с привкусом ржавых труб

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Паша Цветомузыка
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Gamer Altz

Заголовок, очевидно, рассчитан на ватников, которые дальше него не читают. Хотелось бы ознакомиться с официальной позицией руководства самой Coca-Cola.

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Evil Pechenka

Да какая позиция, они ушли с рынка, что могли — продали, на этих мощностях сделают воду и будут продавать.

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6 комментариев
добро пожаловать в ад
. Хотелось бы ознакомиться с официальной позицией руководства самой Coca-Cola.

А самая шутка в том, что ее нет, блять.
Они где-то в марте выпустили ОДИН пресс-релиз, в котором указали что-то максимально обтекаемое "Мы приостанавливаем бизнес в России". И ВСЕ.
https://www.coca-colacompany.com/media-center/press-releases/coca-cola-company-suspends-business-russia
Как именно они приостанавливают свой бизнес (речь идет о полном уходе из России, о продаже активов, об ограничении расходов на маркетинг - кстати, последнее верно) в пресс-релизе ничего нет, а новых заявлений не завезли.

The Coca-Cola Company Suspends its Business in…
The Coca-Cola Company announced today that it is suspending its business in Russia. Read this…
www.coca-colacompany.com
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Lolto

Нi, я нi поняв! Це що таке! А як жi санкции??? Западный барiн козав, що Россию задавят санкцiямi!

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Максоний

влажные мечты

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Alexander
«Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать.

тем временем очаковская Кола уже успела спозиционироваться как "та самая кола" и с грохотом завалила все прилавки

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YDenis

С грохотом? Я это даже видел, стояло 1-2 бутылки стыдливо рядом с нормальной колой)

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8 комментариев
Вольдемаръ Дурбовскiй

Та самая это пепси или кока

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1 комментарий
Максоний

С вискарём/льдом/в коктейль нормально идет. Лучшая из клонов.
Все клоноделы мудаки, потому что никто не сделал шугар-фри.

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qweqwe

Причем ценник влупили не меньше чем у обычной

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Paul Filatov

ска, почему не "Добрый Коля" 🥲

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YDenis

Практически все страны на планете, даже с территориальными конфликтами, колу не смущают. Там продают, и пох)
Но в России это прям камень преткновения.
Без колы зиро это всё нафиг не надо, буду пить таёжный дар)

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Бесполезный теркин30см

Ахуенная штука по вкусу и аромату этот таежный дар, только после него всегда такое чувство, что счас зубы выпадут...

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Sun City

Да вы охуели, только название поменяли и дальше работать? Конченые

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Спящая сова

Та это не оригинальный бренд. Тут осталось бывшее представительство и завод. Компания именно американская вроде как ушла

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8 комментариев
Anton Milevsky

А как правильно?

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4 комментария
Дмитрий Рылеев

Копчёные сосиски

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Vitaliy Monarch

Coca-Cola бывает только под брендом Coca-Cola, все остальное сурогат

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зов кобзона

Гога-Коля

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Zloy eNot

С таким подходом, в попытке усидеть на двух стульях, надо было назвать " Простикола"...

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Рамшташн говорит

Куда насцать?

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Паша Цветомузыка
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лала лало
Мы решили продавать «Добрый кола» вместо Coca-Cola.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

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alekksandr cherr

короче коку колу пока не покупать до особых распоряжений.

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Михаил Горлов

Победили?

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sf

Т. е контора, которая раньше принадлежала коле что-то там начнет выпускать подаётся как Кола возвращается?

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Бесполезный теркин30см

Контора никуда не делась и не меняла владельца)

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ЧичаГад

ебало пепси представили?

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onlydropped

А как же Кола и точка?

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Ivan Egornov

ПодZалупная Кола

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Karma Police

Хороший русский, добрый кола

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God Damn

Лол

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Виталий Лановой

У нас в магазинах продукты из Казахстана продаётся обычная кола никто ее что-то не раскупает

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Mark Nebesniy

Вроде была же новость месяц назад

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испанский смех

пиздатая новость, поскорее бы все остальные вернулись

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испанский смех

кто нить в курсе как в спб заказать доставку вкусочка? в аппе нет доставке в агрегаторах тоже(

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