СМИ: Coca-Cola возобновит поставки газировки до 28 августа Статьи редакции
Напиток будут продавать под брендом «Добрый кола».
О том, что российское подразделение Coca-Cola HBC, которое ранее переименовали в Multon Partners, будет продавать в РФ напиток под названием «Добрый кола», сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.
По предположению руководителя, компания попытается построить продажи напитков на популярности соков «Добрый» среди россиян. Однако по словам Гончарова, после ухода Coca-Cola на рынке РФ возникла жёсткая конкуренция между производителями «кольных напитков». Глава «Теремка» подчеркнул, что в настоящее время в российских ресторанах «даже нельзя выставить всю линейку продукции».
По данным издания «Фонтанка», Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до 28 августа. Эту дату назвали сотрудники одной из федеральных сетей. Региональные сети ожидают начало отгрузок «в ближайшее время».
Впервые о планах Coca-Cola поменять название напитка на «Добрый Cola» сообщил Telegram-канал Mash в начале августа 2022 года.
Добрый кола
Хмурый кока
Выписан из плохих кол. Временно.
Статья пиздеж, кока кола не возобновит поставки, но появится новый никому неизветсный бренд и напиток - добрый кола
Именно так. Заголовки типа «Макдональдс возвращается под вывеской „Вкусно и дрочка“» — некорректны.
но надо отметить, что возобновят на мощностях оригинальной колы. лучше бы сказали откуда будут сиропы брать
Добрый кола, очень хороший
Надеюсь что русский? Раз добрый
Пойдём в кусно и тощка возьмём добрый коля
Зоибана рекламирует свой клон тж
Класс, потому что это соревнование по дерьмовым колам от компаний, которые даже 2 дня не посидели над рецептурой и дизайном, уже заебло
Кстати не покупайте колу от Вкусвилла, как будто лошадь перданула в сироп от кашля
И никто не сделал без сахара
Самое гавно что удалось попробывать 2-ух литровая белакола за 40 рублей из светофора, ни разу не газированная и с привкусом ржавых труб
Заголовок, очевидно, рассчитан на ватников, которые дальше него не читают. Хотелось бы ознакомиться с официальной позицией руководства самой Coca-Cola.
Да какая позиция, они ушли с рынка, что могли — продали, на этих мощностях сделают воду и будут продавать.
А самая шутка в том, что ее нет, блять.
Они где-то в марте выпустили ОДИН пресс-релиз, в котором указали что-то максимально обтекаемое "Мы приостанавливаем бизнес в России". И ВСЕ.
https://www.coca-colacompany.com/media-center/press-releases/coca-cola-company-suspends-business-russia
Как именно они приостанавливают свой бизнес (речь идет о полном уходе из России, о продаже активов, об ограничении расходов на маркетинг - кстати, последнее верно) в пресс-релизе ничего нет, а новых заявлений не завезли.
Нi, я нi поняв! Це що таке! А як жi санкции??? Западный барiн козав, що Россию задавят санкцiямi!
влажные мечты
тем временем очаковская Кола уже успела спозиционироваться как "та самая кола" и с грохотом завалила все прилавки
С грохотом? Я это даже видел, стояло 1-2 бутылки стыдливо рядом с нормальной колой)
Та самая это пепси или кока
С вискарём/льдом/в коктейль нормально идет. Лучшая из клонов.
Все клоноделы мудаки, потому что никто не сделал шугар-фри.
Причем ценник влупили не меньше чем у обычной
ска, почему не "Добрый Коля" 🥲
Практически все страны на планете, даже с территориальными конфликтами, колу не смущают. Там продают, и пох)
Но в России это прям камень преткновения.
Без колы зиро это всё нафиг не надо, буду пить таёжный дар)
Ахуенная штука по вкусу и аромату этот таежный дар, только после него всегда такое чувство, что счас зубы выпадут...
Да вы охуели, только название поменяли и дальше работать? Конченые
Та это не оригинальный бренд. Тут осталось бывшее представительство и завод. Компания именно американская вроде как ушла
А как правильно?
Копчёные сосиски
Coca-Cola бывает только под брендом Coca-Cola, все остальное сурогат
Гога-Коля
С таким подходом, в попытке усидеть на двух стульях, надо было назвать " Простикола"...
Куда насцать?
Михаил Гончаров, основатель «Теремка»
короче коку колу пока не покупать до особых распоряжений.
Победили?
Т. е контора, которая раньше принадлежала коле что-то там начнет выпускать подаётся как Кола возвращается?
Контора никуда не делась и не меняла владельца)
ебало пепси представили?
А как же Кола и точка?
ПодZалупная Кола
Хороший русский, добрый кола
Лол
У нас в магазинах продукты из Казахстана продаётся обычная кола никто ее что-то не раскупает
Вроде была же новость месяц назад
пиздатая новость, поскорее бы все остальные вернулись
кто нить в курсе как в спб заказать доставку вкусочка? в аппе нет доставке в агрегаторах тоже(