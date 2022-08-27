ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению Статьи редакции
Таким образом регулятор хочет мотивировать кредитные организации к ввозу евро и долларов в Россию.
Если раньше кредитные организации могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников.
Единственным ограничением остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключённых с российскими банками или ЦБ, следует из письма Банка России, разосланного по банкам (с ним ознакомились Frank Media, его аутентичность подтвердили в двух кредитных организациях).
Согласно документу, новая норма действует с начала этой недели и до 9 сентября. В ЦБ подтверждают рассылку письма.
По словам независимого банковского специалиста Ольги Ульяновой, ЦБ пытается мотивировать (или как минимум — не демотивировать) банки, которые способны найти каналы поставок наличных долларов и евро, к ввозу этой валюты и её перераспределению внутри страны, в том числе и населению. «Это, в свою очередь, должно привести к росту наличной денежной массы евро и долларов в целом по стране, что позволит снизить напряжённость вокруг дефицита валютной ликвидности», — отмечает она.
Дефицит валюты, но курс укрепляется, книги по экономики можно выкинуть
а причем тут экономика, ее нет в РФ сейчас.
Есть
Рыночной нет.
Есть, полно мелких частных предпринимателей и самозанятых, всяких средних бизнесов
Ее нельзя купить, курс может быть любым
Почему нельзя то? Я вполне себе покупал бумажные доллары по 75р, когда биржевой был 60. Да, немного дороже, но это пока не советские 4р при официальном курсе в 60 копеек.
Ну и всегда можно смотреть на курс USDT на каком нибудь бестчандже. Он очень близок к "настоящему" курсу, на мой взгляд.
Книги по русскому языку тоже
Какие профиты для государства, если у населения будет валюта под матрасом?
Население съебет отсюда оставив путину его трубу. Меньше голова будет болеть.
БЛЯТЬ
Да что будет-то 10 сентября
А ведь комитет что-то знает наверняка!!!