Таким образом регулятор хочет мотивировать кредитные организации к ввозу евро и долларов в Россию.

Если раньше кредитные организации могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников.

Единственным ограничением остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключённых с российскими банками или ЦБ, следует из письма Банка России, разосланного по банкам (с ним ознакомились Frank Media, его аутентичность подтвердили в двух кредитных организациях).

Согласно документу, новая норма действует с начала этой недели и до 9 сентября. В ЦБ подтверждают рассылку письма.

По словам независимого банковского специалиста Ольги Ульяновой, ЦБ пытается мотивировать (или как минимум — не демотивировать) банки, которые способны найти каналы поставок наличных долларов и евро, к ввозу этой валюты и её перераспределению внутри страны, в том числе и населению. «Это, в свою очередь, должно привести к росту наличной денежной массы евро и долларов в целом по стране, что позволит снизить напряжённость вокруг дефицита валютной ликвидности», — отмечает она.