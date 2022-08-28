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Новости

В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ» Статьи редакции

В базе содержатся данные о почти 44 миллионах человек.

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В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence. Объём базы — 72 Гб.

В доступе оказались данные о почти 44 миллионах пользователей. База содержит:

  • имя/фамилию (на русском или английском языках);
  • адрес электронной почты (7,455,926 уникальных адресов);
  • хешированный пароль;
  • IP-адрес;
  • страну (24,6 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона из Казахстана, 2,1 миллиона из Китая, 1,7 миллиона из Украины);

  • дата начала/окончания подписки, последнего входа (с 19.09.2017 по 22.09.2021).

Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными.

Судя по информации из этого дампа он был сделан не ранее 22 сентября 2021 года.

#новости #утечки #кино

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19 комментариев
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Людской яд

менеджмент старта, вы понимате , что вам пиздец ? ВАМ ПИЗДЕЦ !
ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СУКА

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Вольный микроскоп

Откуда у этого дерьма 44 миллиона пользователей?

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Людской яд

кто зарегистрировал 40 млн аккаунтов

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Коричневый томагавк_два
Мы без конца ругаем СТАРТ, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто зарегистрировал 40 миллионов аккаунтов?
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Кураж Вираж

Халявные промокоды на бесплатную подписку

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Видный коктейль

Никогда - и вот опять!

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Пищевой микрофон

Впервые слышу, а там 44 миллиона пользователей

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xqdc

штраф 60к

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Times Roman

Объясните мне, тупенькому, представляет ли опасность такой утечки для пользователей этого сервиса? Ну типа если есть почта и пароль, то хаккиры могут пытаться зайти например в Сбер, Тинькофф и т.д.?

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Женский томагавк_два

Обогащение с другими слитыми данными и вот у тебя есть полный цифровой профиль человека + реальный адрес, реальные траты

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Цветной холод

у них есть почта, пароля нет

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Котик Летаев

Если сервис не предъявлял серьёзных требований к сложности пароля, то простые пароли (большинство) подбираются по хэшу.

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FireGrim

Если не используют соль, то да.

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Цветной холод
то простые пароли (большинство) подбираются по хэшу

чиво?

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Сладкое колечко в попке

По хэшу подбираются

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Цветной холод

мне б такик подборщиков, глядишь бы биткоинов штук 100 было

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Сладкое колечко в попке

Подумай еще раз что имелось ввиду

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Цветной холод

никто не хеширует голый пароль, как минимум используют соль, да еще и двойное хеширование, поэтому какой бы простой пароль не был, ты фиг его подберешь

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RAA

Опять mongoDB открытой жопой в интернет светила. Классика

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