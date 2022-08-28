В базе содержатся данные о почти 44 миллионах человек.

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В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence. Объём базы — 72 Гб.

В доступе оказались данные о почти 44 миллионах пользователей. База содержит:

имя/фамилию (на русском или английском языках);

адрес электронной почты (7,455,926 уникальных адресов);

хешированный пароль;

IP-адрес;

страну (24,6 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона из Казахстана, 2,1 миллиона из Китая, 1,7 миллиона из Украины);

дата начала/окончания подписки, последнего входа (с 19.09.2017 по 22.09.2021).

Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными.