В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ» Статьи редакции
В базе содержатся данные о почти 44 миллионах человек.
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В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence. Объём базы — 72 Гб.
В доступе оказались данные о почти 44 миллионах пользователей. База содержит:
- имя/фамилию (на русском или английском языках);
- адрес электронной почты (7,455,926 уникальных адресов);
- хешированный пароль;
- IP-адрес;
- страну (24,6 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона из Казахстана, 2,1 миллиона из Китая, 1,7 миллиона из Украины);
дата начала/окончания подписки, последнего входа (с 19.09.2017 по 22.09.2021).
Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными.
Судя по информации из этого дампа он был сделан не ранее 22 сентября 2021 года.
менеджмент старта, вы понимате , что вам пиздец ? ВАМ ПИЗДЕЦ !
ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СУКА
Откуда у этого дерьма 44 миллиона пользователей?
кто зарегистрировал 40 млн аккаунтов
Халявные промокоды на бесплатную подписку
Никогда - и вот опять!
Впервые слышу, а там 44 миллиона пользователей
штраф 60к
Объясните мне, тупенькому, представляет ли опасность такой утечки для пользователей этого сервиса? Ну типа если есть почта и пароль, то хаккиры могут пытаться зайти например в Сбер, Тинькофф и т.д.?
Обогащение с другими слитыми данными и вот у тебя есть полный цифровой профиль человека + реальный адрес, реальные траты
у них есть почта, пароля нет
Если сервис не предъявлял серьёзных требований к сложности пароля, то простые пароли (большинство) подбираются по хэшу.
Если не используют соль, то да.
чиво?
По хэшу подбираются
мне б такик подборщиков, глядишь бы биткоинов штук 100 было
Подумай еще раз что имелось ввиду
никто не хеширует голый пароль, как минимум используют соль, да еще и двойное хеширование, поэтому какой бы простой пароль не был, ты фиг его подберешь
Опять mongoDB открытой жопой в интернет светила. Классика