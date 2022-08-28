Американская Dell подтвердила полное прекращение работы в России Статьи редакции
Это был крупнейший поставщик серверов в страну.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщили агентству Reuters в компании.
О том, что Dell закроет офис в стране и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов, в конце августе говорили источники CNews. По данным издания, ноутбуки и мониторы работникам отдают бесплатно, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили.
Dell — один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию. В конце февраля компания приостановила поставки своей продукции в Россию. В мае Арбитражный суд Москвы арестовал больше 778 млн рублей на счетах ООО «Делл» после иска системного интегратора «Талмер» из-за приостановки работы компании в стране.
все было не зря!
ну це пиздець
У меня вовремя наебнулся монитор от них, ремонтировать днс не может (не чем), пересчитать стоимость не может (т.к. больше не продаются), а цены выросли. В итоге нашёл какой-то более дешёвый в продаже и договорились пересчитать по нему.