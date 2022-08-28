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Американская Dell подтвердила полное прекращение работы в России Статьи редакции

Это был крупнейший поставщик серверов в страну.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщили агентству Reuters в компании.

О том, что Dell закроет офис в стране и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов, в конце августе говорили источники CNews. По данным издания, ноутбуки и мониторы работникам отдают бесплатно, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили.

Dell — один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию. В конце февраля компания приостановила поставки своей продукции в Россию. В мае Арбитражный суд Москвы арестовал больше 778 млн рублей на счетах ООО «Делл» после иска системного интегратора «Талмер» из-за приостановки работы компании в стране.

#новости #dell #ктоушёл

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4 комментария
Встречный рак
ноутбуки и мониторы работникам отдают бесплатно

все было не зря!

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Конкретный меч
Не начинать войну или полное прекращение работы Dell в России
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Святий Фалос

ну це пиздець

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Иван Ильенко

У меня вовремя наебнулся монитор от них, ремонтировать днс не может (не чем), пересчитать стоимость не может (т.к. больше не продаются), а цены выросли. В итоге нашёл какой-то более дешёвый в продаже и договорились пересчитать по нему.

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