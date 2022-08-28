Это был крупнейший поставщик серверов в страну.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщили агентству Reuters в компании.

О том, что Dell закроет офис в стране и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов, в конце августе говорили источники CNews. По данным издания, ноутбуки и мониторы работникам отдают бесплатно, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили.

Dell — один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию. В конце февраля компания приостановила поставки своей продукции в Россию. В мае Арбитражный суд Москвы арестовал больше 778 млн рублей на счетах ООО «Делл» после иска системного интегратора «Талмер» из-за приостановки работы компании в стране.