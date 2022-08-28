Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у горожан для передачи Украине Статьи редакции
В обмен дадут подарочный сертификат на 50, 100 или 150 долларов.
Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у жителей города для передачи Украине. Об этом сообщается в твиттере мэрии.
Программу организовал местный департамент полиции. Из условий следует, что за сдачу пистолета горожанин получит подарочный сертификат на 50 долларов, за ружьё или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 мм — 150.
1575 просмотров
150 баксов. а какая выгода?
Наверное в том, что никто не будет спрашивать откуда оно у тебя и сколько на нем жмуров
ага, конечно)
Конкретно по этой программе надо мелкий шрифт читать, но у них были случаи скупки оружия "без лишних вопросов" за символические деньги именно чтобы уменьшить кол-во нелегальных стволов, так что может быть вполне ага, конечно.
какая-то странная затея тогда. у меня бы вызывала такая скупка вопросы, будь я гражданином сша.
Байбеки и до этого проводили, идея именно такая — уменьшить количество оружия у население в рамках закона
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gun_buyback_program
Нынче некоторые челики абузят систему и печатают стволы на 3д принтере чтоб сдать их для профита
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Houston-3D-printed-gun-buyback-program-17345782.php
Вот только с этим байбеком интересно подмечают в твиторах, что "отправка в украину" это какая-то хуйня. Технически ещё редактор неправ — про отправку там ни слова, в т.ч. потому что:
- это куча ебли с документами
- нахуя армии куча стволов в разных калибрах и состоянии
Тут как говорит мой белорусский друг "припездел немного".
Какие вопросы?
об возможности "потерять" стволы, которые бы пригодились для расследования резонансных убийств.
Так они их приобретают наоборот. В смысле потерять? :)
всмысле что если без лишних слов они их приобретают, то никакого задержания чувака который им его продал, не будет.
Без лишних слов - это пришел, отдал оружие, они проверили, что это оружие, а не игрушка и дали тебе деньги. Дальше это оружие пробивается по базе и проверяется на совпадения с имеющимися данными в полиции по преступлениям.
Без лишних слов - это не пристрели чувака перед входом и отдай нам, а мы судье скажем, что это не скрепно судить преступников.
и если он будет засвечен где либо, то к парню который его принес, придут? или нет?
Конечно придут. Придут, заберут, закроют и будут судить. С чего бы не приходили. Они сказали что купят без вопросов, никто не говорил, что покупают с освобождением от преступлений и гарантией неприкосновенности. Ты уже прям доебываешься на пустом месте, кажется.
тем более блять. тут по твоему что написано? как этот комент поймут?
Я хз кто этот рандомный комментатор и почему его «наверное» важно и используется как пруф.
его наверное относится не к словам "никто не придет" а к моему вопросу. во первых, во вторых все кто его лайкает с ним соглашаются что никто после не придет. в третьих, ты споришь почему то со мной, хотя я вроде как идентичную позицию с тобой имею, что если ствол засветится то всеравно придут. а с челами которые обратное говорят, ты не споришь почемуто.
Мне показалось что ты отстаиваешь позицию, что не придут и забьют хер. Сорян тогда, не совсем правильно понял.
бляяя.... пиздец ты конечно) без обид.
ну тогда значит я не так понял этот пункт что без лишних вопросов. думаю не я один без должного обьяснения, не так пойму.
Ты в сша бывал?
//без доеба спрашиваю
а это какое то отношение имеет к обсуждению?
Ну ты сказал что если бы был гражданином сша, то задался таким вопросом. В плане, что если бы бывал, то понимал бы как устроена система правосудия. И что значит «покупка без вопросов».
Имеется в виду, что у местных таких вопросов точно не возникает.
так вон выше мне наотвечали совершенно противоположное от того что ты описал. будто к челам не придут после, если найдут на оружие убийства.
Там отвечают с приставкой - наверное. А я тебе отвечаю с приставкой - точно.
Подобного рода «без вопросов» уже происходило в сша. При Обаме, предлагали получить сушл «без вопросов», типа приходишь просто в офис если ты нелегал и получаешь соушл и ворк без вопросов.
Фишка в том, что выдавали действительно без вопросов, но это другой отдел независимый от полиции. В итоге через пару месяцев полиция поймала более нескольких сотен скрывающихся преступников, потому что они пришли легализоваться и естественно засветились.
такой уебан наверное не понесет его
ну разве что на это уповать. только если там не повязана полиция) тогда им очень удобно сбагрить такой ствол
Знакомых граждан США больше волнует кол-во нелегальных стволов на руках, которыми им в лицо тычут вечерами в тёмных подворотнях, а такие ивенты как раз против этого направлены.
разве что удобство слива ствола. В постере написано "...and to take guns off the streets", может это значит что и левые/полулевые стволы заберут без мозгоебли. Тогда выгода налицо
сам то в это веришь?
здесь была новость, как чувак печатал на 3д принтере детали стволов и по кд менял их на деньги. поменял он там огромное количество деталек, я сомневаюсь, что за каждый разобранный "пистолет" он отчитывался
или думаешь, что гэбня тайно придет уже после обмена?
я видел про это новость. я не за саму продажу говорю. а про то что не будут проверять ствол. если бы у меня такой был, то я бы наверное 100 раз подумал прежде чем идти продавать.
В Европе мало оружия, надо больше.
И всем оружием владеют бандиты, а обычному человеку запрещено им владеть для защиты.
Пиздец вы бандосы
должно быть речь о незарегистрированном оружии.
О нет, баг с напечатанными на принтере пушками закрыли. Больше никаких бесплатных денег.
что за баг
Чел напечатал кучу оружия на 3Д-принтере, сдал по похожей программе, заработал деняк.
https://www.vice.com/en/article/akee4e/someone-made-dollar3000-selling-3d-printed-guns-at-a-gun-buyback-event
подарочный сертификат надеюсь не в магазин оружия
а куда? в детский мир?
а в чем смысл тогда
стимулировать экономику
в магазин оружия для ВСУ
А то у них мало там пистолетов на Укр.. Они ж потом окажутся везде, на всех возможных черных рынках
Пруфы, монголоид, давай
Это та самая программа, когда жители продавали государству игрушечное оружие?
В США своё определение того что считается частью оружия с точки зрения закона, и по закону всё что находится в коробке - оружие. То есть можно добавить деталек к любому куску пластмассы в этой коробке и получить пистолет\винтовку.
К пистолету слева на фото даже добавлять ничего не надо, это Liberator, первый чертёж функционального оружия для домашних 3Д-принтеров, он готов к бою вообще прямо из печки.