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Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у горожан для передачи Украине Статьи редакции

В обмен дадут подарочный сертификат на 50, 100 или 150 долларов.

Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у жителей города для передачи Украине. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Программу организовал местный департамент полиции. Из условий следует, что за сдачу пистолета горожанин получит подарочный сертификат на 50 долларов, за ружьё или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 мм — 150.

#новости #сша #оружие

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 xqdc

150 баксов. а какая выгода?

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Вечный парфюмер

Наверное в том, что никто не будет спрашивать откуда оно у тебя и сколько на нем жмуров

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xqdc

ага, конечно)

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Некачественный русский, 2 из 5

Конкретно по этой программе надо мелкий шрифт читать, но у них были случаи скупки оружия "без лишних вопросов" за символические деньги именно чтобы уменьшить кол-во нелегальных стволов, так что может быть вполне ага, конечно.

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xqdc

какая-то странная затея тогда. у меня бы вызывала такая скупка вопросы, будь я гражданином сша.

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Матвей Коновалов

Байбеки и до этого проводили, идея именно такая — уменьшить количество оружия у население в рамках закона

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gun_buyback_program

Нынче некоторые челики абузят систему и печатают стволы на 3д принтере чтоб сдать их для профита
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Houston-3D-printed-gun-buyback-program-17345782.php

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Максоний

Вот только с этим байбеком интересно подмечают в твиторах, что "отправка в украину" это какая-то хуйня. Технически ещё редактор неправ — про отправку там ни слова, в т.ч. потому что:
- это куча ебли с документами
- нахуя армии куча стволов в разных калибрах и состоянии

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Andrey Dolg

Тут как говорит мой белорусский друг "припездел немного".

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Всемирный фитиль

Какие вопросы?

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xqdc

об возможности "потерять" стволы, которые бы пригодились для расследования резонансных убийств.

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Всемирный фитиль

Так они их приобретают наоборот. В смысле потерять? :)

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xqdc

всмысле что если без лишних слов они их приобретают, то никакого задержания чувака который им его продал, не будет.

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Всемирный фитиль

Без лишних слов - это пришел, отдал оружие, они проверили, что это оружие, а не игрушка и дали тебе деньги. Дальше это оружие пробивается по базе и проверяется на совпадения с имеющимися данными в полиции по преступлениям.

Без лишних слов - это не пристрели чувака перед входом и отдай нам, а мы судье скажем, что это не скрепно судить преступников.

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xqdc

и если он будет засвечен где либо, то к парню который его принес, придут? или нет?

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Всемирный фитиль

Конечно придут. Придут, заберут, закроют и будут судить. С чего бы не приходили. Они сказали что купят без вопросов, никто не говорил, что покупают с освобождением от преступлений и гарантией неприкосновенности. Ты уже прям доебываешься на пустом месте, кажется.

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xqdc

тем более блять. тут по твоему что написано? как этот комент поймут?

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Всемирный фитиль

Я хз кто этот рандомный комментатор и почему его «наверное» важно и используется как пруф.

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xqdc

его наверное относится не к словам "никто не придет" а к моему вопросу. во первых, во вторых все кто его лайкает с ним соглашаются что никто после не придет. в третьих, ты споришь почему то со мной, хотя я вроде как идентичную позицию с тобой имею, что если ствол засветится то всеравно придут. а с челами которые обратное говорят, ты не споришь почемуто.

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Всемирный фитиль

Мне показалось что ты отстаиваешь позицию, что не придут и забьют хер. Сорян тогда, не совсем правильно понял.

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xqdc

бляяя.... пиздец ты конечно) без обид.

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xqdc

ну тогда значит я не так понял этот пункт что без лишних вопросов. думаю не я один без должного обьяснения, не так пойму.

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Всемирный фитиль

Ты в сша бывал?

//без доеба спрашиваю

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xqdc

а это какое то отношение имеет к обсуждению?

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Всемирный фитиль

Ну ты сказал что если бы был гражданином сша, то задался таким вопросом. В плане, что если бы бывал, то понимал бы как устроена система правосудия. И что значит «покупка без вопросов».

Имеется в виду, что у местных таких вопросов точно не возникает.

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xqdc

так вон выше мне наотвечали совершенно противоположное от того что ты описал. будто к челам не придут после, если найдут на оружие убийства.

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Всемирный фитиль

Там отвечают с приставкой - наверное. А я тебе отвечаю с приставкой - точно.

Подобного рода «без вопросов» уже происходило в сша. При Обаме, предлагали получить сушл «без вопросов», типа приходишь просто в офис если ты нелегал и получаешь соушл и ворк без вопросов.

Фишка в том, что выдавали действительно без вопросов, но это другой отдел независимый от полиции. В итоге через пару месяцев полиция поймала более нескольких сотен скрывающихся преступников, потому что они пришли легализоваться и естественно засветились.

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Dauren Aliev

такой уебан наверное не понесет его

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xqdc

ну разве что на это уповать. только если там не повязана полиция) тогда им очень удобно сбагрить такой ствол

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Некачественный русский, 2 из 5

Знакомых граждан США больше волнует кол-во нелегальных стволов на руках, которыми им в лицо тычут вечерами в тёмных подворотнях, а такие ивенты как раз против этого направлены.

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Максоний

разве что удобство слива ствола. В постере написано "...and to take guns off the streets", может это значит что и левые/полулевые стволы заберут без мозгоебли. Тогда выгода налицо

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xqdc

сам то в это веришь?

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Стугна-Хрю

здесь была новость, как чувак печатал на 3д принтере детали стволов и по кд менял их на деньги. поменял он там огромное количество деталек, я сомневаюсь, что за каждый разобранный "пистолет" он отчитывался
или думаешь, что гэбня тайно придет уже после обмена?

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xqdc

я видел про это новость. я не за саму продажу говорю. а про то что не будут проверять ствол. если бы у меня такой был, то я бы наверное 100 раз подумал прежде чем идти продавать.

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God Damn

В Европе мало оружия, надо больше.

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Современный Укр

И всем оружием владеют бандиты, а обычному человеку запрещено им владеть для защиты.

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God Damn

Пиздец вы бандосы

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Liliia Sitailo

должно быть речь о незарегистрированном оружии.

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Некачественный русский, 2 из 5
homemade... guns will not qualify

О нет, баг с напечатанными на принтере пушками закрыли. Больше никаких бесплатных денег.

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испанский смех

что за баг

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Некачественный русский, 2 из 5

Чел напечатал кучу оружия на 3Д-принтере, сдал по похожей программе, заработал деняк.
https://www.vice.com/en/article/akee4e/someone-made-dollar3000-selling-3d-printed-guns-at-a-gun-buyback-event

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Чудовищный якорь
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Неудачный колос

подарочный сертификат надеюсь не в магазин оружия

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xqdc

а куда? в детский мир?

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Неудачный колос

а в чем смысл тогда

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испанский смех

стимулировать экономику

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Обычный коктейль

в магазин оружия для ВСУ

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luxury

А то у них мало там пистолетов на Укр.. Они ж потом окажутся везде, на всех возможных черных рынках

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Говнокодер

Пруфы, монголоид, давай

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Математический ихтиандр

Это та самая программа, когда жители продавали государству игрушечное оружие?

Житель Хьюстона заработал 3 тысячи долларов на…
После инцидента власти пообещали изменить правила акции.
tjournal.ru
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Некачественный русский, 2 из 5
игрушечное

В США своё определение того что считается частью оружия с точки зрения закона, и по закону всё что находится в коробке - оружие. То есть можно добавить деталек к любому куску пластмассы в этой коробке и получить пистолет\винтовку.
К пистолету слева на фото даже добавлять ничего не надо, это Liberator, первый чертёж функционального оружия для домашних 3Д-принтеров, он готов к бою вообще прямо из печки.

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