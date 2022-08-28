В обмен дадут подарочный сертификат на 50, 100 или 150 долларов.

Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у жителей города для передачи Украине. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Программу организовал местный департамент полиции. Из условий следует, что за сдачу пистолета горожанин получит подарочный сертификат на 50 долларов, за ружьё или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 мм — 150.