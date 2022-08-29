И принудительному лечению у психиатра.

{"id":727817,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":727817,"gtm":null} 707 просмотров

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему охраннику «Ельцин Центра», пририсовавшему глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича, 180 часов обязательных работ. 64-летнему Александру Васильеву также назначили принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Об этом сообщают It's My City и Е1.

Васильева признали виновным в вандализме. В декабре 2021 года ветеран войн в Чечне и Афганистане в свой первый день работы охранником в «Ельцин Центре» испортил картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской — шариковой ручкой он пририсовал глазки абстрактным фигурам на полотне. Мужчина объяснял, что полотна в галерее оставляли «тяжёлое впечатление», у него болела голова. По его словам, он нарисовал глаза фигурам по просьбе подростков, которые пришли на выставку. Васильев принял их за авторов «детских рисунков».

Реставрацию полотна за 75 миллионов рублей оценили в 250 тысяч рублей, сумму выплатила страховая компания. Однако Третьяковская галерея, которой принадлежит картина, отказалась от примирения. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.

Подсудимый и его адвокат на оглашение приговора не пришли. Юрист сообщил, что находился в командировке в другом городе, а Васильев «балдел» на даче. «Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришёл. Решил, что и дома не хочу находиться, а на даче где-то что-то полью, где-то что-то починю. Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого. Какой я жду приговор? Да я хочу, чтобы вообще никакого не было, чтобы всё это закончилось и было всё хорошо», — рассказал пенсионер Е1.

Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. Во время последней он получил контузию, ему дали первую группу инвалидности. В последние годы он работал охранником в банке, а после закрытия отделения знакомые нашли ему работу в «Ельцин Центре».

Первая супруга Александра скончалась от болезни. Через три месяца после её смерти его единственного сына убили. «Он с другом и с девушкой пошёл жарить шашлыки. И там к ним подсели два наркомана, психических — не знаю, как их ещё назвать. Стали к девушке приставать, а сын его за неё заступился и получил один шампур в плечо, а другой прямо в сердце», — рассказала «Медиазоне» вторая жена Васильева, Юлия. После смерти сына мужчина запил, у него случился инсульт, рассказала женщина, сама работающая врачом. Затем у Васильева диагностировали ментальное расстройство.