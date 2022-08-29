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Новости
vc.ru

Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в России и уволит всех сотрудников Статьи редакции

В последние годы крупнейшими заказчиками оборудования от Ericsson были МТС и Tele2, отмечает «Коммерсантъ».

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22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца 2022 года, рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке. Всех сотрудников уволят — в том числе и занимающихся поддержкой оборудования на сетях операторов связи.

В Ericsson подтвердили «Ъ», что компания будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Сотрудникам обещают «финансовую и социальную» поддержку.

По данным «Контур.Фокуса», АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 533,6 млн рублей. В компании числится 565 сотрудников.

В России Ericsson работала с крупнейшими операторами. Например, в марте 2020-го МТС инвестировал 10 млрд рублей в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, а Tele2 в мае 2021-го договорился о покупке 50 тысяч базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. Оба оператора отказались от комментариев.

В «МегаФоне» пояснили «Ъ», что объём оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В «Билайне» не ответили на запрос, в Минцифры отказались от комментариев.

Другой поставщик телекоммуникационного оборудования — Nokia — объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022-го. В начале марта компания уже остановила поставки продукции в страну из-за санкций. Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei.

Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент, считает топ-менеджер неназванного крупного производителя оборудования. Эту версию подтверждает источник издания в одном из операторов.

#новости #ericsson #ктоушёл

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9 комментариев
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 Зинаида Тракторенко

Настало время для Телекоммуникаций 2.0

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Лысина Арика

А Ericsson был на БС где-то кроме Москвы? Мне казалось они и так свернули свои представительства лет 10 назад, потому что у операторов были только rbsки huawei и местами нокии/

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Закомплексованная Душа

Я думал что они до сих пор поставляют оборудование

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Яркий пёс_анон

думаю, кроме приемо-передатчиков Ericsson еще кучу оборудования для телекома делал

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Лысина Арика

А можно пример? Ведь комплекс БС это не только приемо-передатчик/

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Иван

они, вроде, просрали биллинг переписать для Билайна за 1 год с контрактом на 1 ярд зелени

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Методический космос

хуавей стонкс

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Нормальный размер

Если трубку возьмут

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Иван

Эрикссон ещё производит свои телефоны?

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