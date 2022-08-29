В последние годы крупнейшими заказчиками оборудования от Ericsson были МТС и Tele2, отмечает «Коммерсантъ».

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22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца 2022 года, рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке. Всех сотрудников уволят — в том числе и занимающихся поддержкой оборудования на сетях операторов связи.

В Ericsson подтвердили «Ъ», что компания будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Сотрудникам обещают «финансовую и социальную» поддержку.

По данным «Контур.Фокуса», АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 533,6 млн рублей. В компании числится 565 сотрудников.

В России Ericsson работала с крупнейшими операторами. Например, в марте 2020-го МТС инвестировал 10 млрд рублей в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, а Tele2 в мае 2021-го договорился о покупке 50 тысяч базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. Оба оператора отказались от комментариев.

В «МегаФоне» пояснили «Ъ», что объём оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В «Билайне» не ответили на запрос, в Минцифры отказались от комментариев.

Другой поставщик телекоммуникационного оборудования — Nokia — объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022-го. В начале марта компания уже остановила поставки продукции в страну из-за санкций. Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei.