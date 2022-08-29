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Новости
Yelena Clever

Производитель мышек и клавиатур Logitech уйдёт из России — но надеется вернуться Статьи редакции

Если для этого будут «подходящие условия».

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Logitech начала процесс сворачивания бизнеса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Производитель прекратил поставки в Россию в апреле. После этого Logitech продолжала следить за ситуацией, но «обстоятельства не позволили продолжать бизнес как раньше». До этого компания продолжала поддерживать сотрудников.

Первым об уходе Logitech 26 августа рассказало CNews. По данным источников издания, последний рабочий день сотрудников компании — 31 августа. Какие выплаты им положены после увольнения, неизвестно. Один из источников также отметил, что до этого некоторых сотрудников переводили в Казахстан, и предположил, что так компания оставляет возможность для поставок в Россию через параллельный импорт.

Представитель пресс-службы Logitech также заявил, что после многолетней работы в России компания надеется вернуться — когда будут «подходящие условия».

Logitech — швейцарская компания, она производит клавиатуры, мыши, веб-камеры, джойстики, геймпады, гарнитуры и другие устройства для геймеров. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Логитек» зарегистрировано в 2008 году. Выручка в 2021 году составила 516,2 млн рублей, чистый убыток — 9,1 млн рублей.

#новости #logitech

Материал дополнен редакцией
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7 комментариев
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 Коматозник

Обидно. Качество проверенное временем

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Клаус Шульце

Обидно. Мыши только их покупаю.

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Исходный Данила

Думаю, мыши никуда не денутся. Только дороже будет.

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Исходный Данила

Ну да, у них вроде бы пожизненная гарантия, и я не раз читал, как новую присылали без вопросов, даже не прося вернуть старую, но многие ли этим пользовались?

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Joana Sinelli

Придешь постить новости в Гонконге?

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Misha Stakhyr

ждем коменты что какие Logitech херовая фирма да и нах они нам не сдались)

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Комментарий удален модератором

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HuGeS13E

Да ни чее, болт тебе через плечее.

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