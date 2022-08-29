Среди фото «Богдана Касьянова» с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой — фото из ночного клуба, с отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями «Секс-инструктор», «Любитель пива» и «Бери от Pepsi всё» (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша).