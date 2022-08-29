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Новости

«Любитель пива»: РИА «Новости» опубликовало аватары из «ВКонтакте» предполагаемого соучастника убийства Дугиной Статьи редакции

И «секс-инструктор».

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Предполагаемый соучастник убийства Дарьи Дугиной Цыганенко в своем профиле «ВКонтакте» использовал, возможно, псевдоним «Богдан Касьянов», пишет РИА «Новости» в своём телеграм-канале.

Среди фото «Богдана Касьянова» с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой — фото из ночного клуба, с отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями «Секс-инструктор», «Любитель пива» и «Бери от Pepsi всё» (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша).

из поста РИА «Новости»

РИА «Новости» прикерпили к посту аватары, о которых идёт речь, но без «Бери от Pepsi всё».

Дарья Дугина, дочь философа и идеолога «Русского мира» Александра Дугина, погибла после взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. ФСБ назвало исполнителем убийства гражданку Украины Наталью Вовк.

#новости #дугина

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20 комментариев
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 olsen

Фото с камер наблюдения перед покушением нашли все таки?

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Duard Kuban

Полковник СБУ в засаде

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olsen

ТОТЕНКОПФ НА ШЛЯПЕ

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Никого не спас

Вмс Украины

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Александр Сирота

фейк, пираты пользовались мушкетоном

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Petr Friendship

Какой же всё это позор

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KZ Forever

Он больше на среднего ТЖшника похож, чем на среднего киллера

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Андрей Лагутин

это же александр пистолетов

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xqdc
Бери от Pepsi всё

@пепси признавайся, ты причастен к этому?

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Виталий Лановой

не вижу футболки

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Theoden

Теперь мы знаем что именно было использовано как взрывное устройство.

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Yasos Biba
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Депутат миллионов

AVABOMBA

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Депутат миллионов
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Bad Mother Fucker
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Лариса Гузеева в молодости
с другой — фото из ночного клуба, с отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями «Секс-инструктор», «Любитель пива» и «Бери от Pepsi всё»

Как будто в этом есть что-то плохое!

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Anton Kuchumov

ОРУ!!!!!

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Antonio De

Короче, скоро любой человек, имеющий фоты с игрушечным пистолетом, будет каким-то потенциально "опасным подпольщиком". Ни слова не сказано, а почему подозревают именно его. Есть ли доказательства?

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Экзистенциальный Парадокс
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Методический космос

бля мужики вам самим то не стремно такое в качестве пруфов выдавать

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