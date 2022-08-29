«Любитель пива»: РИА «Новости» опубликовало аватары из «ВКонтакте» предполагаемого соучастника убийства Дугиной Статьи редакции
И «секс-инструктор».
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Предполагаемый соучастник убийства Дарьи Дугиной Цыганенко в своем профиле «ВКонтакте» использовал, возможно, псевдоним «Богдан Касьянов», пишет РИА «Новости» в своём телеграм-канале.
РИА «Новости» прикерпили к посту аватары, о которых идёт речь, но без «Бери от Pepsi всё».
Дарья Дугина, дочь философа и идеолога «Русского мира» Александра Дугина, погибла после взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. ФСБ назвало исполнителем убийства гражданку Украины Наталью Вовк.
Фото с камер наблюдения перед покушением нашли все таки?
Полковник СБУ в засаде
ТОТЕНКОПФ НА ШЛЯПЕ
Вмс Украины
фейк, пираты пользовались мушкетоном
Какой же всё это позор
Он больше на среднего ТЖшника похож, чем на среднего киллера
это же александр пистолетов
@пепси признавайся, ты причастен к этому?
не вижу футболки
Теперь мы знаем что именно было использовано как взрывное устройство.
AVABOMBA
Как будто в этом есть что-то плохое!
ОРУ!!!!!
Короче, скоро любой человек, имеющий фоты с игрушечным пистолетом, будет каким-то потенциально "опасным подпольщиком". Ни слова не сказано, а почему подозревают именно его. Есть ли доказательства?
бля мужики вам самим то не стремно такое в качестве пруфов выдавать