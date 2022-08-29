Telegram изъял адреса каналов, неактивных последний год, — это 70% всех никнеймов в мессенджере Статьи редакции
99% из них вернут в публичный доступ, «самые ценные» можно будет купить на аукционе.
- В середине августа Telegram удалил из публичного доступа адреса каналов, которые были пусты или неактивны в течение последнего года, рассказал Павел Дуров. Большую часть из них вернут для использования, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями».
- «Самые ценные» короткие имена Telegram будет перераспределять через аукцион, чтобы мотивировать владельцев «использовать их с толком». В конце августа Дуров намекал на создание платформы для продажи коротких никнеймов в Telegram c помощью блокчейна. Мессенджер также добавил поддержку ссылок в формате username.t.me для каждого пользователя.
- 29 августа профильное издание Telegram Info призвало вернуть отозванные никнеймы владельцам. По его данным, адресов лишились миллионы каналов по всему миру. «Зачастую каналы используются как личные визитные карточки, каталоги, энциклопедии и публичные архивы и не всегда нуждаются в новых постах, но на них ведут ссылки на разных сайтах», — объяснил проект. Петицию за возвращение ссылок поддержали больше 7000 пользователей.
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представьте, что ваш шестизнак в аське забрали за неактивность(
Так уже
Не изъял, а высвободил.
Наверное ФСБ куратор придумал
я примерно так же в вайбере присутствую
70% всех каналов из тг нихуя не писали целый год.... вот это рост
прочитал новость полность. ну и дебил.
а вот и фсбшная чистка и цензура подьехала. и локации ограничили. какая прелесть. это говно и так все прячит в поиске, так еще и ценные группы удалили с уникальным контентом. дуров бедовка фсбшная. тьфу
не рвись
Опять бедная власть раскулачила богатых крестьян
Нахуй иранцев😎
В ТГ каналах вой и петиции, а все правильно сделали
Отобрать и поделить!
На самом деле 7000 не поддержали петицию, 3500 – поддержали, если внимательнее смотреть.
Дуров прям по Кремлевский методичке шарашит.
и реакции предусмотрительно закрыл
Видимо после предыдущего поста, где изначально набрал более 20к дизов при тысяче наверно лайков, а потом скрыл
Национализировал ;( жалко один канал...