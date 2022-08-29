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vc.ru

Telegram изъял адреса каналов, неактивных последний год, — это 70% всех никнеймов в мессенджере Статьи редакции

99% из них вернут в публичный доступ, «самые ценные» можно будет купить на аукционе.

  • В середине августа Telegram удалил из публичного доступа адреса каналов, которые были пусты или неактивны в течение последнего года, рассказал Павел Дуров. Большую часть из них вернут для использования, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями».

До недавнего времени 70% всех никнеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана. В результате образовалось «кладбище» имён, которые нагружали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбрать подходящие адреса для своих учётных записей, групп и каналов.Павел Дуров

  • «Самые ценные» короткие имена Telegram будет перераспределять через аукцион, чтобы мотивировать владельцев «использовать их с толком». В конце августа Дуров намекал на создание платформы для продажи коротких никнеймов в Telegram c помощью блокчейна. Мессенджер также добавил поддержку ссылок в формате username.t.me для каждого пользователя.
  • 29 августа профильное издание Telegram Info призвало вернуть отозванные никнеймы владельцам. По его данным, адресов лишились миллионы каналов по всему миру. «Зачастую каналы используются как личные визитные карточки, каталоги, энциклопедии и публичные архивы и не всегда нуждаются в новых постах, но на них ведут ссылки на разных сайтах», — объяснил проект. Петицию за возвращение ссылок поддержали больше 7000 пользователей.

#новости #telegram

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19 комментариев
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 Максим Иванов

представьте, что ваш шестизнак в аське забрали за неактивность(

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Плохой Русский

Так уже

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Одетый блик

Не изъял, а высвободил.

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Плохой Русский

Наверное ФСБ куратор придумал

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Андрей Лагутин

я примерно так же в вайбере присутствую

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xqdc

70% всех каналов из тг нихуя не писали целый год.... вот это рост

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xqdc

прочитал новость полность. ну и дебил.

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регистральный фискал

а вот и фсбшная чистка и цензура подьехала. и локации ограничили. какая прелесть. это говно и так все прячит в поиске, так еще и ценные группы удалили с уникальным контентом. дуров бедовка фсбшная. тьфу

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Bad Mother Fucker

не рвись

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Опять бедная власть раскулачила богатых крестьян

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Честный ежик

Нахуй иранцев😎

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Bad Mother Fucker
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Проедемте в Братеево

В ТГ каналах вой и петиции, а все правильно сделали

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Плохой Русский

Отобрать и поделить!

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Mike Wazowski

На самом деле 7000 не поддержали петицию, 3500 – поддержали, если внимательнее смотреть.

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Cлоновьи хоботы
До недавнего времени 70% всех никнеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана

Дуров прям по Кремлевский методичке шарашит.

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IRA

и реакции предусмотрительно закрыл

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Умственный Слава

Видимо после предыдущего поста, где изначально набрал более 20к дизов при тысяче наверно лайков, а потом скрыл

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Пятая колонка

Национализировал ;( жалко один канал...

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