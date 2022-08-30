Yeni Şafak: Ушедшие с российского рынка компании из США ищут способы торговать с Россией через Турцию Статьи редакции
В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество. Так американские фирмы хотят покрыть убытки от ухода из России.
- Американские компании, ушедшие из России после начала «спецоперации», ищут способы «тайно» сотрудничать со страной через Турцию, пишет местная газета Yeni Şafak со ссылкой на турецкие компании.
- Некоторые в обмен на посредничество в торговле предлагают турецким компаниям «определённый процент». Предприниматели, с которыми пообщалось издание, отметили, что в последние месяцы количество таких предложений выросло.
- Компании, которые закупают товары в России, закупают товары по маршруту Россия — Турция — Дубай — США. Многие фирмы, штаб-квартира которых находится в США, привлекли к этому процессу свои дочки, созданные в свободных зонах Дубая. Так компании хотят покрыть убытки от ухода с российского рынка.
- Среди главных товаров, которые интересуют американские компании — нефтепродукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо, сталь, удобрения, а также алкоголь.
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Ну это пидорство полное. Подозреваю ЕС так же станет энерго независимой от рф, покупая российски нефть/газ у Турции, Казахстана или Грузии какой-нибудь.
думал будет как то иначе?
Бабки, популизм и давление, только в результате которого кто-то что-то готов делать - это, мне кажется, 3 кита современного мира за небольшим исключением.
покупать российский газ у Казахстана
А хули, роисся огромная страна, все люди хотят работать как раньше несмотря на войну, я уверен и стройматериалы будут идти из россии после всего отстраивать всё что наломали дедушкины вояки.
При 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы, хотя бы под страхом виселиц.
Неужели кто-то серьезно полагал, что запад будет вписываться за Украину теряя деньги?
об этом читают на тж
🧐
Господи, как у него хватает времени ещё и комменты читать
Вот закроют тж - точно будет тайно.
как же я буду скучать по этим тжшным комментам
Люди реально считали, что будет какая-то реальная блокада и из РФ попытаются сделать Иран. Всякие экономисты Ицхоки продолжают такое утверждать. Теоретики
Я хз какой Иран, только на TJ читаю что у нас Иран должен быть, а по факту квартиры в моем жк только дорожают, а магазины с элитной мебелью из Дании и прочей европы с диванами по цене двушки в подмосковье на первых этажах ломятся от покупателей
Более того, на тж уверяют что уход компаний исключительно инициированный ими самими, а не давлением сша
Окей. Я понял. Надо перебираться жить в Турцию
ай да молодец султанишка всех наебал
на эти 2% и живем
Великий геополитик!
А нахуй тогда уходили, лучше бы нарастили продажу в россии и какой-то процент донатили бы в украину, вот бы у кремлёвских рвануло бы
Не, там о схеме закупок товаров из РФ в США в условиях санкций. Через страны-посредники.
Не о продажах товаров или услуг в России.
Да что случилось то
Новая сложная логистика при закупках в РФ: Россия —> Турция —> Дубай —> США.
Местная газета со ссылкой на неизвестные турецкие компании пишет про планы американских компаний. Охотно верю.
ВЕРИМ
Это ясно как белый день
Алкоголь??? И что за алкоголь пьют заморские гости, которого у них нет? Бояру?
Тоже мне сенсация, всегда будут люди, у которых деньги не пахнут.
Но им все равно придется закладывать риски в свои цены, а значит для путина это будет дороже, сильно дороже, а потом еще дороже и еще, так санкции и работают, в долгую
Да Путин-то причём? Если речь о том, что некоторые американские компании, несмотря на санкции своего правительства, хотят покупать товары из РФ и придумывают некие схемы этих закупок в обход санкций.
И ни одного названия 🤷♂️ то что бизнес ищет способ это нормально: спросить, посчитать, это не значит вести бизнес. Так что тем кто ищет этот слив добавит в столбик «риски» пару пунктов.
В любом случае, при появлении подобных схем снижаются, как обороты поставок, так и оборачиваемость средств. Мало того, подобные сложные цепочки выгодны только на пике цены. А когда рынок стабилизируется, и цены снизятся, не факт, что на всех посредников хватит прибыли.
насколько авторитетный источник эта турецкая газетка?
для попы подтираться сойдёт?
масштабы закупок?
Усиливается значение турецкого крыла в кремлевской группировке. Песков знает турецкий язык, его любит Эрдоган, как с сыном с ним разговаривает. Теперь мы знаем кто следующий Президент России. Первая Леди будет Украинка Навка. Вот неловко вышло.