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Yeni Şafak: Ушедшие с российского рынка компании из США ищут способы торговать с Россией через Турцию Статьи редакции

В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество. Так американские фирмы хотят покрыть убытки от ухода из России.

  • Американские компании, ушедшие из России после начала «спецоперации», ищут способы «тайно» сотрудничать со страной через Турцию, пишет местная газета Yeni Şafak со ссылкой на турецкие компании.
  • Некоторые в обмен на посредничество в торговле предлагают турецким компаниям «определённый процент». Предприниматели, с которыми пообщалось издание, отметили, что в последние месяцы количество таких предложений выросло.
  • Компании, которые закупают товары в России, закупают товары по маршруту Россия — Турция — Дубай — США. Многие фирмы, штаб-квартира которых находится в США, привлекли к этому процессу свои дочки, созданные в свободных зонах Дубая. Так компании хотят покрыть убытки от ухода с российского рынка.
  • Среди главных товаров, которые интересуют американские компании — нефтепродукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо, сталь, удобрения, а также алкоголь.

#новости #санкции

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60 комментариев
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 Sun City

Ну это пидорство полное. Подозреваю ЕС так же станет энерго независимой от рф, покупая российски нефть/газ у Турции, Казахстана или Грузии какой-нибудь.

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Провинциальный турник

думал будет как то иначе?

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10 комментариев
Особый чувак

Бабки, популизм и давление, только в результате которого кто-то что-то готов делать - это, мне кажется, 3 кита современного мира за небольшим исключением.

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Медленный дебаркадер

покупать российский газ у Казахстана

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1 комментарий
INNOспички

А хули, роисся огромная страна, все люди хотят работать как раньше несмотря на войну, я уверен и стройматериалы будут идти из россии после всего отстраивать всё что наломали дедушкины вояки.

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Алексей Михайлов

При 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы, хотя бы под страхом виселиц.
Неужели кто-то серьезно полагал, что запад будет вписываться за Украину теряя деньги?

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1 комментарий
Коровка говорит Мууу
тайно

об этом читают на тж
🧐

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INNOспички

Господи, как у него хватает времени ещё и комменты читать

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Dan Master

Вот закроют тж - точно будет тайно.

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Дурацкий танк88

как же я буду скучать по этим тжшным комментам

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Rondo

Люди реально считали, что будет какая-то реальная блокада и из РФ попытаются сделать Иран. Всякие экономисты Ицхоки продолжают такое утверждать. Теоретики

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Приемлемый Русский

Я хз какой Иран, только на TJ читаю что у нас Иран должен быть, а по факту квартиры в моем жк только дорожают, а магазины с элитной мебелью из Дании и прочей европы с диванами по цене двушки в подмосковье на первых этажах ломятся от покупателей

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6 комментариев
jia xinwen

Более того, на тж уверяют что уход компаний исключительно инициированный ими самими, а не давлением сша

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Заебавшийся опоссум

Окей. Я понял. Надо перебираться жить в Турцию

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Провинциальный турник

ай да молодец султанишка всех наебал

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Alexander

на эти 2% и живем

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Владимир

Великий геополитик!

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Фархад Азимов

А нахуй тогда уходили, лучше бы нарастили продажу в россии и какой-то процент донатили бы в украину, вот бы у кремлёвских рвануло бы

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Начальный калькулятор

Не, там о схеме закупок товаров из РФ в США в условиях санкций. Через страны-посредники.

Не о продажах товаров или услуг в России.

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2 комментария
Senya

Да что случилось то

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Начальный калькулятор

Новая сложная логистика при закупках в РФ: Россия —> Турция —> Дубай —> США.

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6 комментариев
Gamer Altz

Местная газета со ссылкой на неизвестные турецкие компании пишет про планы американских компаний. Охотно верю.

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Гордон Фриман

ВЕРИМ

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13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Это ясно как белый день

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jia xinwen

Алкоголь??? И что за алкоголь пьют заморские гости, которого у них нет? Бояру?

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Денис Демидов

Тоже мне сенсация, всегда будут люди, у которых деньги не пахнут.
Но им все равно придется закладывать риски в свои цены, а значит для путина это будет дороже, сильно дороже, а потом еще дороже и еще, так санкции и работают, в долгую

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Начальный калькулятор

Да Путин-то причём? Если речь о том, что некоторые американские компании, несмотря на санкции своего правительства, хотят покупать товары из РФ и придумывают некие схемы этих закупок в обход санкций.

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3 комментария
John Doe

И ни одного названия 🤷‍♂️ то что бизнес ищет способ это нормально: спросить, посчитать, это не значит вести бизнес. Так что тем кто ищет этот слив добавит в столбик «риски» пару пунктов.

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SergeB

В любом случае, при появлении подобных схем снижаются, как обороты поставок, так и оборачиваемость средств. Мало того, подобные сложные цепочки выгодны только на пике цены. А когда рынок стабилизируется, и цены снизятся, не факт, что на всех посредников хватит прибыли.

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pocikxxx

насколько авторитетный источник эта турецкая газетка?
для попы подтираться сойдёт?
масштабы закупок?

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Пятый Округ

Усиливается значение турецкого крыла в кремлевской группировке. Песков знает турецкий язык, его любит Эрдоган, как с сыном с ним разговаривает. Теперь мы знаем кто следующий Президент России. Первая Леди будет Украинка Навка. Вот неловко вышло.

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