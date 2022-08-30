Politico: в ЕС планируют поднять цены на визы россиянам и замедлить их выдачу Статьи редакции
Германия и Франция выступили против полного прекращения выдачи виз.
Вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса, пишет Politico со ссылкой на письмо, которое в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел направили другим странам Германия и Франция.
Запрет на выдачу виз приведет к тому, что россияне отвернутся от Европы, в то время как ЕС должен вести «стратегическую борьбу» за «сердца и умы» населения России — «по крайней мере тех его частей, которые не отвернулись от Запада окончательно», считают представители Германии и Франции.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что страны призвали не недооценивать «преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений».
С ними не соглашаются власти Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас заявила Politico, что запрет на туристические визы россиянам причинит вред России, но не нанесет ущерба Европе, а Москва опасается такой меры, потому что она затронет элиты. Каллас считает посещение Европы «привилегией, а не правом». Эстония уже перестала пускать на свою территорию граждан России с выданными республикой шенгенскими визами и призывает ввести такую меру на уровне ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился, что все страны единодушно поддержат полный запрет на выдачу виз. Он не считает, что такая мера будет эффективной.
На встрече министров в Праге планируется обсуждение компромиссного варианта, который предложила Чехия: приостановить действие упрощенного визового режима с Россией и Беларусью. Это значит, что граждане этих стран должны будут собирать для подачи на визу больше документов, их заявки будут рассматривать дольше, а визовый сбор вырастет с 35 евро до 80 евро. Financial Times писала, что страны ЕС, вероятно, поддержат эту идею.
Не затронет.
Настоящие элиты в РФ имеют внж, а то и дипломатический паспорт, вся эта популистская возня их не коснулось бы никак
Какие-то жалкие 690 000 € за паспорт Мальты — и вот ты уже не русский, а свой.
Обычный русский (без визы) → хороший русский (с визой/внж) → eastern europe expert based in Belgium
Ты шо! Олигархи в страхе будут искать по закромам пару сотен евро на визы!
Мы уже поняли, гора родила мышь. Вместо того, чтобы ограничивать въезд запутинцев, приравнять путинизм к фашизму, выпереть из ЕС любителей георгиевских ленточек, создать гуманитарную программу для российской оппозиции, продвинуть паспорт Нансена 2.0 — будут выдавать визы только по понедельникам и повысят сбор на €45.
Ты уже написал своему евродепутату эти предложения?
Вообще планирую.
ты предлагаешь вкладываться в какие то очень непродолжительные временные движухи.
Ждёшь к Новому году окончания путинизма?
жду собрания акционеров на котором решится вопрос о дивидендах. я как то о более актуальных вещах думаю
Редакция, напишите большую статью про положение немцев после Первой Мировой войны. Хочется сравнить в будущем.
У вас еще 10 дней
Могу кратко. Они прошли 20-ти летний путь от дикого унижения их победителями к нацизму. И к новой Мировой войне.
8 рік війни... вчасно
краще піздно ніж ніколи
Как так? Они там в Европарламенте что, не смотрят команду навального на ютубе? Может они и комменты на TJ не читают? Они вообще представляют, сколько минусов собрала бы эта новость на vc.ru?
Вся реально значимая элита уместится на паре сотен листов формата А4 вместе со своей роднёй. Элита, которую опасается Кремль, поместится и на паре десятков таких листов.
Инициатива Балтийских стран бессмысленная и вредная.«Компромиссный» вариант менее вредный, но ещё более бессмысленный.
Почему бессмысленный? Это правильная вещь, которую нужно сделать. Правильные вещи нужно сделать
Потому что «элита», о которой говорят эстонцы, имеет либо дипломатические паспорта либо гражданства других стран, включая ЕС.
Так этой элите вьезд под санкциями запретили
правда что ли?
прям запретили ?
прям больше низя?
чичваркин говорит что в лондонские рестики спокойно ходят челики которые под санкциями. у них просто доки внезапно на левые имена
Ну Чичиваркин это не очень репрезентативная выборка
У настоящих пидорасов - гражданство\ВНЖ в этих ваших Европах, насрать им на визы. И вы сам им эти гражданства с радостью раздавали, хотя прекрасно знали что это за люди, где они работают, кому они друзья, и на какие деньги они в ваших странах покупают дома, яхты и футбольные клубы.
Пидорасы поменьше - покатаются за гуччи в Дубай, пока ждут замедленную выдачу, а на поднятие цены им насрать. Ну станет им не так комфортно, ну обидятся они на Европу еще больше, ну согласятся они с пукиным еще больше и что? Это богатенькие детишки депутатов и их любовницы, по бОльшей части, от них и их пребывания в стране толку никакого. Как было им пофигу на все это, так и останется. Или как оскорбляли они беженцев в одних странах - будут продолжать оскорблять в других.
Народная масса (aka электорат) никуда никогда дальше своей области за жизнь не выезжал и не собирается. Это просто еще одна тема для ненависти или соглашательства со всем, о чем из кремля вопят.
И кто остается? "Хорошие", простите, русские. Которые и так не ездят никуда, потому что какой блять пляж и олл инклюзив сейчас?! А если и ездят, так чтобы избежать опасности, перестать тут платить налоги, иметь возможность спокойно высказывать свою позицию и помогать материально страдающей стороне.
Ну и че из всего этого получается-то? Эмоция - вполне, блять, понятна. Иначе и быть не может в такие времена. Но толку с этого решения, особенно в перспективе, нету нихера.
ты упустил еще важную деталь.
зарабатывание политических очков для грядующих выборов в этих самых странах которые вводят меры. это ж в унисон повестке дня.
Настоящим пидорасам запретили вьезд в Европу. Теперь вы на очереди.вы сам им эти гражданства с радостью раздавали, хотя прекрасно знали что это за люди, где они работают, кому они друзья, и на какие деньги они в ваших странах покупают дома, яхты и футбольные клубы.
Их это почему ебать должно? Звучит как ваша проблема.Ну и че из всего этого получается-то?
Последсвия нихуя ни деланья и войны.
дэнчик как дела
Ебошьте уже и успокойтесь
Ток чую, шо это мало что изменит
значит 80 евро + буст на ускорение рассмотрения, я за границей был, там на аттракционах продают fast queue билет если не хочешь в общей очереди ждать
Белые господа из ЕС договорятся, чтобы русские унижались при попытке покинуть Россию, fixed