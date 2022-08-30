Германия и Франция выступили против полного прекращения выдачи виз.

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Вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса, пишет Politico со ссылкой на письмо, которое в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел направили другим странам Германия и Франция.

Запрет на выдачу виз приведет к тому, что россияне отвернутся от Европы, в то время как ЕС должен вести «стратегическую борьбу» за «сердца и умы» населения России — «по крайней мере тех его частей, которые не отвернулись от Запада окончательно», считают представители Германии и Франции.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что страны призвали не недооценивать «преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений».

С ними не соглашаются власти Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас заявила Politico, что запрет на туристические визы россиянам причинит вред России, но не нанесет ущерба Европе, а Москва опасается такой меры, потому что она затронет элиты. Каллас считает посещение Европы «привилегией, а не правом». Эстония уже перестала пускать на свою территорию граждан России с выданными республикой шенгенскими визами и призывает ввести такую меру на уровне ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился, что все страны единодушно поддержат полный запрет на выдачу виз. Он не считает, что такая мера будет эффективной.