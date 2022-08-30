Криптобиржа случайно перевела клиентке 10,5 миллионов вместо 100 долларов и заметила это лишь спустя семь месяцев Статьи редакции
За это время женщина успела купить особняк, но суд потребовал продать его и вернуть деньги компании.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Crypto.com по ошибке отправила своей клиентке из Мельбурна около 10,5 миллионов долларов. Женщина успела потратить часть суммы — в компании больше полугода не замечали пропажи. Теперь возвращать деньги приходится через суд.
Ситуация произошла в мае 2021 года, когда клиентка из Мельбурна запросила у Crypto.com возмещение 100 долларов. Однако на её счёт поступила сумма в 10,5 миллионов долларов — СМИ сообщают, что сотрудники случайно ввели в поле размера перевода номер счёта женщины.
Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за 1,35 миллионов долларов, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.
Когда в компании обнаружили ошибку, от клиентки потребовали возвратить незаконно присвоенные деньги. В августе суд вынес первое решение по делу, согласно которому женщина должна продать недавно приобретённый дом и вернуть полученные за него средства бирже. По оставшейся части суммы суд вынесет дополнительное решение позже.
криптовалюта это анонимно и безопасно, ага, найдут и на бутылку посадят
Бля сколько ещё в каждом посте с упоминанием крипты будут вылазить эти комментаторы "ага это не анонимно я так и знал"? Ёпта это никогда не было анонимно, весь смысл блокчейна в том что все транзакции там записаны навсегда, так что даже через тыщу лет будет известно где и когда Вася купил соль в даркнете.
Во первых не всякая криптовалюта анонимна и безопасна. Во вторых криптобиржи это не про анонимность, там паспорт на фоне лица просят.
ну так в плане, ты получил деньги на бирже, где ты проходишь KYC, о какой анонимности тут можно говорить?
делай себе холодный кошеклек и радуйся жизни, если хочешь анонимности. будет тот же самый кеш
опг фсб рф подтверждает
В данном случае, это неанонимно, но проблема не в самой технологии блокчейна, а в бирже, которая собирает и хранит персональные данные
А если клиент случайно положил на счёт слишком дохуя, через полгода понял что проебал все накопления — сам виноват.
Куда проебал? Сколько на счету "монет" было столько и осталось.
Да
В смысле блять вернуть? Это же эти козлоёбы проебались
Ну да, поэтому первое что надо было ей сделать - сообщить об этом бирже.
Что упало, то пропало?
Я бы стейковал эти 10 млн. Чтобы хоть что-то отсталось, может быть даже и миллион, 7 месяцев же
Закинул бы в LUNA под 20% и бирже потом отдал бы 10 лямов в UST
Годная идея)
ну почему эта дура не я?
И что бы ты сделал?
То есть пока просто попросили вернуть? В пидорашке сидела бы уже давно
Если бы поделилась с кем надо, то сидели бы владельцы биржи :)
Биткоин придумали русский ФСБ и ГРУ, и другие подразделения русских военных центров, которые творят гадости по всему миру. Расчет этих русских морлоков был на то, что за счет искусственно повышенной цены биткоина, в Мире вырастет цена на электроэнергию, что в свою очередь позволит русским продолжать использовать свое энергетическое оружие. Это помимо тайных убийств европейских и японских ученых, которые занимаются созданием термоядерных источников энергии.
Неправда
Сфигали он должна что-то возвращать. Пусть с сотрудника эти бабки списывают.
Ты в пятёрочке работаешь?
Кстать у инкассаторов банкоматов такая фишка есть
Если он неправильно поставил кассету с деньгами (500 на место 100) то все убытки нанесенные до выявления проблемы он несет персональную ответственность
Но там сумы не по 10кк$
(В древнем Риме и за намного меньшие сумы отдавали в рабство весь род и будущих потомков, но мы ведь не в древнем Риме
Этой клиенткой должен был быть я
Интересно, если бы она всю эту сумму отправила на благотворительность, что суд бы сделал.
То же самое
ну может еще продаст дом в плюс)
был бы мозг, уже грелась бы на карибахThis opportunity comes once in a lifetime
Айти-компания случайно предложила оффер на 300к в наносекунду и заметила это лишь спустя 7 проектов, но суд потребовал вернуть деньги компании
Вывод очевиден
Если вам случайно скинули пару лямов, а вы их хотите зажать - имитируйте будто вас на них кинули мошенники (вот только хз как это сделать), когда придет суд/изначальный держатель денег вы честно скажете "мыши съели", поворачивая ключик в новом майбахе)