За это время женщина успела купить особняк, но суд потребовал продать его и вернуть деньги компании.

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Одна из крупнейших криптовалютных бирж Crypto.com по ошибке отправила своей клиентке из Мельбурна около 10,5 миллионов долларов. Женщина успела потратить часть суммы — в компании больше полугода не замечали пропажи. Теперь возвращать деньги приходится через суд.

Ситуация произошла в мае 2021 года, когда клиентка из Мельбурна запросила у Crypto.com возмещение 100 долларов. Однако на её счёт поступила сумма в 10,5 миллионов долларов — СМИ сообщают, что сотрудники случайно ввели в поле размера перевода номер счёта женщины.

Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за 1,35 миллионов долларов, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.

Особняк в Крейгиберне, который приобрела клиентка биржи