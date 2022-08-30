Московский суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем Статьи редакции
Из-за «фейков о спецоперации».
Twitch признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Как пишет РИА «Новости», в ходе заседания в суд поступил еще один протокол составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.
Ранее Twitch уже получал штраф за неудаление «фейков» — 16 августа сервис обязали выплатить 2 миллиона рублей. Сервис проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных и получил штраф в размере 2 миллионов рублей.
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арестович не рассказывай фейки!!!
есть желающие доставить ему решение суда лично?
Твичу?
Почему зарубежным компаниям нельзя просто нахуй слать московский суд с их штрафами?
Я думала, они так и делают. Выписать исполнительный лист ≠ что они штраф оплатят.
Потому что за сотрудниками этих иностранных компаний ведут наружное наблюдение русские НКВДшники. И было немало случаев когда русские ОГПУшники убивали этих сотрудников, либо подкидывали наркоту.
Просто надо убрать этих сотрудников с территории России
У твича разве есть кто в России?
Они штраф наложили на американское юр. лицо?
опять приставов девочка на ресепшне отправит в калифорнию
Я бы посмотрел стрим арестовича в бассейне
Или с asmr
почему не сто тыщ миллионов?
За Арестовича, За Родину. а кто пойдет за пыню.
Бурятия, очевидно же
За бабки, за выезд из депрессивного региона. Что умеют вынужденцы - вопрос.
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