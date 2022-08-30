Новости

Московский суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем Статьи редакции

Из-за «фейков о спецоперации».

Twitch признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Как пишет РИА «Новости», в ходе заседания в суд поступил еще один протокол составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.

Ранее Twitch уже получал штраф за неудаление «фейков» — 16 августа сервис обязали выплатить 2 миллиона рублей. Сервис проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных и получил штраф в размере 2 миллионов рублей.

#новости #twitch #штрафы

419 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
Провинциальный турник

арестович не рассказывай фейки!!!

Ответить
Развернуть ветку
Уверенный корабль
арестович не рассказывай фейки!!!
Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk
Ответить
Развернуть ветку
Провинциальный турник

есть желающие доставить ему решение суда лично?

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Твичу?

Ответить
Развернуть ветку
Заметный холод

Почему зарубежным компаниям нельзя просто нахуй слать московский суд с их штрафами?

Ответить
Развернуть ветку
Алиса Зазеркальская

Я думала, они так и делают. Выписать исполнительный лист ≠ что они штраф оплатят.

Ответить
Развернуть ветку
Пятый Округ

Потому что за сотрудниками этих иностранных компаний ведут наружное наблюдение русские НКВДшники. И было немало случаев когда русские ОГПУшники убивали этих сотрудников, либо подкидывали наркоту.

Ответить
Развернуть ветку
Заметный холод

Просто надо убрать этих сотрудников с территории России

Ответить
Развернуть ветку
novoreg

У твича разве есть кто в России?

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun
Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей

Они штраф наложили на американское юр. лицо?

Ответить
Развернуть ветку
Провинциальный турник

опять приставов девочка на ресепшне отправит в калифорнию

Ответить
Развернуть ветку
Edward Cantor Dean

Я бы посмотрел стрим арестовича в бассейне

Ответить
Развернуть ветку
КВАС МИКОЛА

Или с asmr

Ответить
Развернуть ветку
Серый микроскоп

почему не сто тыщ миллионов?

Ответить
Развернуть ветку
Пятый Округ

За Арестовича, За Родину. а кто пойдет за пыню.

Ответить
Развернуть ветку
PABL0

Бурятия, очевидно же

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

За бабки, за выезд из депрессивного региона. Что умеют вынужденцы - вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
БАЗА

Сообщение удалено

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null