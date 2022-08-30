Из-за «фейков о спецоперации».

Twitch признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Как пишет РИА «Новости», в ходе заседания в суд поступил еще один протокол составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.

Ранее Twitch уже получал штраф за неудаление «фейков» — 16 августа сервис обязали выплатить 2 миллиона рублей. Сервис проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных и получил штраф в размере 2 миллионов рублей.