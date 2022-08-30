Вымышленный «враг» так полюбился пользователям соцсетей, что они начали «болеть» за несуществующее государство.

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Лидский районный суд признал «экстремистскими материалами» страницы вымышленного государства Вейшнория в «Одноклассниках», «ВКонтакте», телеграме, тиктоке, фейсбуке*, инстаграме* и на ютубе. Решение вынесли 19 августа, пишет правозащитный центр «Весна».

Вейшнория — несуществующее виртуальное государство, придуманное пять лет назад организаторами военных учений «Запад-2017», которые совместно проводили Россия и Беларусь. По сценарию учений, на Беларусь напали три «государства-агрессора» — Весбария, Лубения и Вейшнория.

Идея отдельного независимого государства в западной части Беларуси так понравилась местным жителям и пользователям из России, что они стали развивать концепт и придумывать лор Вейшнории. Помимо предыстории у страны появились официальные символы и атрибуты: гимн, герб, паспорта, которые можно было купить на сайте проекта, валюта, а также флаг — бело-сине-белое полотно.

НФК «Крумкачы» @krumkachy Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу?

РБ головного мозга @belamova Вейшнория 3:0 Россия



Потери Вейшнории: 0

Потери России: 2 самолёта, 2 гражданских, подстреленных своей же ракетой

Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 @stabilnosti От имени Мuд Роисси объявляем об установлении дипломатических отношений с Республикой Вейшнорией: Вiтаем Вас, сябры!

Весной 2022 года похожий флаг использовали россияне, выступающие против боевых действий в Украине. Кроме того, после 24 февраля на страницах вымышленной страны появилось несколько записей с осуждением действий российской армии.