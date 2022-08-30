В Беларуси признали экстремистскими соцсети Вейшнории — страны, придуманной для проведения военных учений в 2017 году Статьи редакции
Вымышленный «враг» так полюбился пользователям соцсетей, что они начали «болеть» за несуществующее государство.
Лидский районный суд признал «экстремистскими материалами» страницы вымышленного государства Вейшнория в «Одноклассниках», «ВКонтакте», телеграме, тиктоке, фейсбуке*, инстаграме* и на ютубе. Решение вынесли 19 августа, пишет правозащитный центр «Весна».
Вейшнория — несуществующее виртуальное государство, придуманное пять лет назад организаторами военных учений «Запад-2017», которые совместно проводили Россия и Беларусь. По сценарию учений, на Беларусь напали три «государства-агрессора» — Весбария, Лубения и Вейшнория.
Идея отдельного независимого государства в западной части Беларуси так понравилась местным жителям и пользователям из России, что они стали развивать концепт и придумывать лор Вейшнории. Помимо предыстории у страны появились официальные символы и атрибуты: гимн, герб, паспорта, которые можно было купить на сайте проекта, валюта, а также флаг — бело-сине-белое полотно.
Весной 2022 года похожий флаг использовали россияне, выступающие против боевых действий в Украине. Кроме того, после 24 февраля на страницах вымышленной страны появилось несколько записей с осуждением действий российской армии.
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.
Беларусь всегда воевала с Вейшнорией
Новый уровень
Странно что тогда никто про Вейшнорию не вспомнил, кстати. Сколько срачей\обсуждений было по поводу БСБ, не припомню чтобы кто-то упоминал.
вообще вспоминали. ты прост не заметил.
не, вспоминали, но очень редко
C детства за Вейшнорию