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Новости

В Беларуси признали экстремистскими соцсети Вейшнории — страны, придуманной для проведения военных учений в 2017 году Статьи редакции

Вымышленный «враг» так полюбился пользователям соцсетей, что они начали «болеть» за несуществующее государство.

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Лидский районный суд признал «экстремистскими материалами» страницы вымышленного государства Вейшнория в «Одноклассниках», «ВКонтакте», телеграме, тиктоке, фейсбуке*, инстаграме* и на ютубе. Решение вынесли 19 августа, пишет правозащитный центр «Весна».

Вейшнория — несуществующее виртуальное государство, придуманное пять лет назад организаторами военных учений «Запад-2017», которые совместно проводили Россия и Беларусь. По сценарию учений, на Беларусь напали три «государства-агрессора» — Весбария, Лубения и Вейшнория.

Идея отдельного независимого государства в западной части Беларуси так понравилась местным жителям и пользователям из России, что они стали развивать концепт и придумывать лор Вейшнории. Помимо предыстории у страны появились официальные символы и атрибуты: гимн, герб, паспорта, которые можно было купить на сайте проекта, валюта, а также флаг — бело-сине-белое полотно.

Ličbavy Todar @fedes
РБ головного мозга @belamova
Оперативная обстановка в Беларуси на 30.08.2017
НФК «Крумкачы» @krumkachy
Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу?
РБ головного мозга @belamova
Вейшнория 3:0 Россия

Потери Вейшнории: 0
Потери России: 2 самолёта, 2 гражданских, подстреленных своей же ракетой
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 @stabilnosti
От имени Мuд Роисси объявляем об установлении дипломатических отношений с Республикой Вейшнорией: Вiтаем Вас, сябры!

Весной 2022 года похожий флаг использовали россияне, выступающие против боевых действий в Украине. Кроме того, после 24 февраля на страницах вымышленной страны появилось несколько записей с осуждением действий российской армии.

*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.

#беларусь #соцсети #блокировки #экстремизм #новости

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 пек сруньк

Беларусь всегда воевала с Вейшнорией

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Мучительный Артем
Сама придумала - сама обиделась

Новый уровень

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Некачественный русский, 2 из 5
Весной 2022 года похожий флаг использовали россияне, выступающие против боевых действий в Украине.

Странно что тогда никто про Вейшнорию не вспомнил, кстати. Сколько срачей\обсуждений было по поводу БСБ, не припомню чтобы кто-то упоминал.

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xqdc

вообще вспоминали. ты прост не заметил.

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Диплодок

не, вспоминали, но очень редко

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Святий Фалос

C детства за Вейшнорию

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