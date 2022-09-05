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Новости

Cуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене Статьи редакции

Он отказался признавать вину и не пошёл на сделку со следствием.

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Фото пресс-службы Московского городского суда

Московский городской суд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Дополнительно назначены штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения. Об этом сообщает ТАСС.

Защита обжалует приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене, заявил адвокат Даниил Никифоров: «Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас».

Сафронова обвиняли в передаче секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, о российской военной кампании в Сирии чешскому гражданину Мартину Ларишу и немецкому политологу Дмитрию Воронину. При этом у журналиста не было допуска к гостайне, а информация, которую следствие считает секретной, есть в открытых источниках.

Гособвинение запрашивало для журналиста 24 года колонии. В перерыве прокурор Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Журналист отказался, и прокурор Борис Локтионов запросил срок в два раза больше, штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года (предполагается, что после освобождения Ивану будет запрещено выезжать из региона, также он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН).

Журналиста задержали в июле 2020 года. Больше двух лет он находился в СИЗО «Лефортово». С момента задержания у Сафронова не было звонков и свиданий с близкими родственниками, поскольку он не признавал вину. Их не разрешили и после передачи дела в суд, который проходит в закрытом режиме, его не могут посещать журналисты, родственники и другие слушатели.

«Признать меня виновным — значит признать, что в России журналистская работа — это преступление», — говорил Иван Сафронов в своем последнем слове 30 августа.

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Фото Кирилла Каллиникова, РИА «Новости»

#новости #суды #госизмена

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33 комментария
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 Святий Фалос

пизда

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Святий Фалос

тот случай когда надежда только на ЗСУ

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Тимурчик

Он же работал на Рогозина, туда ему и дорога.

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Общественный блик

*советником по информационной политике. Вы блять совсем ебнулись в своих пасквилях против режима. Хотя не сделали нихуя по большому счету

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D.M.

Два месяца он там проработал! Два!

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Тимурчик

Порядочный человек и дня не стал бы работать на Рогозина.

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D.M.

Порядочный человек не стал бы радоваться сроку в 22 года строгача парню, вина которого никем не была доказана

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Тимурчик

Парень хотел стать частью системы, 22 года закономерный итог.

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FloatingCrowbar

Так то Тимурчик :)

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Сельский паркур

Нет смысла как и сил это комментировать

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Skinny

Я еще это помню

Артем Милушкин и его жена Лия Милушкина, российские политические активисты за свободные и честные выборы из Псковской области, получили 11 лет лишения свободы. У них двое детей.
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Сельский паркур

да, помню, мне было очень больно на это смотреть

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Skinny

Мне не было больно. После Беларуси я насмотрелся на такое.

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Kind soul

Пиздец

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Григорий Охтин против ху...

У меня есть универсальный комментарий для такого рода новостей. Можешь им тоже пользоваться.

"Наглухо охуевшие мудозвоны опять творят ёбанный пиздец".

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Окси

22 рокiв? А российское государство оптимист, если думает, что столько просуществует

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Тимурчик

Потерпят.

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Святий Фалос

ну так Российская республика будет правоприемницей РФ по всем уголовкам и долгам

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Святий Фалос

Точнее Русская республика

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Skinny

Московская

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Исторический микрофон

Залесская

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Нормальный размер

охуенные торги. Вообще суд доложен быть независим от прокурора и ин решает - 12 или 22 или на свободу

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FloatingCrowbar

Ты ещё скажи, справедливым, непредвзятым и независимым от государства.

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Paul Filatov

не от государства, а от др. ветвей власти. судебная власть это тоже ветвь гос. власти.

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Paul Filatov

вообще да, но только вообще

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Гражданский Влад

пизда

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Elizaveta Kruchinina

пиздейшн, товарищи

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Максим Энкель

Ахуеть конечно сроки. Нет слов.

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Симпатичный Орзэмэс

Просто слов нет

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Skinny

Press F

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Коровка говорит Мууу

Т.е. когда он выйдет, Путину будет 91-92 года?

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Paul Filatov

"он мужик ещё хоть куда"

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Иван Семериков

Ебаный блядь пиздец

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