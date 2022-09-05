Он отказался признавать вину и не пошёл на сделку со следствием.

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Фото пресс-службы Московского городского суда

Московский городской суд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Дополнительно назначены штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения. Об этом сообщает ТАСС.

Защита обжалует приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене, заявил адвокат Даниил Никифоров: «Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас».

Сафронова обвиняли в передаче секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, о российской военной кампании в Сирии чешскому гражданину Мартину Ларишу и немецкому политологу Дмитрию Воронину. При этом у журналиста не было допуска к гостайне, а информация, которую следствие считает секретной, есть в открытых источниках.

Гособвинение запрашивало для журналиста 24 года колонии. В перерыве прокурор Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Журналист отказался, и прокурор Борис Локтионов запросил срок в два раза больше, штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года (предполагается, что после освобождения Ивану будет запрещено выезжать из региона, также он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН).

Журналиста задержали в июле 2020 года. Больше двух лет он находился в СИЗО «Лефортово». С момента задержания у Сафронова не было звонков и свиданий с близкими родственниками, поскольку он не признавал вину. Их не разрешили и после передачи дела в суд, который проходит в закрытом режиме, его не могут посещать журналисты, родственники и другие слушатели.

«Признать меня виновным — значит признать, что в России журналистская работа — это преступление», — говорил Иван Сафронов в своем последнем слове 30 августа.