Cуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене Статьи редакции
Он отказался признавать вину и не пошёл на сделку со следствием.
Московский городской суд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Дополнительно назначены штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения. Об этом сообщает ТАСС.
Защита обжалует приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене, заявил адвокат Даниил Никифоров: «Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас».
Сафронова обвиняли в передаче секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, о российской военной кампании в Сирии чешскому гражданину Мартину Ларишу и немецкому политологу Дмитрию Воронину. При этом у журналиста не было допуска к гостайне, а информация, которую следствие считает секретной, есть в открытых источниках.
Гособвинение запрашивало для журналиста 24 года колонии. В перерыве прокурор Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Журналист отказался, и прокурор Борис Локтионов запросил срок в два раза больше, штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года (предполагается, что после освобождения Ивану будет запрещено выезжать из региона, также он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН).
Журналиста задержали в июле 2020 года. Больше двух лет он находился в СИЗО «Лефортово». С момента задержания у Сафронова не было звонков и свиданий с близкими родственниками, поскольку он не признавал вину. Их не разрешили и после передачи дела в суд, который проходит в закрытом режиме, его не могут посещать журналисты, родственники и другие слушатели.
«Признать меня виновным — значит признать, что в России журналистская работа — это преступление», — говорил Иван Сафронов в своем последнем слове 30 августа.
пизда
тот случай когда надежда только на ЗСУ
Он же работал на Рогозина, туда ему и дорога.
*советником по информационной политике. Вы блять совсем ебнулись в своих пасквилях против режима. Хотя не сделали нихуя по большому счету
Два месяца он там проработал! Два!
Порядочный человек и дня не стал бы работать на Рогозина.
Порядочный человек не стал бы радоваться сроку в 22 года строгача парню, вина которого никем не была доказана
Парень хотел стать частью системы, 22 года закономерный итог.
Так то Тимурчик :)
Нет смысла как и сил это комментировать
Я еще это помнюАртем Милушкин и его жена Лия Милушкина, российские политические активисты за свободные и честные выборы из Псковской области, получили 11 лет лишения свободы. У них двое детей.
да, помню, мне было очень больно на это смотреть
Мне не было больно. После Беларуси я насмотрелся на такое.
Пиздец
У меня есть универсальный комментарий для такого рода новостей. Можешь им тоже пользоваться.
"Наглухо охуевшие мудозвоны опять творят ёбанный пиздец".
22 рокiв? А российское государство оптимист, если думает, что столько просуществует
Потерпят.
ну так Российская республика будет правоприемницей РФ по всем уголовкам и долгам
Точнее Русская республика
Московская
Залесская
охуенные торги. Вообще суд доложен быть независим от прокурора и ин решает - 12 или 22 или на свободу
Ты ещё скажи, справедливым, непредвзятым и независимым от государства.
не от государства, а от др. ветвей власти. судебная власть это тоже ветвь гос. власти.
вообще да, но только вообще
пизда
пиздейшн, товарищи
Ахуеть конечно сроки. Нет слов.
Просто слов нет
Press F
Т.е. когда он выйдет, Путину будет 91-92 года?
"он мужик ещё хоть куда"
Ебаный блядь пиздец