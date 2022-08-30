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Новости

Прокуратура потребовала признать экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок» за «оправдание идеологии насилия» Статьи редакции

Её уже блокировал Роскомнадзор.

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Прокуратура Москвы заявила, что иск о признании экстремистскими произведений рэпера Оксимирона касается только одной песни. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия.

прокуратура Москвы

В пресс-релизе не упоминается имя исполнителя, но в комментарии РИА «Новости» глава пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила, что речь идёт об Оксимироне. Как заявил агентству неназванный источник в правоохранительных органах, претензии прокуратуры касаются песни «Последний звонок» и роликов на неё.

29 августа стало известно, что Замоскворецкий суд поступило исковое заявление от исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова, который потребовал «в интересах РФ» признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу «Колумбайн».

В 2018 году на песню жаловались общественные активисты, считая, что она могла спровоцировать нападение на керченский колледж. Тогда Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал более 860 копий ролика «Последний звонок» на ютубе, фейсбуке, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

#новости #оксимирон

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5 комментариев
Sergei Klimovich

Если травля приводит школы к трагедиям
По ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа

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mediator

и так, значит стоит прослущать трэк ... благодарю прокуратуру г.Москвы

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Йан Итор

А шо с ними станет, когда они через двадцать лет его современные песни послушают

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Печеньки Госдепа

Требую немедля запретить Карлсона - что-то участились случаи суицидов, путем спрыгивания с многоэтажек.

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Тупой завод

Оправдание идеологии насилия — это то, чем роспропаганда занимается последние пол года

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