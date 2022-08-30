Её уже блокировал Роскомнадзор.

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Прокуратура Москвы заявила, что иск о признании экстремистскими произведений рэпера Оксимирона касается только одной песни. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия. прокуратура Москвы

В пресс-релизе не упоминается имя исполнителя, но в комментарии РИА «Новости» глава пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила, что речь идёт об Оксимироне. Как заявил агентству неназванный источник в правоохранительных органах, претензии прокуратуры касаются песни «Последний звонок» и роликов на неё.

29 августа стало известно, что Замоскворецкий суд поступило исковое заявление от исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова, который потребовал «в интересах РФ» признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу «Колумбайн».