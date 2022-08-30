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Новости

Власти Киргизии ввели статус «цифрового кочевника» для иностранных IT-специалистов Статьи редакции

Его могут получить граждане России и других стран СНГ.

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Кабинет министров Киргизии ввёл специальный режим для иностранных специалистов, релоцирующихся в страну.

Статус «цифрового кочевника» позволяет:

  • проживать в Киргизии без регистрации по месту пребывания;
  • не оформлять разрешение на работу, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года;
  • открывать и пользоваться счетами в республиканских банках;
  • автоматически получить персональный идентификационный номер.

Статус «цифрового кочевника» могут получить граждане России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Статус «Digital nomad» в Киргизии готовы предоставить специалистам, работающим в определённых сферах:

  • разработка программного обеспечения;
  • поставка и документирование ПО;
  • анализ, проектирование и программирование информационных систем и программных продуктов;
  • анализ информационных потребностей и проблем пользователей;
  • внесение изменений в ПО по пользовательским задачам;
  • экспорт информационных технологий, информационных систем и программного обеспечения;
  • создание виртуальной и дополненной реальности, смешанной реальности;
  • медиа искусства, включая цифровое искусство;
  • графический дизайн, дизайн мультимедиа, 3D-дизайн;
  • анимация;
  • разработка искусственного интеллекта;
  • робототехника;
  • создание компьютерных и мобильных игр;
  • киберспорт.

Кыргызстан, в силу природных и геополитических факторов, может стать страной, где цифровым кочевникам будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест. Положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством. А наш гайд станет путеводителем для людей, стремящихся получить этот статус

начальник управления бизнес-среды МЭК КР Муса Катаганов

Для облегчения получения особого статуса Минэкономкоммерции разработало пошаговую инструкцию по его получению. Заявки на получение нужно оставить на сайте portal.tunduk.kg, а затем подать пакет документов в «уполномоченный орган в сфере труда и занятости». Заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней. Плата за присвоение статуса не взимается.

#новости #киргизия #it

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20 комментариев
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 Коровка говорит Мууу
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Веселый пистолет

Имхо и вкусовщина - но лучший «бэкграунд» для персонажа при первом прохождении (главное - играть на паде: аналоговые стики с курками куда плавнее позволяют рулить машиной чем клавомышь)

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Публичный Влад

Даблять, это не гоночный симулятор, на клавамыши все прекрасно проходится.

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Смертный микроскоп

Молодцы, воруют людей у России

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Приемлемый Русский

Сомневаюсь что туда много поедут. Такие программы есть в множестве в разы более развитых стран

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FireGrim

Ты не поверишь, но это кыргызстан, когда к ним сбежали программисты из рф

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Мучительный Артем

ДотракITцы нахуй

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Ruslan N.

лол,а дать гражданам других стран не судьба?)

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С-пивком-потянет Русский

Думаю, вопрос про документооборот и бюрократия, которые предполагается вести на русском языке.
Мой вопрос в том, почему они не предлагают такое же гражданам Украины.

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Публичный Влад

Граждане Украины пусть борют агрессора, нехуй

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Rondo

СНГ? зачем упоминать сие мертворожденное дитя?

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регистральный фискал

это их неприкрытое фи к существующей отрыжке

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Ученый паркур

Кыргызстан, бро.

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регистральный фискал

ненавижу цифровых цыган?

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aliftin

А ещё можно грабить киргизские корованы.

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Заебавшийся опоссум

А Киргизы молодцы

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luxury

Привлекательно. Но +32 в сентябре мне не подходит.

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Технический огонь

Статус «цифрового кочевника» позволяет:
* кочевать в Киргизии без регистрации по месту пребывания;
* не оформлять разрешение на работу фермы, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года;

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Провинциальный турник

паспорт айтицыгана

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Сибирский меч

Прикольно. Только какой в этом всем смысл? Вроде ж и так можно туда поехать и жить спокойно по заграну и в банках открывать счета

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