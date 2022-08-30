Власти Киргизии ввели статус «цифрового кочевника» для иностранных IT-специалистов Статьи редакции
Его могут получить граждане России и других стран СНГ.
Кабинет министров Киргизии ввёл специальный режим для иностранных специалистов, релоцирующихся в страну.
Статус «цифрового кочевника» позволяет:
- проживать в Киргизии без регистрации по месту пребывания;
- не оформлять разрешение на работу, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года;
- открывать и пользоваться счетами в республиканских банках;
- автоматически получить персональный идентификационный номер.
Статус «цифрового кочевника» могут получить граждане России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Статус «Digital nomad» в Киргизии готовы предоставить специалистам, работающим в определённых сферах:
- разработка программного обеспечения;
- поставка и документирование ПО;
- анализ, проектирование и программирование информационных систем и программных продуктов;
- анализ информационных потребностей и проблем пользователей;
- внесение изменений в ПО по пользовательским задачам;
- экспорт информационных технологий, информационных систем и программного обеспечения;
- создание виртуальной и дополненной реальности, смешанной реальности;
- медиа искусства, включая цифровое искусство;
- графический дизайн, дизайн мультимедиа, 3D-дизайн;
- анимация;
- разработка искусственного интеллекта;
- робототехника;
- создание компьютерных и мобильных игр;
- киберспорт.
Для облегчения получения особого статуса Минэкономкоммерции разработало пошаговую инструкцию по его получению. Заявки на получение нужно оставить на сайте portal.tunduk.kg, а затем подать пакет документов в «уполномоченный орган в сфере труда и занятости». Заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней. Плата за присвоение статуса не взимается.
Имхо и вкусовщина - но лучший «бэкграунд» для персонажа при первом прохождении (главное - играть на паде: аналоговые стики с курками куда плавнее позволяют рулить машиной чем клавомышь)
Даблять, это не гоночный симулятор, на клавамыши все прекрасно проходится.
Молодцы, воруют людей у России
Сомневаюсь что туда много поедут. Такие программы есть в множестве в разы более развитых стран
Ты не поверишь, но это кыргызстан, когда к ним сбежали программисты из рф
ДотракITцы нахуй
лол,а дать гражданам других стран не судьба?)
Думаю, вопрос про документооборот и бюрократия, которые предполагается вести на русском языке.
Мой вопрос в том, почему они не предлагают такое же гражданам Украины.
Граждане Украины пусть борют агрессора, нехуй
СНГ? зачем упоминать сие мертворожденное дитя?
это их неприкрытое фи к существующей отрыжке
Кыргызстан, бро.
ненавижу цифровых цыган?
А ещё можно грабить киргизские корованы.
А Киргизы молодцы
Привлекательно. Но +32 в сентябре мне не подходит.
Статус «цифрового кочевника» позволяет:
* кочевать в Киргизии без регистрации по месту пребывания;
* не оформлять разрешение на работу фермы, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года;
паспорт айтицыгана
Прикольно. Только какой в этом всем смысл? Вроде ж и так можно туда поехать и жить спокойно по заграну и в банках открывать счета