Единственный в истории президент СССР умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Горбачёв был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год. В конце 1980-х он был председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах занимал пост президента СССР.