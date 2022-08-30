Умер Михаил Горбачёв Статьи редакции
Он скончался на 92-м году жизни.
Единственный в истории президент СССР умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу.
Горбачёв был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год. В конце 1980-х он был председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах занимал пост президента СССР.
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Н Е
Т О Т
Д Е Д
Тот, видимо, отойдет, когда dtf или пикабу закроют
Подожди ещё немного брат
Уже теплее
Надо только потерпеть
Ну не людоед был и это уже хорошо в российской истории. Так что для меня скорее со знаком + вошел в историю.
Даже жаль его. По своему трагичная фигура. Вроде любил совок, но при нем он и распался. И теперь все совкодрочеры люто ненавидят того, кто пытался этот самый совок спасти.
Этот "не людоед" ответственен за смерти нескольких десятков и контузии нескольких сотен мирных жителей Вильнюса в январе 1991. Хороший русский, как обычно
Он даже пережил пиццу хат!
Чтобы рекламировать пиццу, будучи экс-президентом огромной империи, нужны титановые яйца и 90-й уровень самоиронии. Моль или алкошмель никогда не смогли бы так сделать, потому что им это из-за комплексов западло и унизительно. А уверенные в себе люди - Обама, Рейган и Горби смогли. Даже Трамп смог, блин. Это высокий уровень личной свободы и какой-то жест мирного человека, не знаю.
еще луи витон
Печально. Я надеялся, что он переживет путина
Путина никто не переживет
Путин головного мозга,это надолго.
эх, почти
Отвечаю. В день, когда плешивая залупа сдохнет, буду праздновать как не в себя, ярче, чем день рождение и Новый год вместе взятые
Я чуть за заначкой не побежал для этого момента, что ж ты делаешь.
В этот день TJ должен будет воскреснуть!
Единственный за кого мне не стыдно. Царствие небесное и спасибо.
Не дожил до 10 сентября...
Когда Нейрогорбачев
Тогда бы и развал ТЖ на него списали
Комитет беспощаден
Предпочел не дожить
Спасибо за свободу. Пусть и недолгую
В ватных пабликах поди шампанское открывают уже
Нехай потом население этих самых пабликов помолчит в тряпочку, когда будем смерть Путина отмечать.
Вспоминают вкусное мороженое и то как они иностранцам пионерские значки впаривали чтобы заработать карманные деньги.
не самый плохой генсек, и на том спасибо
Не самый талантливый, но по крайней мере - честный. И не цеплялся к власти намертво.
Лучший президент СССР
И единственный :)
Damn, низкий поклон, что открыл двери СССР.
Покойся с миром, ты освободил много рабов.
Надеюсь, что коммиватники, сцепившись в голландский штурвал от Москвы до Южно-Сахалинска (Калининград, увы, не наберёт должного количества людей для провода по нейтральным водам до Питера) обдрочатся от радости и сдохнут от инфаркта в марафоне дрочки от радости.
Сколько себя помню в интернете, как ни откроешь пост или видео про ссср, найдётся коммивыблядок «от жеж, сука, какую страну просрали, а все Горбачёв, продался американцам, будь он проклят».
от жеж, сука, какую страну просрали, а все Горбачёв, продался американцам, будь он проклят
Причем сами же и просрали по сути, потому что не хотели страдать, пытались доставать западные вещи, одежду и литературу, печатали самиздат и записывали пластинки "на костях".
Избавил нас от совка на какое-то время. Спасибо ему и Ельцину. Правда последний выбор сделал неправильный.
100% ДА
Земля пухом. Достойный человек.
Покойся с миром
Не дожил до окончательного разложения остатков Союза.
умер от кринжа
кукожа
Не дождался. Давайте мы дождемся?
ДАЖЕ ОН УШЕЛ ИЗ РОССИИ
hostage has been rescued
жесть, проходит эпоха: Жирик, Кравчук, Шушкевич, Горбачёв...
Костя грустит об эпохе
Del
В этом году Кравчук, Шушкевич, Горбачев. Назарбаев напрягся
Я думал, он в январе напрягся
По списку руководителей пынь следующий, получается
Я буду бухать две недели не трезвея.
Хоть и обычно не пью вообще.
Совок развалил и на том спасибо
А в каком месте он его развалил?
Небось вкупе с состоянием не выдержал всей этой хуйни.
Да уж. Очень жаль, он был один из немногих кто верил в то что делал.
Усюсю, хороший Горбачев. Ну да, литовцы вряд ли согласились бы.
https://www.dw.com/ru/shturm-telebashni-v-vilnjuse-v-litve-podan-isk-protiv-mikhaila-gorbacheva/a-60416203
Естественно, он был далеко не идеалом, но помог закрыть безжизненный проект ссср
Почему многие оценивают его положительно? Нелепо потерял власть, повторив подвиг Николая II. Последствия — развалившаяся экономика и войны.
Перестройка. Демократизация. Гласность. Падение Берлинской стены. Практически бескровно позволил союзу распасться
потому что не было таких кровопролитий как в югославии и сейчас... потому что немцы смогли объединиться, у них своя нац. трагедия. В конце концов потому что нежизнеспособный совок закончился.
Еще вывел войска из Афгана
Ушёл человеком, что по нынешним временам уже много. Земля пухом.
Он просто не захотел видеть снова мемы про Шуфутинского и 3 сентября
надо было закрывать тж 2го
Последними словами были «Без ТЖ нахуй оно все не надо».
Порвался, жаль
Мы живем как будто в сериале, зрители которого жаждут смерти одного невыносимого злодея, а создатели до конца держат интригу о смерти следующего персонажа, но каждый раз умирает не "тот самый"
ОПЯТЬ НЕ ТОТ ДЕД
Помню, как в детстве пародировал Михал Сергеича, Слюнькова и Зайкова. Все дожили до 2021, а двое и до 2022...
Одно из фоновых воспоминаний детства - речетатив "его встречали Слюнь-ков Зай-ков Рыж-ков Маслю-ков Воротни-ков и другие официальные лица".
Зачем
P.s. Только вчера думал, что он недавно умер и гуглил это. Дополняю комментарий:
Зачем я думаю
Думай про хорошее
Погугли про путю
Но не долго
ну считай не соврал, два месяца пожил
твердо и четко
А мог бы и сам править и править ещё... Не знаю, может и не тем Совком уже, но, может, Совком с очень либеральной мордой. В итоге чё. Пиздец в 90ых, пьяный Ельцин, а после него питерская банда уродов, которая не только устроила весь этот цирк, который творится сейчас, но и разворовывала страну всё это время, сажала и убивала оппозиционеров и делала (хотя, почему в прошлом. продолжает же, лол) много всего нехорошего, что ещё бОльший пиздец... Эх.
Вот да. Гласность и пацифизм это здорово. А просрать власть, по моему, не здорово. Чревато последующими бедами.
Все верно, то, что он взялся за реформы есть гуд. Плохо, что он по сути не справился, а пустил все на самотек
Успел до 10 сентября
И что значит новость дополняется?
ждут назначения председателя похоронной комиссии
помер тот, помрет и этот
F
F
Покойся с миром, сто второй далматинец 🙌
Я думал он в Германии жил и лечился. Или где ещё за границей.
ещё одно напоминание о том, шо все нити, связующие с совком, постепенно отмирают
Прогресс не остановить, как говорил покойный Сегалович
Горбачёв, конечно, неоднозначная фигура, но в целом позитивная.
Словил себя на том, что подумал, "а если этот тоже 92 года проживёт?"
не проживёт как ослабнет свои кокнут
Уходят лучшие
Жирик-то каким боком к лучшим?
Спасибо за все, Михаил Сергеевич! Царствие небесное
@Ладно
ШОКОЛАДНО
F
Почему все говорят,, то он развалил СССР. С Горбачевым или нет СССР все равно бы развалился. Может на 50 лет позже, но итог один, не может такая нелепая конструкция существовать.
Кто знает, сейчас так же про Россию говорят
Комми это понять/принять не могут. В их картине мира само оно развалиться не могло
ну в по-настоящему федеративном или мб даже конфедеративном виде почему бы и нет
другое дело что с плановой экономикой нет это да
Земля стекловатой