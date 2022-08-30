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Умер Михаил Горбачёв Статьи редакции

Он скончался на 92-м году жизни.

Единственный в истории президент СССР умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Горбачёв был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год. В конце 1980-х он был председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах занимал пост президента СССР.

#новости #некролог

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222 комментария
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 Ха-ха Хи-хи

Н Е
Т О Т
Д Е Д

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Коровка говорит Мууу

Тот, видимо, отойдет, когда dtf или пикабу закроют

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2 комментария
Мобильный бас

Подожди ещё немного брат

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8 комментариев
Dan

Уже теплее

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1 комментарий
Полтергей

Надо только потерпеть

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Максим Энкель

Ну не людоед был и это уже хорошо в российской истории. Так что для меня скорее со знаком + вошел в историю.

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Clair Spiegel

Даже жаль его. По своему трагичная фигура. Вроде любил совок, но при нем он и распался. И теперь все совкодрочеры люто ненавидят того, кто пытался этот самый совок спасти.

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6 комментариев
Народный алмаз

Этот "не людоед" ответственен за смерти нескольких десятков и контузии нескольких сотен мирных жителей Вильнюса в январе 1991. Хороший русский, как обычно

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14 комментариев
Московский

Он даже пережил пиццу хат!

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Мой волшебный портрет

Чтобы рекламировать пиццу, будучи экс-президентом огромной империи, нужны титановые яйца и 90-й уровень самоиронии. Моль или алкошмель никогда не смогли бы так сделать, потому что им это из-за комплексов западло и унизительно. А уверенные в себе люди - Обама, Рейган и Горби смогли. Даже Трамп смог, блин. Это высокий уровень личной свободы и какой-то жест мирного человека, не знаю.

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Гриша Почуев

еще луи витон

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Трезвый кофе

Печально. Я надеялся, что он переживет путина

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Справедливый дебаркадер

Путина никто не переживет

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8 комментариев
HIMARS

Путин головного мозга,это надолго.

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Тимурчик

эх, почти

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Заебавшийся опоссум

Отвечаю. В день, когда плешивая залупа сдохнет, буду праздновать как не в себя, ярче, чем день рождение и Новый год вместе взятые

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5 комментариев
Прекрасная Россия Прошлого

Я чуть за заначкой не побежал для этого момента, что ж ты делаешь.

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Xenia White

В этот день TJ должен будет воскреснуть!

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Evil Pechenka

Единственный за кого мне не стыдно. Царствие небесное и спасибо.

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Смертный микроскоп

Не дожил до 10 сентября...

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Московский

Когда Нейрогорбачев

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9 комментариев
Олимпийский Паша

Тогда бы и развал ТЖ на него списали

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Коровка говорит Мууу

Комитет беспощаден

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Полтергей

Предпочел не дожить

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Коматозник

Спасибо за свободу. Пусть и недолгую

В ватных пабликах поди шампанское открывают уже

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Веселый пистолет

Нехай потом население этих самых пабликов помолчит в тряпочку, когда будем смерть Путина отмечать.

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JilaNis
В ватных пабликах поди шампанское открывают уже

Вспоминают вкусное мороженое и то как они иностранцам пионерские значки впаривали чтобы заработать карманные деньги.

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1 комментарий
Bad Mother Fucker

не самый плохой генсек, и на том спасибо

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Друз Фаруэл

Не самый талантливый, но по крайней мере - честный. И не цеплялся к власти намертво.

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Немыслимый Абдужаббор

Лучший президент СССР

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IngriaNord

И единственный :)

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6 комментариев
СтранныеДела

Damn, низкий поклон, что открыл двери СССР.
Покойся с миром, ты освободил много рабов.

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Дима Анонимный

Надеюсь, что коммиватники, сцепившись в голландский штурвал от Москвы до Южно-Сахалинска (Калининград, увы, не наберёт должного количества людей для провода по нейтральным водам до Питера) обдрочатся от радости и сдохнут от инфаркта в марафоне дрочки от радости.

Сколько себя помню в интернете, как ни откроешь пост или видео про ссср, найдётся коммивыблядок «от жеж, сука, какую страну просрали, а все Горбачёв, продался американцам, будь он проклят».

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Немыслимый Абдужаббор

от жеж, сука, какую страну просрали, а все Горбачёв, продался американцам, будь он проклят

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1 комментарий
JilaNis
сука, какую страну просрали

Причем сами же и просрали по сути, потому что не хотели страдать, пытались доставать западные вещи, одежду и литературу, печатали самиздат и записывали пластинки "на костях".

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Serg A

Избавил нас от совка на какое-то время. Спасибо ему и Ельцину. Правда последний выбор сделал неправильный.

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Татьяна

100% ДА

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2 комментария
Владимир

Земля пухом. Достойный человек.

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Sergiusz Lewczenko

Покойся с миром

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Технический огонь

Не дожил до окончательного разложения остатков Союза.

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unidentified flying BASTARD 🌈

умер от кринжа

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Откровенный химик

кукожа

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NickPic

Не дождался. Давайте мы дождемся?

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Мобильный бас

ДАЖЕ ОН УШЕЛ ИЗ РОССИИ

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испанский смех

hostage has been rescued

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Костя грустит о TJ

жесть, проходит эпоха: Жирик, Кравчук, Шушкевич, Горбачёв...

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anoice

Костя грустит об эпохе

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1 комментарий
f press to respect pay 4815162

Del

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Синий Винстон

В этом году Кравчук, Шушкевич, Горбачев. Назарбаев напрягся

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Технический огонь

Я думал, он в январе напрягся

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Независимый клуб

По списку руководителей пынь следующий, получается

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Sergei

Я буду бухать две недели не трезвея.
Хоть и обычно не пью вообще.

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Юрий Умеренков

Совок развалил и на том спасибо

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Kolyanok

А в каком месте он его развалил?

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2 комментария
StefanFlyer

Небось вкупе с состоянием не выдержал всей этой хуйни.

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Theoden

Да уж. Очень жаль, он был один из немногих кто верил в то что делал.

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Энергетический теркин30см

Усюсю, хороший Горбачев. Ну да, литовцы вряд ли согласились бы.

https://www.dw.com/ru/shturm-telebashni-v-vilnjuse-v-litve-podan-isk-protiv-mikhaila-gorbacheva/a-60416203

Штурм телебашни в Вильнюсе: подан иск против…
Заявители обвиняют Горбачева в том, что он, будучи верховным главнокомандующим ВС СССР, не смог…
www.dw.com
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Немыслимый Абдужаббор

Естественно, он был далеко не идеалом, но помог закрыть безжизненный проект ссср

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4 комментария
Andrey Kuznetsov

Почему многие оценивают его положительно? Нелепо потерял власть, повторив подвиг Николая II. Последствия — развалившаяся экономика и войны.

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Thakar

Перестройка. Демократизация. Гласность. Падение Берлинской стены. Практически бескровно позволил союзу распасться

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5 комментариев
Elena

потому что не было таких кровопролитий как в югославии и сейчас... потому что немцы смогли объединиться, у них своя нац. трагедия. В конце концов потому что нежизнеспособный совок закончился.

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Thakar

Еще вывел войска из Афгана

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Магнитный якорь

Ушёл человеком, что по нынешним временам уже много. Земля пухом.

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Коровка говорит Мууу

Он просто не захотел видеть снова мемы про Шуфутинского и 3 сентября

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Evann Gesse

надо было закрывать тж 2го

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Дима Анонимный

Последними словами были «Без ТЖ нахуй оно все не надо».

Порвался, жаль

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товста кiшка

Мы живем как будто в сериале, зрители которого жаждут смерти одного невыносимого злодея, а создатели до конца держат интригу о смерти следующего персонажа, но каждый раз умирает не "тот самый"

ОПЯТЬ НЕ ТОТ ДЕД

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Технический огонь

Помню, как в детстве пародировал Михал Сергеича, Слюнькова и Зайкова. Все дожили до 2021, а двое и до 2022...

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Slartibartfast

Одно из фоновых воспоминаний детства - речетатив "его встречали Слюнь-ков Зай-ков Рыж-ков Маслю-ков Воротни-ков и другие официальные лица".

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1 комментарий
Алексей Жердев

Зачем
P.s. Только вчера думал, что он недавно умер и гуглил это. Дополняю комментарий:
Зачем я думаю

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Технический огонь

Думай про хорошее

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Татьяна

Погугли про путю

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Zzzzzzz

Но не долго

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Коровка говорит Мууу

ну считай не соврал, два месяца пожил

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испанский смех

твердо и четко

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Q-Tuzoff

А мог бы и сам править и править ещё... Не знаю, может и не тем Совком уже, но, может, Совком с очень либеральной мордой. В итоге чё. Пиздец в 90ых, пьяный Ельцин, а после него питерская банда уродов, которая не только устроила весь этот цирк, который творится сейчас, но и разворовывала страну всё это время, сажала и убивала оппозиционеров и делала (хотя, почему в прошлом. продолжает же, лол) много всего нехорошего, что ещё бОльший пиздец... Эх.

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Andrey Kuznetsov

Вот да. Гласность и пацифизм это здорово. А просрать власть, по моему, не здорово. Чревато последующими бедами.

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1 комментарий
Заметный холод

Все верно, то, что он взялся за реформы есть гуд. Плохо, что он по сути не справился, а пустил все на самотек

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Stan Majors

Успел до 10 сентября
И что значит новость дополняется?

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Технический огонь

ждут назначения председателя похоронной комиссии

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2 комментария
последний жопоед

помер тот, помрет и этот

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последний жопоед
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Alex Fielding

F

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Antex

F

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Многочисленный кран

Покойся с миром, сто второй далматинец 🙌

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Порождение порока и грязи

Я думал он в Германии жил и лечился. Или где ещё за границей.

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Тэнк

ещё одно напоминание о том, шо все нити, связующие с совком, постепенно отмирают

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Технический огонь

Прогресс не остановить, как говорил покойный Сегалович

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Eugene K

Горбачёв, конечно, неоднозначная фигура, но в целом позитивная.
Словил себя на том, что подумал, "а если этот тоже 92 года проживёт?"

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Александр Сурков

не проживёт как ослабнет свои кокнут

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Пышный динозавр

Уходят лучшие

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Арсений Зябликов

Жирик-то каким боком к лучшим?

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2 комментария
Алексей Дубовой

Спасибо за все, Михаил Сергеевич! Царствие небесное

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Мужской волк

@Ладно

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Шах

ШОКОЛАДНО

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holydel

F

Почему все говорят,, то он развалил СССР. С Горбачевым или нет СССР все равно бы развалился. Может на 50 лет позже, но итог один, не может такая нелепая конструкция существовать.

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Заметный холод

Кто знает, сейчас так же про Россию говорят

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1 комментарий
sunaraw

Комми это понять/принять не могут. В их картине мира само оно развалиться не могло

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Evann Gesse

ну в по-настоящему федеративном или мб даже конфедеративном виде почему бы и нет
другое дело что с плановой экономикой нет это да

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Petr

Земля стекловатой

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3 комментария
Ещё 37 комментариев
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