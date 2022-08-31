Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью — это уже наша ответственность.



Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир.



Горбачев не уехал из России. Его приняли бы с восторгом в любой стране, а он остался на родине, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия.



И еще. Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачеву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком.



Спасибо вам, Михаил Сергеевич! Вечная память!

Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью — это уже наша ответственность.Немногие лидеры в истории оказали такое решающее в...