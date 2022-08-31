Политики, журналисты и пользователи сети вспоминают противоречивые заслуги последнего главы СССР.
Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР
умер 30 августа «после тяжёлой и продолжительной болезни». В последнее время политик страдал от заболевания почек. Михаилу Горбачёву был 91 год.
При жизни политик
желал, чтобы его похоронили рядом с женой Раисой Горбачевой, которая умерла 20 сентября 1999 года. Её могила находится на Новодевичьем кладбище в Москве.
О смерти Горбачёва высказались тысячи людей по всему миру.
Политики
Владимир Путин «глубоко соболезнует» и утром 31 августа направил телеграмму родным Горбачёва,
заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Уход Михаила Сергеевича Горбачёва — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря народу, а не системе советской власти. Именно Горбачёв сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную. Горбачёв проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ – путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов, Горбачёв заслуживает уважения, и он заслуживает памяти. Вечная память.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью — это уже наша ответственность.
Немногие лидеры в истории оказали такое решающее в...
Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью — это уже наша ответственность.
Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир. Горбачев не уехал из России. Его приняли бы с восторгом в любой стране, а он остался на родине, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия. И еще. Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачеву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком. Спасибо вам, Михаил Сергеевич! Вечная память!
Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.
The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace. I’m deeply saddened by his passing.
Генеральный секретарь ООН: «Михаил Горбачёв был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося лидера глобального масштаба, приверженца многосторонних отношений и неутомимого борца за мир. Я глубоко опечален его кончиной».
«Он
верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika) не просто как в лозунги, а как в путь вперёд для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стали более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».
президент США Джо Байден
Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune.
Президент Франции: «Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».
I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.
I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion. In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.
Премьер-министр Британии: «Я опечален известием о смерти Горбачёва. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление к тому, чтобы советское общество становилось всё более открытым, остаётся примером для всех нас».
Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.
This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev
Глава Еврокомиссии: «Михаил Горбачёв был надёжным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении "железного занавеса". Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».
We remember the legacy of Michael Gorbachev.
A man who dedicated his life to public service with a deep commitment to peace and freedom. I wish to extend my sympathies to his family, friends and the Russian people.
Глава Евросовета: «Мы помним наследие Михаила Горбачёва. Это человек, посвятивший свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить соболезнования его семье, друзьям и российскому народу».
There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life.
Бывший губернатор Калифорнии и актёр: «Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачёв был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни».
Общественные деятели, учёные и пользователи сети
Умер Михаил Сергеевич. Живым ушедший со страшного советского олимпа, откуда полагалось только вперед ногами, и умерший человеком.
Человек, который дал людям надежду — что можно выбраться из под серых пыльных советских глыб и зажить по-своему и по-человечески. Человек, который устроил моему поколению несколько лет праздника — с «Ассой», «Взглядом», «Аквариумом» и разрешением всей запрещенки. Человек, кото...
Человек, который дал людям надежду — что можно выбраться из под серых пыльных советских глыб и зажить по-своему и по-человечески. Человек, который устроил моему поколению несколько лет праздника — с «Ассой», «Взглядом», «Аквариумом» и разрешением всей запрещенки. Человек, который, я уверен, спас мир от ядерной войны — и подарил всем нам еще минимум 35 лет жизни, и не худшие 35 лет. Человек, который не цеплялся за власть и верил в мир, где можно жить без вражды, агрессии и взаимной подозрительности. Который любил и был любим. Навсегда с благодарностью.
https://www.youtube.com/watch?v=HgzHbiqZe9Q
УМЕР ГОРБАЧЁВ
Это кадр интервью 11 лет назад, когда он мне говорит:
Кричат, что я всё отдал. Польшу отдал, Венгрию отдал! Кому отдал? Польшу
—
полякам, Венгрию
—
венграм?
Две заслуги Горбачёва, которые особенно ценны сегодня. СССР распался малой кровью — вон, какой большой его...
УМЕР ГОРБАЧЁВ
Это кадр интервью 11 лет назад, когда он мне говорит: Кричат, что я всё отдал. Польшу отдал, Венгрию отдал! Кому отдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм? Две заслуги Горбачёва, которые особенно ценны сегодня. СССР распался малой кровью — вон, какой большой его пытаются вернуть. И: он ушёл после 6 лет правления, 60-летним. Просто уступил дорогу новому времени, которое сам вызвал к жизни
Умер Михаил Горбачев. Вспомним его заслуги
Умер Горбачёв. Не без греха, конечно, но, по большому счёту, ЕДИНСТВЕННЫЙ нормальный правитель нашей дикой территории со времён, пожалуй, Александра II… Не садист,не вор,не идиот,не властолюбец. Спасибо ему за многое хорошее! Мир праху и земля пухом. А споры потом. ХХ век, чао!
Умер Горбачев.
Можно себе представить другую вселенную, где Горбачев в 1985 закрутил гайки и проправил до сегодняшнего дня, выжигая все каленым железом. Но наш Горбачев отказался от огромной власти, демонтировал тоталитарное государство и дал нашим странам свободу. Спасибо ему.
Умер Михаил Горбачёв — человек, открывший ворота советского ГУЛАГа и проклятый за это освобождёнными узниками.
Михаил Горбачёв стал генеральным секретарём Коммунистической партии СССР и фактическим лидером страны в 1985 году. Политик начал перестройку — комплекс экономических реформ. В итоге они привели к развалу СССР и всего восточного блока.
На международном уровне он достиг соглашений о контроле над вооружениями с США, что приблизило окончание холодной войны, вывел войска из Афганистана. Горбачёв сложил полномочия в декабре 1991-го, после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации Союза.
Горбачёв и президент США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней дальности, 1987 год.
Горбачёв и канцлер ФРГ Гельмут Коль в городе Шпайер. 1990 год
Горбачёв на церемонии по поводу 25-й годовщины после падения Берлинской стены. Берлин, 9 ноября 2014 года
Горбачёв — второй и последний в истории обладатель Нобелевской премии мира из СССР. Награду
вручили ему в 19990 году «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе».
Горбачёв выступает с нобелевской лекцией в Осло, 5 июня 1991 года
Горбачёв выступал с лекциями, писал книги, помог запустить «Новую газету» (был соучредителем издания), поддерживал протестующих в Беларуси и правозащитников из «Мемориала». При этом он не осудил присоединение Крыма к России и не высказывался о действиях российской армии в Украине. Однако друг Горбачёва, журналист Алексей Венедиктов
говорил, что политик против военных действий: «Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает. Это было дело его жизни. Свобода — это дело Горбачёва».
Горбачёв и Дмитрий Муратов в редакции «Новой газеты». 22 ноября 2012 года
Горбачёв рядом с Бранденбургскими воротами перед перед посещением симпозиума по безопасности в Европе в 2014 году
эта тварь должна была сдохнуть, изза него теперь хохлы залупаются
С регистрацией, говно
ПОБЕДА И КОСМОС. Смешно, что за 30 лет после развала новых поводов для гордости так и не появилось.
П Л О М Б И Р
Крым же ваш
А чёт не работает уже на ватанов. А ВОТ ПОБЕДА И КОСМОС
О мёртвых или хорошо или ничего, как обычно
ну тут кто как реагирует =)
почему сергей пизда опубликовал только те твиты которые сосут мертвому горбатому?
дай свинье свободу он все-равно обосрется