Мы никогда не допустим повторения трагедии, которая совершилась на Украине. Использовали европейские страны, чтобы ослабить Россию, ослабить нашу страну. Но это никогда не произойдёт, потому что у нас есть прекрасная молодёжь, потому что вы есть, ребята, потому что вы верите в Россию, в нашу страну, в наших учителей, в наши победы, в то, что вы правы! Спасибо, ребята, за вашу позицию, за то, что вы говорите прямо об этом и не искажаете историю!