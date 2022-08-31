Минпросвещения РФ напомнило о запрете пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах Статьи редакции
Как это будут контролировать, неизвестно.
Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого года не допускается. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. Трансляция велась в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».
Кто и как будет контролировать соблюдение запрета, министр не уточнил.
Кравцов анонсировал несколько нововведений в школах ещё в апреле. Министр предложил:
ввести «историческое просвещение» с первого класса школы в рамках предмета «Окружающий мир»;
- в начале учебной недели исполнять гимн России и поднимать государственный флаг;
дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;
- порекомендовать школам забирать телефоны у школьников перед входом в класс или учебное заведение.
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Давайте сделаем уроки интересными, чтобы дети не отвлекались. Не, бред какой-то.
Куда уж ещё интереснее
Дети всегда будут отвлекаться. Это нормально. Образование работает как телек на фоне. Можно не вникать, но если уже слышал о чём-то, то имеешь потенциал вернуться к этой теме в любом возрасте. Полное следование программе и пятерки по всем предметам это наоборот нетипично для ребёнка. Конечно это не отменяет того, что уроки должны быть интересными
Это невозможно. Во-первых, у них не развита способность к концентрации внимания, и использование телефонов во время уроков только мешает её развитию. Во-вторых, у разных детей разные интересы.
А то вдруг ещё запишут откровения "учителей":
https://tjournal.ru/stories/327360
Всегда есть пяток дебилов, которым уроки никогда не будут интересны.
На dtf будет просадка аудитории с утра.
и на wc
Ввели, чтобы дети не снимали, какую патриотичную хуйни они там несут, и не выкладывали во всеобщее обозрение
makes perfect sense
Придётся родителям приходить и снимать
Вот это вот гораздо больший пиздец
так сильно ненавидим америку что в атрибутах косплеим её от и до
Первый урок по понедельникам теперь вечное поднимание флага под гимн. А в пятницу спуск флага. Жалко, что в минпросе не знают, по каким поводам флаг спускают.
В школе рядом с домом на неделе установили флагшток, сегодня по пути в магазин и обратно видел, как школотроны из кадетского класса репетируют его водружение и спуск.
Распарсить не могу. Украина использовала европейские страны, чтобы ослабить Россию?
Кажется, люди стали забывать
Да. Через трансляцию дьявольских нечеловеческих идей вроде свободы слова, свободы выборов, свободы собраний. У нас, слава Б-гу, такого никогда не будет.
Боже, как хорошо, что я закончил школу до 2014.
Ещё лучше было окончить её в 2008
Меня бы из-за этой хуйни точно отчислили. В нулевых-то они постоянно на каждой движухе пафоса нагоняли этими гимнами, от чего у меня случались истерический смех и вызов к директору.
То есть раньше можно было спокойно сидеть в интернете на уроках? Эх, упущенные возможности
ахуеть, я последний год в школе без телефона за партой представить себе не мог. И не потому что в пабг хуярил, а потому что гораздо проще доступ к инфе, или самому перепроверить пример в фотомате, или источник открыть чтобы не таскать баулы.
Алсо, такое использование даже блядями-учителями не порицалось.
а вот нихуя, ты должен все знать , с ходу выдавать, на пять учиться и училок не заёбывать . и вообще хуле такой умный вырос
Верхнюю школу ходил с одной тетрадкой по всему и без учебников. Жаль телефоны были только стационарные
Нифигасе ты. Я вообще в школе с пэйлдером ходил хаха. Разница поколений.
перепроверить пример в фотомате
источник открыть
ага во время контрольной особенно )
значит училок будут наказывать за плохую успеваеемость, потому что без телфонов она быстро просядет , а в совковых педах новым подходам не учат . удачи хуле
училки теперь очень хорошо могут фальсифицировать "хорошую успеваемость", так что не переживайте..
Да телефоны и так убирали и ругали за них. Локальные акты в шкилах не просто так. Теперь слишком выебистых родителей можно будет лицом ткнуть в указ минпроса
- Телефоны запретить
- Гимн петь
- Про войну пропаганду читать
У системы образования шарики за ролики зашли
Главная проблема в образовании решена!
Зато теперь нельзя будет снимать на телефон охуевших училок, которые творят беспредел на уроке
Диктофон — наше всё
НАСКОЛЬКО У НАС ВСЁ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Всё же повезло окончить школу в конце нулевых, во времена, когда не было юнармии, в кабинетах не висели портреты Путина, не было школьной формы и никого не парило с каким ты цветом волос пришёл
Ну и без уроков православия отлично жилось.
Портретов и сейчас не висит в кабинетах...
Ну наличие формы зависило от школы, а в остальном все так.
Заебись. Надо позвонить родакам — иди нахуй?
Как же до 2003 люди в школах учились без телефонов, даже родителям позвонить не могли... 😖
ШТО?
Как контролировать? Просто глушилки поставят и всё :)
Не катит, в школах стоит GSM тревожная кнопка
Радиус действия глушилки не ограничиваются школой и учителя конечно безумно обрадуются, что глушилке похуй чей это телефон
Лобби производителей калькуляторов вышло на арену.
Насчёт того чтобы не пользовались телефонами на уроках - норм.
Изымать на входе - не одобряю.
Про патриотизм, историю и её многократное переписывание и т.д - как обычно жесть, достали уже, с*ка
Полный пиздец, конечно :)
дальше что? домашку делать заставят?
Вот так.
Пока вы будете штошить.
Просто выходите из класса в это момент.
Саботируйте любыми способами. Кравцова и его мразей ждёт суд в новой России за призывы к геноциду и искажение истории.
Ага, дети же пиздец карбонарии и от учителей не зависят нихуя
можно теперь будет пиздить детей, и заливать в мозги всякую хуйню, никто не запишет теперь на видео/аудио
Можно же купить это. Легко прячется в какой нибудь пенал. Надо только придумать как микрофон и батарейку приделать.
Вы уже на автомате ругаете всё подряд, как бабки у подъезда?
Извини не слышу тебя пою гимн стоя под флагом пидорашки
Учился в начале 2010-ых - у всех всегда телефоны были на парте во время уроков, никаких проблем никогда не возникало. Хуйню лишь придумать
Одно дело в старших класса (10-11), а другое в среднем звене, где на уроках устраивают так называемые "бравл квас"
Так-так-так, а вот это уже похоже на изъятие частной собственности. Кравцов конституцию читал?
не изьятие, а добровольное дарование.
Серёжа молодеец!
а в европах этих на планшетах занимаются на уроках
Про планшеты на уроках димон же вроде проталкивал идею
Как и все остальное, под ручки и швабру в жопу
Обыск до трусов при входе в класс!
Но ведь сила в правде! Пусть же все увидят что она за нами, пустят слезы на оглашаемые тезисы, что мы имели полное право идти подчинять близлежащее суверенное государство.
А мы думали, что "попадья" — это дно...
Боже блять бедные дети))
Просто выходите из класса в этот момент. А ещё лучше, старайтесь уйти на домашнее обучение.
Саботируйте любыми способами. Кравцова и его мразей ждёт суд в новой России за призывы к геноциду и искажение истории.
Mobilman
Долбаебыдополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;
2х долбаебы
В комментах ни одного мема со стэтхэмом и запретом срать, как же так(
Удачи (нет). Школьники во все времена клали хуй на подобного рода запреты. И ничего ты, жалкий учителишка, вбросивший кипу фальшивых голосов за местного царька, с этим не сделаешь.
Будут собирать ровно до того момента как кокнут экран у телефона за 4 учительские зп.
И в класс входить строевым шагом.
"Верите в то что вы правы" - зачем так палиться.
Раз телефон нельзя, то счеты будут выдавать?
Ну да, если школьникам запретить что-то делать то они сразу и перестанут это делать, всё именно так и работает:)
Фашисты и преступники с младых ногтей приучают россиян к страху, подчинению.