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Страны ЕС приостановят соглашение с Россией об упрощенной выдаче туристических виз. Полный запрет согласовать не смогли Статьи редакции

Получение виз станет дороже и дольше.

  • В МИД Венгрии сообщили, что главы министерств иностранных стран ЕС договорились отменить соглашение с Россией об упрощённой выдаче виз, пишет Reuters.
  • При этом полный запрет на выдачу туристических виз не согласовали — многие страны, в том числе и Венгрия, оказались против этого.
  • Соглашение действовало с 2007 года: оно предусматривает выдачу краткосрочных виз с разрешением на пребывание в стране до 90 дней в течение полугода. В нём также прописаны сроки рассмотрения заявки на визу: от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трёх.
  • После его отмены вырастет размер пошлины за оформление шенгенской визы: с €35 до €80. Подаваться на визу можно, но вырастут сроки рассмотрения заявок и придётся собирать больше документов для подачи на неё — в зависимости от страны и цели визита.
  • За полный запрет на выдачу туристических виз для россиян выступали, в первую очередь, граничащие с Россией государства. Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония предупреждали, что если ЕС не договорится о запрете, страны сами начнут ограничивать въезд.

#новости #ес #визы

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25 комментариев
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 Sdafs 10 вересня

Україна: безвіз
росія: без віз

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Нелепый Петя
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Нелепый Петя

Что-то пошло не так

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Тревожный лолипоп

Це двойник ) Кличка "угрюмый"

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Нелепый Петя

Спился видимо

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Тревожный лолипоп

Жена запилила, обычное дело. И уточка из домика улетела...

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Поэтический шмель
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Тревожный лолипоп

нюанс

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DevNull

Я видел это или в мемарне или у лачена, ворюга

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Добро и позитив

Бля, о россиянах беспокоятся правительства ЕС больше чем правительство РФ походу )

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FireGrim

Оцените беспокойство о россиянах, когда они продавали властям сорм и прочие средства для слежки за оппозицией, от 1 до 10?

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Тепловой велосипед

4

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Igor Malyushkin

С СОРМа, конечно, всегда смешно :)

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Нелепый Петя

У меня ощущение, что правительство РФ после санкций пересело с аргентинского кокса на мефедрон из питерского подвала, отсюда все их заявления

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Гордон Фриман

Там прикол в том с дипломатическими визами сложностей по прежнему не будет?

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ехинедо

естественно.

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Смертельный ГОСТ
После отмены соглашения об упрощенной выдаче россиянам придется платить повышенный консульский сбор — 80 евро вместо 35

Сущий кошмар

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Нелепый Петя

Наконец-то дети и родственники чиновников больше не смогут кататься в Европу)

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Skinny

Это самая разве проблема?

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Theoden
Полный запрет согласовать не смогли

Не то что "не смогли", а даже и не собирались. И это прямо заявили западноевропейские страны сразу после того как в восточной Европе решили развести этот дешёвый популизм, поэтому вся эта тема с визами протухла задолго до того как об этом объявили официально.

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Андрей Васильев

А что по беларусам, интересно, пронесло или у них просто не было соглашения?

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Alexander D

Как платили 60 (или 80) так и плотят

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Тепловой велосипед

Обкашляли вопросик и решили подзаработать на визах

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Пiпдис Нерозбiрливо

Да просто сделайте военный сбор. Чтобы каждый россиянин пересекающий границу ЕС знал, что он оплатил пулю, которая приблизит победу Украину.

Хорошие русские наконец то не на словах докажут свою позицию а ватники не поедут так как не патриот, получается.

Все же в выгоде.

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Evil Pechenka
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