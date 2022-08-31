Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры Статьи редакции
Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.
- Минцифры предложило запустить на Госуслугах сервис для подтверждения личности, который можно использовать в «бытовых ситуациях».
- Например, для подтверждения права бесплатного проезда, для получения скидок в магазинах или подтверждения возраста, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и для пропуска в офисные центры. Точный список определит правительство.
- Если такую возможность добавят, показывать паспорт в некоторых случаях не придётся. Такие же функции должны были выполнять электронные паспорта, но в июне 2022 года проект отложили.
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Потом привязываем к этому рейтинг и начинаем по нему всё запрещать. Во жизнь начнётся.
Заживём как в Китае!
Даже хуже, ой, то есть лучше!
Догоним и перегоним! Концлагерь за три года!
Если туда уйгуров(мусульманов, по нашему) будут отправлять, то под Москвы взорвётся (не в переносном смысле)
Извините, приложение глючит, пиздуйте домой, а не в наш центр.
Вспомнил толпы китайцев, которых не выпускали из домов и они начали орать прям из окон.
Наши госуслуги смогут присылать смс "Порвались? Жаль."
Как перестать удивляться высокомерности глупых людей, которые считают себя умнее всех???
JAL
@Нейроорлов
Главное управление цифровых лагерей
Импортозаместили метавселенную как смогли
Будем спасаться под одеялом за просмотром аниме!
Пока его не запретят.
Надо успеть скачать и записать на DVD
Буду гонять к тебе в Красноярск за очередным исекаем-гаремником.
одеяло
Цук(
Учитывая как работают госуслуги, а с таким сервисом нагрузка вырастет, а сервера дорогие по параллельному импорту... Ничего не будет.
А ну-ка товарищ, показываем цифровой докУмент.
Так, так, был задержан на митинге значит ...
Пошел вон, в офис он захотел, агент иностранный.
поздравляю сосквичей с еще одним шагом в сторону цифрового будущего!
де факто уже давно такое есть. мне недавно дпсники штраф выписывали по профилю в госуслугах
Фашисты продолжают терроризировать налогоплательщика.
Хоть я уверен так не будет - это простой вброс для нагнетания страха.
https://youtu.be/hf-K0dARoys