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Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры Статьи редакции

Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.

  • Минцифры предложило запустить на Госуслугах сервис для подтверждения личности, который можно использовать в «бытовых ситуациях».
  • Например, для подтверждения права бесплатного проезда, для получения скидок в магазинах или подтверждения возраста, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и для пропуска в офисные центры. Точный список определит правительство.

У нас в рамках нескольких проектов, таких как «Борьба с ковидом», «Пушкинская карта» и «Карта болельщика», апробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь у нас регуляторы всё это согласовали, всё работает, как вы знаете. Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупках в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определённых товаров - там, где бумажный паспорт не всегда удобно показывать. Нам кажется, что технология работает. И мы с Сергеем Собяниным обсудили, что было бы здорово в Москве провести пилот, если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения телефонов для таких простых бытовых ситуаций.

Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу»
  • Если такую возможность добавят, показывать паспорт в некоторых случаях не придётся. Такие же функции должны были выполнять электронные паспорта, но в июне 2022 года проект отложили.

#новости #минцифры #госуслуги

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25 комментариев
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Худой самолет

Потом привязываем к этому рейтинг и начинаем по нему всё запрещать. Во жизнь начнётся.

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John Johns

Заживём как в Китае!

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Худой самолет

Даже хуже, ой, то есть лучше!

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John Johns

Догоним и перегоним! Концлагерь за три года!

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Грэм Грэмский

Если туда уйгуров(мусульманов, по нашему) будут отправлять, то под Москвы взорвётся (не в переносном смысле)

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Григорий Охтин против ху...

Извините, приложение глючит, пиздуйте домой, а не в наш центр.

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JilaNis
Во жизнь начнётся.

Вспомнил толпы китайцев, которых не выпускали из домов и они начали орать прям из окон.

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John Johns

Наши госуслуги смогут присылать смс "Порвались? Жаль."

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Нейроорлов

Как перестать удивляться высокомерности глупых людей, которые считают себя умнее всех???

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Zhan Baklo

JAL

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БЕ3HOГNM

@Нейроорлов

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Здравый калькулятор

Главное управление цифровых лагерей

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John Johns

Импортозаместили метавселенную как смогли

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Худой самолет

Будем спасаться под одеялом за просмотром аниме!

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JilaNis

Пока его не запретят.

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Здравый калькулятор

Надо успеть скачать и записать на DVD

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JilaNis

Буду гонять к тебе в Красноярск за очередным исекаем-гаремником.

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Наташа Буринская

одеяло

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JilaNis

Цук(

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FireGrim

Учитывая как работают госуслуги, а с таким сервисом нагрузка вырастет, а сервера дорогие по параллельному импорту... Ничего не будет.

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Владислав Косинов

А ну-ка товарищ, показываем цифровой докУмент.
Так, так, был задержан на митинге значит ...
Пошел вон, в офис он захотел, агент иностранный.

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yoshiwara

поздравляю сосквичей с еще одним шагом в сторону цифрового будущего!

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Сумасшедший бинокль

де факто уже давно такое есть. мне недавно дпсники штраф выписывали по профилю в госуслугах

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INNOспички

Фашисты продолжают терроризировать налогоплательщика.
Хоть я уверен так не будет - это простой вброс для нагнетания страха.

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Алексей Чанков

https://youtu.be/hf-K0dARoys

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