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vc.ru

«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «уязвимости сервиса» — Forbes Статьи редакции

В качестве альтернативы предлагают корпоративный «Сберчат», говорят источники.

  • О просьбе удалить Telegram с рабочих компьютеров рассказали Forbes два сотрудника компании. Несколько месяцев назад банк запретил использовать на корпоративных устройствах WhatsApp и Zoom, а около месяца назад — и Telegram, рассказал один из источников.
  • Через сервисы «могут украсть информацию», объяснили в компании, говорит сотрудник. По его словам, банк проверяет исполнение запрета с помощью автоматического мониторинга программ. Если не удалить мессенджер, он всё равно исчезнет.
  • «Просто появится сообщение "обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим"», — рассказывает источник. Для внутренней коммуникации сотрудники «Сбера» используют «Сберчат».
  • В пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru о связанных с Telegram запретах для сотрудников.
  • О требованиях удалить Telegram сообщала и Baza. По данным издания, HR-отдел «Сбера» объяснил это «возможными проверками».

#новости #сбер #telegram

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36 комментариев
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 Sometimes

Ждём слива перс. данных с сберчата :)

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Лунный мангал

Он внутренний - слив возможен, только если это просто утечка личных данных сотрудников из сети Сбера.

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Sometimes

Ну, соц инженерия никуда пока не делась, чем уже сервис, тем легче найти точки уязвимости( а это почти всегда люди)

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Лунный мангал

Ещё раз, это рабочие компы. В сбере у сотрудников два компа - один ходит во внешний интернет, а один - во внутренний интранет. Для общения они используют сберечат, который живет во внутреннем контуре и физически не имеет соединений с интернетом.

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Александр Кольцов

Неправда, Сберчат был в обоих контурах доступен.
Но чтобы в него зайти, нужен OTP на номер, привязанный к рабочей учетке

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Лунный мангал

Верю, хотя мне рассказывали только про внутренние коммуникации. Видимо, больше он никому из сотрудников не вперся, и пользуются им только от безысходности.

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Личной будильник

Ты не прав

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Sometimes

Да, в сбере так мало людей, что все бескомпромиссно супер пупер работают только в рамках протокола безопасности. Ну-ну. Да и как минимум, просто же можно подкупить, не?)

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Вова Кот

А еще есть впн)

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Худой самолет

Если рабочие какие-то файлы через телегу не кидаются, то и фиг с ним. Другое дело, что у нас даже доки под гостайной часто в whatsapp кидаются, лол.

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Здравый калькулятор

Поставь Озончат

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Худой самолет

Уже и ТАКОЕ есть??

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БЕ3HOГNM
Через сервисы «могут украсть информацию», объяснили в компании

у вас ее и без них спиздят

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Roman Sergeevich
Ваша информация будет передана законным ворам.
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Могучий магнит
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Понятнее не стало

Стороннее ПО с закрытым кодом, проприетарной лицензией. И производитель не уровня Оракл или IBM. Всё правильно сделали.

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Обязательный Денис

Никто не мешает ставить на девайсы собранную из официальных исходников версию :)

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Похожий череп

Пневмопочта - must have

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Нормальный размер

почему самые тупые клиент пишут в ватсап?

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БЕ3HOГNM

потому что они самые тупые

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Похожий череп

viber

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Нормальный размер

нет, там вполне ок люди. Взрослые - да, но не уебки с голосовыми сообщениями

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Похожий череп

У меня какой-то вайбер из параллельного мира :/

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Нормальный размер

мне норм там пишут, вполне адекватное общение и честно не напрягает функционал и цвета. Телега, конечно круче. Вот в вотсапе пишут и правда отборные. И почему то больше всего из Питера

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Gamer Altz

Не эта ли "уязвимость" не помогла РКН заблочить ресурс?

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Ученый паркур

Виртуальный помощник Герман обнаружил дискридитацию армии в вашей переписке. Штраф будет вычтен из вашей зарплаты. Желаю продуктивного дня и приятного вечера.

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Нелепый Петя

Сберчат такая параша с кривым UX, я не удивлен, что туда насильно всех погнали)

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slowhands

Ребята и девчонки. Я слил двух девушек, потому что они предлагали в вотсапе продолжить общение, мол телегу не юазю
Я лох?

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Mikhail

Но хоть не заставили установить какой нибудь time doctor, мало того что эта тема дрочит если не активен 15 мин "are you still working?", реагирует на ютюбчик, так ещё и может скрины делать, из за этого можно сказать уволился, и это при том что был не последним человеком в it отделе

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Гора

Правильно сделал.
У меня в резюме даже написано : Компании с трекерами рабочей активности - проходите мимо.

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Декоративный Женя

так можно веб-версию использовать

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Пiпдис Нерозбiрливо

Вот эта "уязвимость".

В качестве альтернативы
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регистратовый фискальник

а что случилось?😂

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При чём здесь путин

Знаю я их безопасников, те ещё клоуны, которые даже про докер не слышали

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Гора

Согласен : сервисы сбера, очень уязвимы и это убогое недоразумение, нужно огорожать - натягиваем презерватив цензуры.

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Глубокий цветок

Опечатка

«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «НЕуязвимости сервиса»
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