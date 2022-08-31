«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «уязвимости сервиса» — Forbes Статьи редакции
В качестве альтернативы предлагают корпоративный «Сберчат», говорят источники.
- О просьбе удалить Telegram с рабочих компьютеров рассказали Forbes два сотрудника компании. Несколько месяцев назад банк запретил использовать на корпоративных устройствах WhatsApp и Zoom, а около месяца назад — и Telegram, рассказал один из источников.
- Через сервисы «могут украсть информацию», объяснили в компании, говорит сотрудник. По его словам, банк проверяет исполнение запрета с помощью автоматического мониторинга программ. Если не удалить мессенджер, он всё равно исчезнет.
- «Просто появится сообщение "обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим"», — рассказывает источник. Для внутренней коммуникации сотрудники «Сбера» используют «Сберчат».
- В пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru о связанных с Telegram запретах для сотрудников.
- О требованиях удалить Telegram сообщала и Baza. По данным издания, HR-отдел «Сбера» объяснил это «возможными проверками».
1212 просмотров
Ждём слива перс. данных с сберчата :)
Он внутренний - слив возможен, только если это просто утечка личных данных сотрудников из сети Сбера.
Ну, соц инженерия никуда пока не делась, чем уже сервис, тем легче найти точки уязвимости( а это почти всегда люди)
Ещё раз, это рабочие компы. В сбере у сотрудников два компа - один ходит во внешний интернет, а один - во внутренний интранет. Для общения они используют сберечат, который живет во внутреннем контуре и физически не имеет соединений с интернетом.
Неправда, Сберчат был в обоих контурах доступен.
Но чтобы в него зайти, нужен OTP на номер, привязанный к рабочей учетке
Верю, хотя мне рассказывали только про внутренние коммуникации. Видимо, больше он никому из сотрудников не вперся, и пользуются им только от безысходности.
Ты не прав
Да, в сбере так мало людей, что все бескомпромиссно супер пупер работают только в рамках протокола безопасности. Ну-ну. Да и как минимум, просто же можно подкупить, не?)
А еще есть впн)
Если рабочие какие-то файлы через телегу не кидаются, то и фиг с ним. Другое дело, что у нас даже доки под гостайной часто в whatsapp кидаются, лол.
Поставь Озончат
Уже и ТАКОЕ есть??
у вас ее и без них спиздят
Стороннее ПО с закрытым кодом, проприетарной лицензией. И производитель не уровня Оракл или IBM. Всё правильно сделали.
Никто не мешает ставить на девайсы собранную из официальных исходников версию :)
Пневмопочта - must have
почему самые тупые клиент пишут в ватсап?
потому что они самые тупые
viber
нет, там вполне ок люди. Взрослые - да, но не уебки с голосовыми сообщениями
У меня какой-то вайбер из параллельного мира :/
мне норм там пишут, вполне адекватное общение и честно не напрягает функционал и цвета. Телега, конечно круче. Вот в вотсапе пишут и правда отборные. И почему то больше всего из Питера
Не эта ли "уязвимость" не помогла РКН заблочить ресурс?
Виртуальный помощник Герман обнаружил дискридитацию армии в вашей переписке. Штраф будет вычтен из вашей зарплаты. Желаю продуктивного дня и приятного вечера.
Сберчат такая параша с кривым UX, я не удивлен, что туда насильно всех погнали)
Ребята и девчонки. Я слил двух девушек, потому что они предлагали в вотсапе продолжить общение, мол телегу не юазю
Я лох?
Но хоть не заставили установить какой нибудь time doctor, мало того что эта тема дрочит если не активен 15 мин "are you still working?", реагирует на ютюбчик, так ещё и может скрины делать, из за этого можно сказать уволился, и это при том что был не последним человеком в it отделе
Правильно сделал.
У меня в резюме даже написано : Компании с трекерами рабочей активности - проходите мимо.
так можно веб-версию использовать
Вот эта "уязвимость".В качестве альтернативы
а что случилось?😂
Знаю я их безопасников, те ещё клоуны, которые даже про докер не слышали
Согласен : сервисы сбера, очень уязвимы и это убогое недоразумение, нужно огорожать - натягиваем презерватив цензуры.
Опечатка«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «НЕуязвимости сервиса»