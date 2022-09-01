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Новости

Телеканал в Минске показал школу «имени Джорно Джованно» — это имя главного героя аниме, название поменяли в гугл-картах Статьи редакции

Судя по всему, это отголоски тренда из тиктока.

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Беларуский телеканал СТВ рассказал, как дети учатся правилам дорожной безопасности в средней школе №170 «имени Джорно Джованно». Это имя героя аниме JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind. Сюжет вышел ещё в мае, но заметили его только сейчас, пишет «Наша Нiва».

Официальное название учебного заведения — средняя школа №170, имён известных деятелей ей не присваивали.

На гугл-картах школа подписана так — «Средняя школа № 170 имени Джорно Джованно». Это персонаж из аниме и манги «Невероятные приключения ДжоДжо».

Школьники начали массово переименовывать учебные заведения в Картах Google в октябре 2021 года. Инструкции по переименованию набрали популярность в тиктоке. Подростки в качестве шутки присваивали школам именами героев фильмов, игр, мемов или реальных известных личностей. Так, например, появились детская школа Моргенштерна, школа имени «кириешек» и террориста Унабомбера.

Интернет
Максим Друковский
Школы бебры и амонгасиков: в соцсетях массово переименовывают учебные заведения на гугл-картах в честь героев мемов Статьи редакции

Такое уже было с Рикардо Милосом, но теперь на смену стриптизёру пришли другие герои. Инструкции для переименования школьники берут в тиктоке.

#соцсети #телевидение #новости

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17 комментариев
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 Cheems Thunderbonk

Школа для настоящих мечтателей

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Harpy

В голове возникает какой то безумный сценарий с заменой дочки босса на коленьку.

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Splinet

Коленька звонит отцу по жабе

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Я не Вахтёр

@Настоящее Аниме репост

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Я не Вахтёр

Вхаххахахахахахха

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ПавуКiшка

Нет, ну если у школы до сих пор не было названия, почему бы не оставить?

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Режу лук как Итачи

Интересно посмотреть какие уроки истории в этой школе.)

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Беспонтовый пирожок
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Gennady Marchenko

откуда картинка?

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aliftin

Сегодня слишком много новостей про сеседей.

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Региональный бокал

He, Giorno Giovanna, had a dream…

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boqdanovski

Тиктокеры живут лучшую жизнь

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Рваный Pierre Duck
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Cheems Thunderbonk

Ржотаро

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Режу лук как Итачи

Кстати нетфликс задрал,когда вторая часть каменного океана выйдет?Есть инфа?

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Belarus

Севодня

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Splinet
Судя по всему, это отголоски тренда из тиктока.

This must be work of an enemy stand!

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