Судя по всему, это отголоски тренда из тиктока.

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Беларуский телеканал СТВ рассказал, как дети учатся правилам дорожной безопасности в средней школе №170 «имени Джорно Джованно». Это имя героя аниме JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind. Сюжет вышел ещё в мае, но заметили его только сейчас, пишет «Наша Нiва».

Официальное название учебного заведения — средняя школа №170, имён известных деятелей ей не присваивали.

На гугл-картах школа подписана так — «Средняя школа № 170 имени Джорно Джованно». Это персонаж из аниме и манги «Невероятные приключения ДжоДжо».

Школьники начали массово переименовывать учебные заведения в Картах Google в октябре 2021 года. Инструкции по переименованию набрали популярность в тиктоке. Подростки в качестве шутки присваивали школам именами героев фильмов, игр, мемов или реальных известных личностей. Так, например, появились детская школа Моргенштерна, школа имени «кириешек» и террориста Унабомбера.