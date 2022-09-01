Телеканал в Минске показал школу «имени Джорно Джованно» — это имя главного героя аниме, название поменяли в гугл-картах Статьи редакции
Судя по всему, это отголоски тренда из тиктока.
Беларуский телеканал СТВ рассказал, как дети учатся правилам дорожной безопасности в средней школе №170 «имени Джорно Джованно». Это имя героя аниме JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind. Сюжет вышел ещё в мае, но заметили его только сейчас, пишет «Наша Нiва».
Официальное название учебного заведения — средняя школа №170, имён известных деятелей ей не присваивали.
На гугл-картах школа подписана так — «Средняя школа № 170 имени Джорно Джованно». Это персонаж из аниме и манги «Невероятные приключения ДжоДжо».
Школьники начали массово переименовывать учебные заведения в Картах Google в октябре 2021 года. Инструкции по переименованию набрали популярность в тиктоке. Подростки в качестве шутки присваивали школам именами героев фильмов, игр, мемов или реальных известных личностей. Так, например, появились детская школа Моргенштерна, школа имени «кириешек» и террориста Унабомбера.
Школа для настоящих мечтателей
В голове возникает какой то безумный сценарий с заменой дочки босса на коленьку.
Коленька звонит отцу по жабе
@Настоящее Аниме репост
Вхаххахахахахахха
Нет, ну если у школы до сих пор не было названия, почему бы не оставить?
Интересно посмотреть какие уроки истории в этой школе.)
откуда картинка?
Сегодня слишком много новостей про сеседей.
He, Giorno Giovanna, had a dream…
Тиктокеры живут лучшую жизнь
Ржотаро
Кстати нетфликс задрал,когда вторая часть каменного океана выйдет?Есть инфа?
Севодня
This must be work of an enemy stand!