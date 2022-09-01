Участники проекта проводили акции на кладбищах.

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В Петербурге полицейские пришли с обысками к активистам «Партии мёртвых». Мероприятия связаны с уголовным делом об оскорблении чувств верующих, пишут «Фонтанка» и «ОВД-Инфо».

«Партия мёртвых» — художественно-политический проект, участники которого проводят перформансы, скрывая лица масками в виде черепов. Активисты протестовали, в том числе, и против военных действий в Украине. Следствие считает преступлением акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.

Полицейские пришли с обыском к активистке «Партии мёртвых» Кристине Бубенцовой. Из дома девушки вынесли технику, её саму увезли в Главное следственное управление СК. Обыски также прошли у мужчины в посёлке Северском. С этим человеком прямого контакта нет: следователь по просьбе мужчины позвонил в «ОВД-Инфо», но отказался назвать что-либо кроме его имени и адреса.

Обыск прошёл и у художника, основателя «Партии мёртвых», Максима Евстропова. Он при этом находится в Грузии.