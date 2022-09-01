{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

В Петербурге прошли обыски у «Партии мёртвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих Статьи редакции

Участники проекта проводили акции на кладбищах.

600 просмотров

В Петербурге полицейские пришли с обысками к активистам «Партии мёртвых». Мероприятия связаны с уголовным делом об оскорблении чувств верующих, пишут «Фонтанка» и «ОВД-Инфо».

«Партия мёртвых» — художественно-политический проект, участники которого проводят перформансы, скрывая лица масками в виде черепов. Активисты протестовали, в том числе, и против военных действий в Украине. Следствие считает преступлением акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.

Полицейские пришли с обыском к активистке «Партии мёртвых» Кристине Бубенцовой. Из дома девушки вынесли технику, её саму увезли в Главное следственное управление СК. Обыски также прошли у мужчины в посёлке Северском. С этим человеком прямого контакта нет: следователь по просьбе мужчины позвонил в «ОВД-Инфо», но отказался назвать что-либо кроме его имени и адреса.

Обыск прошёл и у художника, основателя «Партии мёртвых», Максима Евстропова. Он при этом находится в Грузии.

Кроме того, обыскали жилища руководителей художественной мастерской «ДК Розы». Создатели заявляли своей целью объединение «лишних людей России». На базе ДК проходили различные оппозиционные мероприятия и выставки. Следствие считает, что они получают финансирование из Германии и фактически являются «наставниками» Евстропова и его соратников.

#новости #обыски #акции #петербург

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 kova7ev

единственная партия достойная моего голоса

Ответить
Развернуть ветку
Маша Ромашкина

Боже, люди вышли с картоном на кладбище. Какие опасные бандиты. Лучше бы помогли женщинам защититься от домашнего насилия. Бездари ленивые

Ответить
Развернуть ветку
Явный корабль

С подключением

Ответить
Развернуть ветку
Абил Мустафа

7.4КК ₽ ? Да это же чистый наеб?

Ответить
Развернуть ветку
Явный корабль

доплатить с маткапитала и на гранту хватит как раз

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Партия мёртвых оскорбила чувства верующих Вуду

Ответить
Развернуть ветку
регистратовый фискальник

хахаха

Ответить
Развернуть ветку
Питерский глобус

Классная партия.

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный бас

на тж это был бы интересный подсайт

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null