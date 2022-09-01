В Петербурге прошли обыски у «Партии мёртвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих Статьи редакции
Участники проекта проводили акции на кладбищах.
В Петербурге полицейские пришли с обысками к активистам «Партии мёртвых». Мероприятия связаны с уголовным делом об оскорблении чувств верующих, пишут «Фонтанка» и «ОВД-Инфо».
«Партия мёртвых» — художественно-политический проект, участники которого проводят перформансы, скрывая лица масками в виде черепов. Активисты протестовали, в том числе, и против военных действий в Украине. Следствие считает преступлением акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.
Полицейские пришли с обыском к активистке «Партии мёртвых» Кристине Бубенцовой. Из дома девушки вынесли технику, её саму увезли в Главное следственное управление СК. Обыски также прошли у мужчины в посёлке Северском. С этим человеком прямого контакта нет: следователь по просьбе мужчины позвонил в «ОВД-Инфо», но отказался назвать что-либо кроме его имени и адреса.
Обыск прошёл и у художника, основателя «Партии мёртвых», Максима Евстропова. Он при этом находится в Грузии.
Кроме того, обыскали жилища руководителей художественной мастерской «ДК Розы». Создатели заявляли своей целью объединение «лишних людей России». На базе ДК проходили различные оппозиционные мероприятия и выставки. Следствие считает, что они получают финансирование из Германии и фактически являются «наставниками» Евстропова и его соратников.
единственная партия достойная моего голоса
Боже, люди вышли с картоном на кладбище. Какие опасные бандиты. Лучше бы помогли женщинам защититься от домашнего насилия. Бездари ленивые
С подключением
7.4КК ₽ ? Да это же чистый наеб?
доплатить с маткапитала и на гранту хватит как раз
Партия мёртвых оскорбила чувства верующих Вуду
хахаха
Классная партия.
на тж это был бы интересный подсайт