Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку личных данных и позволить россиянам отзывать их через Госуслуги Статьи редакции
Когда именно появится сервис и кто займётся его разработкой, в ведомстве не уточнили.
- В реестр попадут согласия на обработку персональных данных, которые россияне отдают при получении услуг в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и так далее, сообщили в министерстве.
- Предполагается, что с помощью сервиса пользователи смогут посмотреть, кому и когда давали разрешение на обработку данных, а также состав личных данных, которые хранятся в этих организациях.
- Также должна появиться возможность отзывать такие согласия и контролировать удаление своих персональных данных.
- Эти функции будут доступны в личном кабинете на Госуслугах. «Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», — добавили в Минцифры.
- Накануне Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры. Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.
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Больше тупой движухи, больше
как отозвать согласия на обработку личных данных у государства
умереть
сказать что у тебя нет личных данных
а потом они сольют и их