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Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку личных данных и позволить россиянам отзывать их через Госуслуги Статьи редакции

Когда именно появится сервис и кто займётся его разработкой, в ведомстве не уточнили.

  • В реестр попадут согласия на обработку персональных данных, которые россияне отдают при получении услуг в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и так далее, сообщили в министерстве.
  • Предполагается, что с помощью сервиса пользователи смогут посмотреть, кому и когда давали разрешение на обработку данных, а также состав личных данных, которые хранятся в этих организациях.
  • Также должна появиться возможность отзывать такие согласия и контролировать удаление своих персональных данных.
  • Эти функции будут доступны в личном кабинете на Госуслугах. «Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», — добавили в Минцифры.
  • Накануне Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры. Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.

#новости #госуслуги #данные

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5 комментариев
Paul Axelroad

Больше тупой движухи, больше

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Грузовой Паша

как отозвать согласия на обработку личных данных у государства

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Людской крюк

умереть

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Целесообразный бас

сказать что у тебя нет личных данных

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Целесообразный бас

а потом они сольют и их

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