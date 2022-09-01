Водители «Яндекс.Такси» массово съехались в район станции метро «Кутузовская». Образовалась пробка, некоторые автомобилисты стояли в ней более двух часов, сообщают «Московские новости» и «Агентство Москва» .

Представитель «Яндекс.Такси» в разговоре с TJ объяснил случившееся действиями злоумышленников, пытавшихся нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили. Сервис «остановил попытки искусственного скопления автомобилей» и усовершенствовал «алгоритм обнаружения и предотвращения таких атак», заявили в компании. Автомобили «Яндекса» разъехались и работают в обычном режиме. Вопрос компенсаций в компании пообещали решить в ближайшее время.