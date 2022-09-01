Новости
roman

Такси «Яндекса» в Москве массово поехали на один адрес и создали пробку. Сервис объяснил это действиями злоумышленников Статьи редакции

Нормальную работу уже восстановили.

Водители «Яндекс.Такси» массово съехались в район станции метро «Кутузовская». Образовалась пробка, некоторые автомобилисты стояли в ней более двух часов, сообщают «Московские новости» и «Агентство Москва».

Представитель «Яндекс.Такси» в разговоре с TJ объяснил случившееся действиями злоумышленников, пытавшихся нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили. Сервис «остановил попытки искусственного скопления автомобилей» и усовершенствовал «алгоритм обнаружения и предотвращения таких атак», заявили в компании. Автомобили «Яндекса» разъехались и работают в обычном режиме. Вопрос компенсаций в компании пообещали решить в ближайшее время.

#новости #такси #яндекс

2030 просмотров
Материал дополнен редакцией
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 olsen

Диверсанты Азова приехали, вызвали много такси, а потом уехали в Эстонию

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Опознавательными знаками азовцев были маленький ребёнок и кот в машине.

Ответить
Развернуть ветку
d10482015

В GTA IV был такой же баг https://www.youtube.com/watch?v=hFSE5GWpXhU

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный бас
в район Фили

Фили Киркорова?

Ответить
Развернуть ветку
d10482015

Филадельфия, это на юге Москвы

Ответить
Развернуть ветку
ЧичаГад

и в любом сушибаре посольство

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рылеев

Фили Кикокоа

Ответить
Развернуть ветку
Кхалиси Бот

Фии Кикокоа

Ответить
Развернуть ветку
Кхалиси Бот

Фии Кикакоа

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Осторожно, гигамегапостмодерн

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

@Кхалиси Бот

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рылеев

@Кхалиси Бот

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

У него целый Филёвский парк ещё есть.

Ответить
Развернуть ветку
Утренний кофе

"«Яндекс.Такси» в разговоре с TJ объяснил случившееся действиями злоумышленников, пытавшихся нарушить работу сервиса" - да почему же ПЫТАВШИХСЯ, если они это СДЕЛАЛИ.

"А я и не сплю."

Вот же дегенераты!

Ответить
Развернуть ветку
VIPER
Вот же дегенераты!

Кто? Редакция ТЖ?

Ответить
Развернуть ветку
Утренний кофе

А они здесь причем. Думаю это был комментарий хуяндекса.

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Кринж

Ответить
Развернуть ветку
Развитый Мурод

Pov: тжшники стоят за инвайтами в гонконг

Ответить
Развернуть ветку
Вася

Такси «Яндекса» в Москве массово поехали через яндекс
Видят яндекс в реке яндекс
Сунул яндекс яндекс яндекс
Яндекс яндекс яндекс яндекс

Ответить
Развернуть ветку
Firka Hustle

Это такой план чтобы дешевле потом уехать)

Ответить
Развернуть ветку
Котэ подался в криминал

Найдут злоумышленников за 2 дня и свастоны у них дома

Ответить
Развернуть ветку
Lauris

Это если они а Эстонию не уехали прятаться

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null