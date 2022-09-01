Такси «Яндекса» в Москве массово поехали на один адрес и создали пробку. Сервис объяснил это действиями злоумышленников Статьи редакции
Нормальную работу уже восстановили.
Водители «Яндекс.Такси» массово съехались в район станции метро «Кутузовская». Образовалась пробка, некоторые автомобилисты стояли в ней более двух часов, сообщают «Московские новости» и «Агентство Москва».
Представитель «Яндекс.Такси» в разговоре с TJ объяснил случившееся действиями злоумышленников, пытавшихся нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили. Сервис «остановил попытки искусственного скопления автомобилей» и усовершенствовал «алгоритм обнаружения и предотвращения таких атак», заявили в компании. Автомобили «Яндекса» разъехались и работают в обычном режиме. Вопрос компенсаций в компании пообещали решить в ближайшее время.
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Материал дополнен редакцией
Диверсанты Азова приехали, вызвали много такси, а потом уехали в Эстонию
Опознавательными знаками азовцев были маленький ребёнок и кот в машине.
В GTA IV был такой же баг https://www.youtube.com/watch?v=hFSE5GWpXhU
Фили Киркорова?
Филадельфия, это на юге Москвы
и в любом сушибаре посольство
Фили Кикокоа
Фии Кикокоа
Фии Кикакоа
Осторожно, гигамегапостмодерн
@Кхалиси Бот
@Кхалиси Бот
У него целый Филёвский парк ещё есть.
"«Яндекс.Такси» в разговоре с TJ объяснил случившееся действиями злоумышленников, пытавшихся нарушить работу сервиса" - да почему же ПЫТАВШИХСЯ, если они это СДЕЛАЛИ.
"А я и не сплю."
Вот же дегенераты!
Кто? Редакция ТЖ?
А они здесь причем. Думаю это был комментарий хуяндекса.
Кринж
Pov: тжшники стоят за инвайтами в гонконг
Такси «Яндекса» в Москве массово поехали через яндекс
Видят яндекс в реке яндекс
Сунул яндекс яндекс яндекс
Яндекс яндекс яндекс яндекс
Это такой план чтобы дешевле потом уехать)
Найдут злоумышленников за 2 дня и свастоны у них дома
Это если они а Эстонию не уехали прятаться