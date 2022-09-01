Просьбы добавить функцию за годы стали внутренним мемом соцсети.

{"id":730829,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":730829,"gtm":null} 423 просмотров

Twitter @Twitter if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button this is happening and you'll be okay Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования. Да, это происходит, с вами всё будет в порядке

Начало тестирования функции, о которой пользователи просили администрацию чаще всего, анонсировали в официальном блоге компании. На данный момент тестирование идёт среди сотрудников соцсети, но в ближайшие недели его откроют для тех, кто подписан на сервис Twitter Blue.

У редактирования твитов будет несколько ограничений:

изменять твит можно несколько раз в течение 30 минут после публикации;

отредактированные посты будут помечать специальной иконкой с указанием времени;

история прошлых версий твита будет доступна для всех.

Скриншот отредактированного твита

Разработчики подчеркнули, что будут открывать доступ к функции постепенно и внимательно следить за её использованием, так как не хотят, чтобы пользователи злоупотребляли ей.