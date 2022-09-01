Twitter начал тестировать редактирование твитов — его планируют ввести для платных подписчиков до конца сентября Статьи редакции
Просьбы добавить функцию за годы стали внутренним мемом соцсети.
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Начало тестирования функции, о которой пользователи просили администрацию чаще всего, анонсировали в официальном блоге компании. На данный момент тестирование идёт среди сотрудников соцсети, но в ближайшие недели его откроют для тех, кто подписан на сервис Twitter Blue.
У редактирования твитов будет несколько ограничений:
- изменять твит можно несколько раз в течение 30 минут после публикации;
- отредактированные посты будут помечать специальной иконкой с указанием времени;
- история прошлых версий твита будет доступна для всех.
Разработчики подчеркнули, что будут открывать доступ к функции постепенно и внимательно следить за её использованием, так как не хотят, чтобы пользователи злоупотребляли ей.
Есть ли у Twitter планы открывать редактирование твитов пользователям, у которых нет платной подписки, пока что неизвестно.
помню, что один из первых моих твитов был «бля, а как тут редактировать твиты?»
и вот прошло почти 15 лет... даже кнопка удаления аккаунта на тж появилась быстрее
На TJ даже появилось удаление TJ.
Получается, Твиттер победил.
за тупую "очепятку" или недописанное слово каждый раз фантомные анальные боли ловлю
я просто научился забивать и ловить дзен
тж мог бы сообразить так же делать, но уже поздно и всё равно
😢
На будущее пусть подумает или поэкспериментирует на двух других площадках
Можно будет начинать длинные треды с жирного вброса на вентилятор, потом редактировать ориджинал пост и писать, что все кроме тебя ебанулись.
ну вот, а вы сносите Twitter Journal
редактирование постов! инновация
как же левая всякая херня теперь будет копаться в старых твитах выискивая на что обидеться? ццц