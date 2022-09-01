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Новости
DTF

Twitter начал тестировать редактирование твитов — его планируют ввести для платных подписчиков до конца сентября Статьи редакции

Просьбы добавить функцию за годы стали внутренним мемом соцсети.

423 просмотров
Twitter @Twitter

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования. Да, это происходит, с вами всё будет в порядке

Начало тестирования функции, о которой пользователи просили администрацию чаще всего, анонсировали в официальном блоге компании. На данный момент тестирование идёт среди сотрудников соцсети, но в ближайшие недели его откроют для тех, кто подписан на сервис Twitter Blue.

У редактирования твитов будет несколько ограничений:

  • изменять твит можно несколько раз в течение 30 минут после публикации;
  • отредактированные посты будут помечать специальной иконкой с указанием времени;
  • история прошлых версий твита будет доступна для всех.
Скриншот отредактированного твита

Разработчики подчеркнули, что будут открывать доступ к функции постепенно и внимательно следить за её использованием, так как не хотят, чтобы пользователи злоупотребляли ей.

Есть ли у Twitter планы открывать редактирование твитов пользователям, у которых нет платной подписки, пока что неизвестно.

#новости #соцсети #twitter

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12 комментариев
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Всемирный огонь

помню, что один из первых моих твитов был «бля, а как тут редактировать твиты?»

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Всемирный огонь

и вот прошло почти 15 лет... даже кнопка удаления аккаунта на тж появилась быстрее

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Порванost
даже кнопка удаления аккаунта на тж появилась быстрее

На TJ даже появилось удаление TJ.

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Всемирный огонь

Получается, Твиттер победил.

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Новенький Мика

за тупую "очепятку" или недописанное слово каждый раз фантомные анальные боли ловлю

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Всемирный огонь

я просто научился забивать и ловить дзен

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Новенький Мика

тж мог бы сообразить так же делать, но уже поздно и всё равно

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Парижский ключ

😢

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Новенький Мика

На будущее пусть подумает или поэкспериментирует на двух других площадках

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Большой дырявый

Можно будет начинать длинные треды с жирного вброса на вентилятор, потом редактировать ориджинал пост и писать, что все кроме тебя ебанулись.

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Giorgio Maggiore

ну вот, а вы сносите Twitter Journal

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notfresh

редактирование постов! инновация
как же левая всякая херня теперь будет копаться в старых твитах выискивая на что обидеться? ццц

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