РБК: UnionPay ограничила работу с санкционными банками — их терминалы не принимают её карты, выпущенные за границей Статьи редакции
Такое решение она могла принять из-за опасения вторичных санкций, говорят источники.
Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В UnionPay отказались от комментариев.
По словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае». Другой собеседник издания в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.
Источник на платёжном рынке подтверждает, что система по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. «В частности, только по устному уведомлению был отключен приём иностранных карт UnionPay», — говорит он.
В начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. При этом в апреле иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Тогда же РБК сообщил, что компания отказалась от сотрудничества с санкционными банками.
Нефритовый стержень в псину
*жёппу?
Гузло
резиновую!
Весь Казахстан в русских скучающих технику и машины. С кульками денег местных бегают
Победа за победой великого казахского народа
Денег реально дохуя получилось от русских
Ну не то чтобы китайцы прям часто у нас что то покупали
Некоторые платежные системы предлагали выпуск юнионпей для рф/рб. Так что очередной выстрел по онлифанщицам и вебкамщицам
Чё то у тебя каша какая то.
Юнион Пэй и есть платежная система.
У нас в рф Юнионпэй выпускают внезапно несанкционные банки. А ещё есть ахуенная тема типа кобрендинговая с мир.
Посы это на точках продаж , ну носи с собой вторую карту на крайний или плати в РФ по сбпэй
А они работали вообще для некитайцев?