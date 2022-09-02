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РБК: UnionPay ограничила работу с санкционными банками — их терминалы не принимают её карты, выпущенные за границей Статьи редакции

Такое решение она могла принять из-за опасения вторичных санкций, говорят источники.

Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В UnionPay отказались от комментариев.

По словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае». Другой собеседник издания в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.

Источник на платёжном рынке подтверждает, что система по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. «В частности, только по устному уведомлению был отключен приём иностранных карт UnionPay», — говорит он.

В начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. При этом в апреле иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Тогда же РБК сообщил, что компания отказалась от сотрудничества с санкционными банками.

#новости #unionpay

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11 комментариев
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 Кляр Клецков

Нефритовый стержень в псину

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Кляр Клецков

*жёппу?

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Кызыл Алма

Гузло

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ИгорьOK

резиновую!

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Нормальный размер

Весь Казахстан в русских скучающих технику и машины. С кульками денег местных бегают

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Кызыл Алма

Победа за победой великого казахского народа

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Нормальный размер

Денег реально дохуя получилось от русских

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Рыбный рубин

Ну не то чтобы китайцы прям часто у нас что то покупали

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Вадимка

Некоторые платежные системы предлагали выпуск юнионпей для рф/рб. Так что очередной выстрел по онлифанщицам и вебкамщицам

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Рыбный рубин

Чё то у тебя каша какая то.
Юнион Пэй и есть платежная система.
У нас в рф Юнионпэй выпускают внезапно несанкционные банки. А ещё есть ахуенная тема типа кобрендинговая с мир.

Посы это на точках продаж , ну носи с собой вторую карту на крайний или плати в РФ по сбпэй

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Вольдемаръ Дурбовскiй

А они работали вообще для некитайцев?

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