Такое решение она могла принять из-за опасения вторичных санкций, говорят источники.

Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В UnionPay отказались от комментариев.

По словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае». Другой собеседник издания в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.

Источник на платёжном рынке подтверждает, что система по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. «В частности, только по устному уведомлению был отключен приём иностранных карт UnionPay», — говорит он.

В начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. При этом в апреле иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Тогда же РБК сообщил, что компания отказалась от сотрудничества с санкционными банками.