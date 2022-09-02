Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин для такси из-за их дефицита Статьи редакции
«Яндексу» нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка — поэтому компания ведёт переговоры с поставщиками, в том числе с белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery.
Директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский в июле написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову — о том, что российские таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей для них, из-за чего компания ищет поставщиков машин для ключевых сервисов и деловых партнёров. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.
Согласно письму, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется 50 тысяч машин в год. Поэтому Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения поставок машин «АвтоВАЗа». «Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — пишет он.
Источник Forbes говорит, что «Яндекс» ищет машины для таксопарков-партнёров, чтобы избежать дефицита автомобилей — в компании опасаются, что он случится через год. Кроме «АвтоВАЗа» «Яндекс» также ведёт переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC и Chery, отметил он.
«Яндекс» предлагает производителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках, объяснил источник. При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — их наличие у лизинговых компаний. После завершения лизинга именно таксопарки получают машины в собственность.
Представитель «Яндекс Такси» подтвердил, что компания ведёт переговоры с разными российскими и зарубежными производителями, но «острой нехватки» машин нет. В «АвтоВАЗе» отказались комментировать детали деловых контактов. В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с «Такси».
Яндекс.Такси x Автоваз: Даст Бог довезем живыми
Не ссы, доедем (с)
А вот и новый слоган хуяндекс-такси
Я надеюсь, это говно под названием «Яндекс.такси» развалится нахуй. Они сначала демпинговали рынок низкими ценами, потом поглотили мелкие региональные сервисы такси, потом взвинтили цены, затем придумали различные ухищрения для ещё большего повышения цен (типо высокого спроса, плохой погоды, жарко, холодно, повышаем цены нам похуй, дождь идёт? Плати двойной счётчик, 10 км поездки за 500 рублей в регионе? Да легко! Можем и 600 сделать), теперь они делают что хотят, повышают цены как хотят, идут они нахуй, после их развала мелкие сервисы вернутся на рынок и в итоге всем будет лучше.
даа, то ли дело до Яндекса было охуенно, когда с аэропорта на бомбиле дешевле чем за пять косарей не уедешь
До Яндекса было охуенно, был нормальный убер, Такси Максим работало охуенно, куча всего было, пока не пришёл Яндекс и не подмял весь рынок под себя. Напомню, как только распространились айфоны и андройды, начали появляться годные сервисы такси для них, это было ЗАДОЛГО до Яндекса, может ты просто не знал о них, поэтому на бомбилах катался за 5 косарей?
А так то заебись, теперь ты не платишь пять косарей бомбиле, но платишь пол касаря за 5-10км пути, но в чем подвох, не каждый видимо заметит.
Убер? Што? Когда пришел убер, яндекс уже давно работал как бы. Такси Максим - убогое говно убогого говна, с развалюхами-машинами, которые не приезжают и могут отменить поездку.
То что Яндекс теперь монополия - как бы не его вина, надо ебать ФАС за это.
Убер в странах где он все подмял пож себя делает ровно то же что и яндекс
О нет, этого не может быть! Этим занимается только яндекс!
Есть крутой inDriver, всегда пользуюсь им. Если на убере или Яндексе из центра ночью такси стоит 1400, там там можно за 800 уехать
Хм
А так работает инвестиционный капитал. Находим работающую модель бизнеса, считаем ее экономику, берем кредиты на развитие, выжимаем конкурентов с рынка, поднимаем цены. Озон существует с 1998 года, из них всего пару лет он сработал в + . Все остальные годы показывал чистый убыток. Но пока рынок растет, нужно выжимать конкурентов.
Яндекс в принципе помойка во всех сервисах. Что у деливери в таком же ресторане доставка бесплатная от 400 рублей или меньше, то у Яндекса доставка бесплатная от 2-3к, либо 250-400 рублей плати за доставку)
Яндекс говнище и тут даже расписывать не надо)
Не неси хуйню. Яндекс такси не идеально, но называть это говном может только овощ. Ты блять пользовался убером в Европе? Это кал, которому до Яндекса как до Луны
Ууууух бля, спортивная версия?
Потом ещё и цены на поездки поднимут
NY TIMES: Яндекс попросил Кадырова о поставках таксистов для такси из-за их дефицита. Bloomberg: Акции АвтоВАЗ взлетели на 40%
ФАС начала проверку.
Если отстраниться от клептократической власти, то почему нельзя по максимуму загрузить АвтоВАЗ гос заказами - всю полицию пересадить на те же Весты? Машин надо много, следом за заказами подтянуться ателье (не сам же АвтоВАЗ будет их тюнинговать), подтянутся разные поставщики запчастей (одна фирма на откатах вряд-ли справиться со всеми заказами), в итоге конвейер работает 24/7, всякие тюнинг ателье и поставщики запчастей развиваются, себестоимость машин падает, бабки крутятся внутри страны. Что не так с этой логикой?
С тем что не нужно так много машин для госнужд сколько автоваз должен производить
Грустно.
@Олег Ивахнов против войны
який крінж
прорыв или рывок: такси по талонам?
Под такое нужно тариф делать отдельный
И 60000 рублей на оплату штрафов за утечку персональных данных
Там в Яндексе тоже в другой реальности живут по ходу
1. У Яндекса разве есть свой автопарк? (Нет)
2. Речь про Москву (ежегодное обновление)
3. «Опасаются дефицита через год»
очередной наброс на вентилятор чтоб плебсу было о чем переживать. Спасибо форбсу за повесточку