«Яндексу» нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка — поэтому компания ведёт переговоры с поставщиками, в том числе с белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery.

Директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский в июле написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову — о том, что российские таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей для них, из-за чего компания ищет поставщиков машин для ключевых сервисов и деловых партнёров. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.

Согласно письму, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется 50 тысяч машин в год. Поэтому Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения поставок машин «АвтоВАЗа». «Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — пишет он.

Источник Forbes говорит, что «Яндекс» ищет машины для таксопарков-партнёров, чтобы избежать дефицита автомобилей — в компании опасаются, что он случится через год. Кроме «АвтоВАЗа» «Яндекс» также ведёт переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC и Chery, отметил он.

«Яндекс» предлагает производителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках, объяснил источник. При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — их наличие у лизинговых компаний. После завершения лизинга именно таксопарки получают машины в собственность.

Представитель «Яндекс Такси» подтвердил, что компания ведёт переговоры с разными российскими и зарубежными производителями, но «острой нехватки» машин нет. В «АвтоВАЗе» отказались комментировать детали деловых контактов. В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с «Такси».