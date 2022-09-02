Шведский производитель электротехники Electrolux ушёл из России Статьи редакции
Бизнес решили продать российскому менеджменту.
Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники Electrolux ушёл из России, бизнес в стране продадут местному руководству. Об этом сообщается на сайте шведской компании.
Российское подразделение продолжит обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране. При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.
Убыток от ухода с российского рынка Electrolux оценивает в 350 миллионов шведских крон (32,5 миллиона долларов). В 2021 году продажи компании в России составили 1,6% от общих продаж и 4 % продаж его европейского подразделения.
1612 просмотров
какой же "российский менеджмент" при всех этих корпорациях обеспеченный ))
Там сумма сделки 1 рубль
уход конём)
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
А ты?
Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего
Ты ебанутый?
Кто не ебанутый?
Никто
@Ded Pihto
Кккомбо брейкер!
хорошо, правильно, молодцы
Кто не знает, электролюксовские бренды это так же занусси, аег и еще кучка других.
еще Икея в том числе электролюкс продавала под своим названием
Топовая техника кстати была, с гарантией 10 лет
Разчехляем самовары друзья
А они сделаны с умом?
с краником
сделано с умом
Обслуживать без комплектующих?
раз не отказались от обслуживания, значит запчасти будут поставлять. Наверное
это мы одобряем
А не надо
Не понял, а чинить-то будут? У меня вся техника их
Вроде, да. Вот:Российское подразделение продолжить обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране.
А, ну збс, а то испугался, я-то вне политики
С другой стороны, пишут:При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.
Касается ли это запчастей для ремонта?
Мой обогреватель теперь особо ценен для меня