Бизнес решили продать российскому менеджменту.

Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники Electrolux ушёл из России, бизнес в стране продадут местному руководству. Об этом сообщается на сайте шведской компании.

Российское подразделение продолжит обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране. При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.

Убыток от ухода с российского рынка Electrolux оценивает в 350 миллионов шведских крон (32,5 миллиона долларов). В 2021 году продажи компании в России составили 1,6% от общих продаж и 4 % продаж его европейского подразделения.