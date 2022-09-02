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Шведский производитель электротехники Electrolux ушёл из России Статьи редакции

Бизнес решили продать российскому менеджменту.

Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники Electrolux ушёл из России, бизнес в стране продадут местному руководству. Об этом сообщается на сайте шведской компании.

Российское подразделение продолжит обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране. При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.

Убыток от ухода с российского рынка Electrolux оценивает в 350 миллионов шведских крон (32,5 миллиона долларов). В 2021 году продажи компании в России составили 1,6% от общих продаж и 4 % продаж его европейского подразделения.

#новости #ктоушёл

1612 просмотров
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44 комментария
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 Paul Filatov

какой же "российский менеджмент" при всех этих корпорациях обеспеченный ))

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Fox Mulder

Там сумма сделки 1 рубль

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Paul Filatov

уход конём)

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Kind soul

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Pavel Cree

Ты ебанутый?

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Kind soul

А ты?

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Pavel Cree

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Anton

Ты ебанутый?

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Pavel Cree

А ты?

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Vladislav

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Athene Noctua

Ты ебанутый?

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Vladislav

А ты?

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Athene Noctua

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Пыхнувший кот

Ты ебанутый?

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Разноцветный ящик

А ты?

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Пыхнувший кот

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Ласковые похлопывания по попке

Ты ебанутый?

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mishchenkod

А ты?

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Ласковые похлопывания по попке

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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mishchenkod

Ты ебанутый?

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Американский инструмент

А ты?

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mishchenkod

Мощный он чувак. Насрал везде и сидит в бункере ожидая сам не зная чего

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Отец сына маминой подруги

Ты ебанутый?

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Michael Konovalov

Кто не ебанутый?

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qweqwe

Никто

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Квадратный Филипп

@Ded Pihto

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holydel

Кккомбо брейкер!

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Забавный бас

хорошо, правильно, молодцы

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novoreg

Кто не знает, электролюксовские бренды это так же занусси, аег и еще кучка других.

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Понятнее не стало

еще Икея в том числе электролюкс продавала под своим названием

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Квадратный Филипп

Топовая техника кстати была, с гарантией 10 лет

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Dauren Aliev

Разчехляем самовары друзья

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Михаил Желтухин

А они сделаны с умом?

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Мрак полнейший

с краником

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Alexandr Loginov

сделано с умом

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Конструктивный волк
Российское подразделение продолжить обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране. При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.

Обслуживать без комплектующих?

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Понятнее не стало

раз не отказались от обслуживания, значит запчасти будут поставлять. Наверное

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Богдан Б

это мы одобряем

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Валютный шар

А не надо

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При чём здесь путин

Не понял, а чинить-то будут? У меня вся техника их

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Распространенный цвет

Вроде, да. Вот:

Российское подразделение продолжить обслуживать технику Electrolux, ранее проданную в стране.
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При чём здесь путин

А, ну збс, а то испугался, я-то вне политики

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Распространенный цвет

С другой стороны, пишут:

При этом производитель не будет поставлять свою продукцию компании, которые приобретёт его активы.

Касается ли это запчастей для ремонта?

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Друг, мне похуй

Мой обогреватель теперь особо ценен для меня

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