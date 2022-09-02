В апреле сервис убрал приставку «Сбер» из названия, а в мае банк вышел из состава акционеров компании.

Приложение «Звука» больше нельзя скачать из App Store, заметил Telegram-канал Apple Pro Daily News. В компании отказались комментировать удаление приложения.

«Сбер» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Позже банк убрал упоминание из названия «СберЗвука».

В мае «Сбер» предупредил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и выходе из состава акционеров «Звука», SberCloud, «Эвотора» и ЦРТ. В банке объяснили это «актуализацией стратегии».

Приложение «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие исчезли из App Store в апреле. Копии — СБОЛ и «Инвстр» —появились в августе и июне, 23 августа СБОЛ стал недоступен для скачивания.

В App Store есть приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».