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Приложение «Звука» исчезло из App Store Статьи редакции

В апреле сервис убрал приставку «Сбер» из названия, а в мае банк вышел из состава акционеров компании.

Приложение «Звука» больше нельзя скачать из App Store, заметил Telegram-канал Apple Pro Daily News. В компании отказались комментировать удаление приложения.

«Сбер» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Позже банк убрал упоминание из названия «СберЗвука».

В мае «Сбер» предупредил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и выходе из состава акционеров «Звука», SberCloud, «Эвотора» и ЦРТ. В банке объяснили это «актуализацией стратегии».

Приложение «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие исчезли из App Store в апреле. Копии — СБОЛ и «Инвстр» —появились в августе и июне, 23 августа СБОЛ стал недоступен для скачивания.

В App Store есть приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».

#новости #сбер #сберзвук

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12 комментариев
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 Trident Force

Недолго музыка играла.

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Голубой вагон бежит

Не долго фраер танцевал.

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Григорий Охтин против ху...

Так фраер ещё танцует.

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Голубой вагон бежит

Нет, ему яйца мешают.

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Андрей Лагутин
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Черно-белый песец

В России отменили звук.

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Рыбный рубин

Оно изначально кстати называлось Zvooq

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Nick Rosenberg

Каково это быть ios программистом в сбере?

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Григорий Охтин против ху...

Это чувство, что под тобой горит земля, когда у начальства горит анус.

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Nick Rosenberg
горит анус

После похода на ковер к Грефу? евпочя

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Меньший Филипп

Звук смерти

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Андрей Васильев

надеюсь навсегда

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