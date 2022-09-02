Минюст внёс в реестры иноагентов более 10 человек, среди них — Михаил Шац, Дмитрий Гордон и Андрей Макаревич Статьи редакции
Пятничное обновление списков.
В список физических лиц иноагентов попали:
- Юлия Галямина;
- Михаил Шац;
- Кирилл Мартынов;
- Сергей Лойко;
- Сергей Медведев;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новости».
В списке СМИ-иноагентов:
- Дмитрий Гордон;
- Екатерина Гордеева;
- Иван Жданов;
- Борис Зимин;
- Андрей Макаревич;
- Фёдор Крашенинников.
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