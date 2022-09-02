Новости

Минюст внёс в реестры иноагентов более 10 человек, среди них — Михаил Шац, Дмитрий Гордон и Андрей Макаревич Статьи редакции

Пятничное обновление списков.

В список физических лиц иноагентов попали:

  • Юлия Галямина;
  • Михаил Шац;
  • Кирилл Мартынов;
  • Сергей Лойко;
  • Сергей Медведев;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Новости».

В списке СМИ-иноагентов:

  • Дмитрий Гордон;
  • Екатерина Гордеева;
  • Иван Жданов;
  • Борис Зимин;
  • Андрей Макаревич;
  • Фёдор Крашенинников.

#новости #иноагенты

450 просмотров
Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
ШКАФНЬIЙ ГРАД
иноагентов более 10 человек, среди них Дмитрий Гордон

Иностранец иноагент иногентович?

Ответить
Развернуть ветку
Нежелезный человек

Варламов, хитрожопый, опять проскочил

Ответить
Развернуть ветку
Британский шмель

Заканчивай свой день с очередного списка иноагентов

Ответить
Развернуть ветку
Говорящая голова

Гордон россиянин?

Ответить
Развернуть ветку
olsen

Когда Зеленского добавят?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null