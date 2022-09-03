Я узнал, что я «долгожитель» среди всех глав субъектов. Уже 15 лет я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, у чеченцев есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, если он вовремя уходит, то это бывает ещё приятнее». Я думаю, что моё время тоже пришло, пока меня не выгнали.