Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный отпуск» Статьи редакции
«Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает — это ещё приятнее».
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале пост с рассуждениями о своей должности.
Никаких конкретных заявлений Кадыров не сделал, но заявил, что «постарается вовремя уйти». «Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал он в описании к видео.
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Считаю несправедливым, что цитаты приводят без его донек. Эффект не тот.
Я узнал, что я «долгожитель» дон среди всех глав субъектов дон. Уже 15 лет я руковожу республикой дон. У нас, у кавказцев дон, у чеченцев дон есть пословица дон: «Каким бы ни был гость уважаемым дон и долгожданным дон, если он вовремя уходит дон, то это бывает ещё приятнее дон». Я думаю дон, что моё время тоже пришло дон, пока меня не выгнали дон.
Считаю несправедливым ДОН, что цитаты приводят без его донек ДОН. Эффект не тот ДОН.
Вот ТОЧНАЯ цитата:
Вот щас я узнал, что я самый долгожитель-дон среди всех глав субъектов-дон. На первом месте-дон. Уже 15 лет как я руковожу республикой-дон. У нас, у кавказцев, у чеченцев есть пословица-дон: каким бы не был гость уважаемым-дон, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это ещё бывает-дон приятнее. Поэтому я думаю, что моё время тоже-дон пришло-дон, пока меня оттуда не выгнали-дон.
для этого есть дон бот
@дон бот
Европа вздрогнула, узнав о преемнике Путина! Россией будет править...
Уточка??
Ну станет полпредом СКФО или Сенатором от Чечни, или министром обороны следующим, или министром по делам национальностей, иди куда ему есть
Страшно. Наркомом по делам национальностей был Иосиф Джугашвили
Сенатор от Чечни это понижение пиздец, унижение для него. Сидеть там с быдлом и кнопочки нажимать не для Дон Дона. В министры обороны думается не рискнут такого образованного академика ставить. Вообще все эти должности предполагают куда меньше власти и свободы, чем есть у него сейчас.
падишахом, ну там красоваться где-то и все такое, а бюрократией кто-то другой будет заниматься
в Дубай
Done
Сейчас он скажет, что так хотел уйти, но как же он может бросить родину, да и вообще его все убеждали и умоляли остаться
Все так, очередной раз подает сигнал наверх, что, знаете ли, не велика честь сидеть регионом править.
Чтобы там засуетились и снова пришли уговаривать Кадырова оставаться дальше.
Это уже не первый раз, когда он эту хуйню проворачивает. И каждый раз она была про то, что его игнорят долгое время.
Поэтому он то выступает с угрозами по каким-то вопросам:
https://t.me/bulbe_de_trones/1768
То начинает мухожука включать.
Короче, внимания просит.
Офигеть.. Кадыров ночью 1 сентября пригрозил русским резней в исполнении всех мусульман. И спустя 17 часов — ничего. Ноль постов у стотысячников, военкрыс, правых консерваторов, все из которых ранее охотно лезли во внутреннюю, национальную политику. А тут фактически объявление...
Офигеть.. Кадыров ночью 1 сентября пригрозил русским резней в исполнении всех мусульман. И спустя 17 часов — ничего. Ноль постов у стотысячников, военкрыс, правых консерваторов, все из которых ранее охотно лезли во внутреннюю, национальную политику. А тут фактически объявление будущей войны — и молчок.
Поэтому, запомни, читатель. Когда нас начнут резать, Ары Эдды, Пельмени Татарские, Арсены Медведуллины и всякие псевдо-милитари каналы, админы которых типа воюют — они будут молчать. Нервно сглатывая и постукивая подошвами по полу будут сидеть и делать вид, что ничего не происходит. А то и будут писать, что идёт зачистка РФ консервативными мусульманскими братьями от русских нациков.
Они же этими ДОРОГИМИ БРАТЬЯМИ, пальцами вверх и вворачиванием арабских фраз приучают вас к господству исламистов как к норме. Когда начнётся резня, у них уже будут ваххабитские бородки как у нынешних чеченцев, напускной акцент и базовое знание Корана, может, и ислам примут.
Думайте.
Соберет митинг в Грозном, где миллион человек будет плакать и просить поработать еще
Даже до Кадырки дошло, что пахнет жаренным штоле?
да ничего до него не "дошло", просто сказали сверху, а именно - вова, что пора бы ему пойти куда-нибудь в другое место. без разницы - за активную позицию партии войны, другие высказывания или что там. главное, что его как и всех чинуш обычно поставят в другое место. так что он никуда не денется
свинтит в ОАЭ, к гадалке не ходи
там его сможет достать Сбу?
Чёт подозрительно.
Помнится мне, как Иван Грозный(?) говорил, что он устал и мухожук. Тех бояр, которые недостаточно усердно уговаривали его остаться, казнил. Вроде и Сталин делал что-то в этом духе.
Ничоси у тебя память.
Вообще про "засиделся" при живом Путине это крамола какая то. Но так могут двинуть на главу Росгвардии, Золотова в МО, а Шойгу на помойку.
"Хачу уехат ебат авец где-то в гарах" закончил своё обращение Рамзан Ахматович
"Хачу уехат ебат авец где-то в гарах" закончил своё обращение Рамзан Ахматович ДОН
@дон бот
"Гауляйтер Новороссии"
Тут так все душевно было по домашнему
Жареным запахло...
Контрнаступ, не иначе. Да Алешенька?
Остался неопытным дон
Выглядит как пиздёж.
Оооооо, надеюсь за ним отдельно придут. Однажды.
Валлейкум псалом БРАТ
Сливается или цену набивает?
#Рамзан2024
Пора идти на хуй, это правда. Война проиграна, дон гандон.
Очень интересно
Они что разбегаются?
Брехня
У Назарбаева не вышло
Может Путин реально скоро сдохнет, и его пес почуял, что скоро его тоже подрежут?
Дед приемника готовит
Ха-ха, неужто тикток-воин Рамзанка Дыров Киев брать поедет? А то что всё слова да слова, пора бы и делом доказать, что пиздеть в тиктоке - это максимум, на что он способен