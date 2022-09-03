Новости

Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный отпуск» Статьи редакции

«Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает — это ещё приятнее».

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале пост с рассуждениями о своей должности.

Я узнал, что я «долгожитель» среди всех глав субъектов. Уже 15 лет я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, у чеченцев есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, если он вовремя уходит, то это бывает ещё приятнее». Я думаю, что моё время тоже пришло, пока меня не выгнали.

Никаких конкретных заявлений Кадыров не сделал, но заявил, что «постарается вовремя уйти». «Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал он в описании к видео.

#новости #кадыров #политика #telegram

2612 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
93 комментария
Написать комментарий...
 мЕдь

Считаю несправедливым, что цитаты приводят без его донек. Эффект не тот.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

Я узнал, что я «долгожитель» дон среди всех глав субъектов дон. Уже 15 лет я руковожу республикой дон. У нас, у кавказцев дон, у чеченцев дон есть пословица дон: «Каким бы ни был гость уважаемым дон и долгожданным дон, если он вовремя уходит дон, то это бывает ещё приятнее дон». Я думаю дон, что моё время тоже пришло дон, пока меня не выгнали дон.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Дон Бот

Считаю несправедливым ДОН, что цитаты приводят без его донек ДОН. Эффект не тот ДОН.

Ответить
Развернуть ветку
Разноцветный цвет

Вот ТОЧНАЯ цитата:

Вот щас я узнал, что я самый долгожитель-дон среди всех глав субъектов-дон. На первом месте-дон. Уже 15 лет как я руковожу республикой-дон. У нас, у кавказцев, у чеченцев есть пословица-дон: каким бы не был гость уважаемым-дон, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это ещё бывает-дон приятнее. Поэтому я думаю, что моё время тоже-дон пришло-дон, пока меня оттуда не выгнали-дон.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Зоибана Вафля

для этого есть дон бот

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergei Timofeyev

@дон бот

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

Европа вздрогнула, узнав о преемнике Путина! Россией будет править...

Ответить
Развернуть ветку
мЕдь

Уточка??

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Небольшой бокал
и заслужил «пожизненный срок»
Ответить
Развернуть ветку
Арабский Даниль

Ну станет полпредом СКФО или Сенатором от Чечни, или министром обороны следующим, или министром по делам национальностей, иди куда ему есть

Ответить
Развернуть ветку
Разноцветный цвет
министром по делам национальностей

Страшно. Наркомом по делам национальностей был Иосиф Джугашвили

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Свежий кран

Сенатор от Чечни это понижение пиздец, унижение для него. Сидеть там с быдлом и кнопочки нажимать не для Дон Дона. В министры обороны думается не рискнут такого образованного академика ставить. Вообще все эти должности предполагают куда меньше власти и свободы, чем есть у него сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dr. Acula

падишахом, ну там красоваться где-то и все такое, а бюрократией кто-то другой будет заниматься

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Paul Filatov

в Дубай

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Немалый Женя

Done

Ответить
Развернуть ветку
Mister Dundie

Сейчас он скажет, что так хотел уйти, но как же он может бросить родину, да и вообще его все убеждали и умоляли остаться

Ответить
Развернуть ветку
С-пивком-потянет Русский

Все так, очередной раз подает сигнал наверх, что, знаете ли, не велика честь сидеть регионом править.
Чтобы там засуетились и снова пришли уговаривать Кадырова оставаться дальше.

Это уже не первый раз, когда он эту хуйню проворачивает. И каждый раз она была про то, что его игнорят долгое время.
Поэтому он то выступает с угрозами по каким-то вопросам:
https://t.me/bulbe_de_trones/1768
То начинает мухожука включать.

Короче, внимания просит.

Бульба престоловъ
Ответ на публикацию Бульба престоловъ

Офигеть.. Кадыров ночью 1 сентября пригрозил русским резней в исполнении всех мусульман. И спустя 17 часов — ничего. Ноль постов у стотысячников, военкрыс, правых консерваторов, все из которых ранее охотно лезли во внутреннюю, национальную политику. А тут фактически объявление...

Офигеть.. Кадыров ночью 1 сентября пригрозил русским резней в исполнении всех мусульман. И спустя 17 часов — ничего. Ноль постов у стотысячников, военкрыс, правых консерваторов, все из которых ранее охотно лезли во внутреннюю, национальную политику. А тут фактически объявление будущей войны — и молчок.

Поэтому, запомни, читатель. Когда нас начнут резать, Ары Эдды, Пельмени Татарские, Арсены Медведуллины и всякие псевдо-милитари каналы, админы которых типа воюют — они будут молчать. Нервно сглатывая и постукивая подошвами по полу будут сидеть и делать вид, что ничего не происходит. А то и будут писать, что идёт зачистка РФ консервативными мусульманскими братьями от русских нациков.

Они же этими ДОРОГИМИ БРАТЬЯМИ, пальцами вверх и вворачиванием арабских фраз приучают вас к господству исламистов как к норме. Когда начнётся резня, у них уже будут ваххабитские бородки как у нынешних чеченцев, напускной акцент и базовое знание Корана, может, и ислам примут.

Думайте.

Ответить
Развернуть ветку
UFO Driver

Соберет митинг в Грозном, где миллион человек будет плакать и просить поработать еще

Ответить
Развернуть ветку
Нежелезный человек

Даже до Кадырки дошло, что пахнет жаренным штоле?

Ответить
Развернуть ветку
Мелкий супер_стар

да ничего до него не "дошло", просто сказали сверху, а именно - вова, что пора бы ему пойти куда-нибудь в другое место. без разницы - за активную позицию партии войны, другие высказывания или что там. главное, что его как и всех чинуш обычно поставят в другое место. так что он никуда не денется

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Демократический паркур

свинтит в ОАЭ, к гадалке не ходи

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

там его сможет достать Сбу?

Ответить
Развернуть ветку
Аяз Умбатов

Чёт подозрительно.

Ответить
Развернуть ветку
MMM123

Помнится мне, как Иван Грозный(?) говорил, что он устал и мухожук. Тех бояр, которые недостаточно усердно уговаривали его остаться, казнил. Вроде и Сталин делал что-то в этом духе.

Ответить
Развернуть ветку
Musca

Ничоси у тебя память.

Ответить
Развернуть ветку
Новенький историк

Вообще про "засиделся" при живом Путине это крамола какая то. Но так могут двинуть на главу Росгвардии, Золотова в МО, а Шойгу на помойку.

Ответить
Развернуть ветку
пепси

"Хачу уехат ебат авец где-то в гарах" закончил своё обращение Рамзан Ахматович

Ответить
Развернуть ветку
Дон Бот

"Хачу уехат ебат авец где-то в гарах" закончил своё обращение Рамзан Ахматович ДОН

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Немалый Женя

@дон бот

Ответить
Развернуть ветку
Ganna Olenyeva

"Гауляйтер Новороссии"

Ответить
Развернуть ветку
Danil Shtern

Тут так все душевно было по домашнему

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Елистратов

Жареным запахло...

Ответить
Развернуть ветку
Rondo

Контрнаступ, не иначе. Да Алешенька?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Chile

Остался неопытным дон

Ответить
Развернуть ветку
Антон Занудный

Выглядит как пиздёж.

Ответить
Развернуть ветку
Аналитический динозавр

Оооооо, надеюсь за ним отдельно придут. Однажды.

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Слава

Валлейкум псалом БРАТ

Ответить
Развернуть ветку
Джамбулец

Сливается или цену набивает?

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

#Рамзан2024

Ответить
Развернуть ветку
doom

Пора идти на хуй, это правда. Война проиграна, дон гандон.

Ответить
Развернуть ветку
Nir

Очень интересно

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Они что разбегаются?

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Брехня

Ответить
Развернуть ветку
Прежний завод

У Назарбаева не вышло

Ответить
Развернуть ветку
Полукровка

Может Путин реально скоро сдохнет, и его пес почуял, что скоро его тоже подрежут?

Ответить
Развернуть ветку
Demian

Дед приемника готовит

Ответить
Развернуть ветку
Karma Police

Ха-ха, неужто тикток-воин Рамзанка Дыров Киев брать поедет? А то что всё слова да слова, пора бы и делом доказать, что пиздеть в тиктоке - это максимум, на что он способен

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 93 комментария
null