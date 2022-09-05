Подозреваемые сбежали на внедорожнике, их разыскивает местная полиция.

Рано утром 4 сентября в канадской провинции Саскачеван произошло одно из самых массовых убийств в современной истории страны: вооружённые ножами Майлз и Дэмиен Сандерсоны убили по меньшей мере десять и ранили ещё 15 жителей небольшой общины, где проживают около 2 тысяч человек.

Первые сообщения о происшествии поступили в полицию около 5:40 утра по местному времени. Правоохранители обнаружили жертв в 13 разных местах на территории общины и соседней деревни Уэлдон, часть раненых добралась до больницы самостоятельно. По словам представителей канадской полиции, жертв может быть больше.

Justin Trudeau @JustinTrudeau The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured. Сегодняшние нападения в Саскачеван ужасны и душераздирающи. Все мои мысли с теми, кто потерял близких или был ранен

В последний раз подозреваемых видели днём 4 сентября. Сообщается, что они скрылись на чёрном внедорожнике Nissan Rogue. Полиция объявила чрезвычайное положение в общине и в соседней деревне, а предупреждение о вооружённых преступниках в бегах разослали всем жителям Саскачеван и двух соседних провинций.

Мотивы преступников не установлены — в полиции считают, что Сандерсоны могли намерено атаковать нескольких людей, другие оказались «случайными жертвами». Также пока не раскрывается связь между 31-летним Демиеном и 30-летним Майлзом — несмотря на общую фамилию, официально неизвестно, являются ли они родственниками.