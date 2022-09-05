Двое преступников устроили резню в канадской провинции: как минимум десять человек погибли, ещё 15 ранены Статьи редакции
Подозреваемые сбежали на внедорожнике, их разыскивает местная полиция.
Рано утром 4 сентября в канадской провинции Саскачеван произошло одно из самых массовых убийств в современной истории страны: вооружённые ножами Майлз и Дэмиен Сандерсоны убили по меньшей мере десять и ранили ещё 15 жителей небольшой общины, где проживают около 2 тысяч человек.
Первые сообщения о происшествии поступили в полицию около 5:40 утра по местному времени. Правоохранители обнаружили жертв в 13 разных местах на территории общины и соседней деревни Уэлдон, часть раненых добралась до больницы самостоятельно. По словам представителей канадской полиции, жертв может быть больше.
В последний раз подозреваемых видели днём 4 сентября. Сообщается, что они скрылись на чёрном внедорожнике Nissan Rogue. Полиция объявила чрезвычайное положение в общине и в соседней деревне, а предупреждение о вооружённых преступниках в бегах разослали всем жителям Саскачеван и двух соседних провинций.
Мотивы преступников не установлены — в полиции считают, что Сандерсоны могли намерено атаковать нескольких людей, другие оказались «случайными жертвами». Также пока не раскрывается связь между 31-летним Демиеном и 30-летним Майлзом — несмотря на общую фамилию, официально неизвестно, являются ли они родственниками.
как ножами можно порезать кучу людей чтобы тебя не скрутили?
это деревня на пару тысяч человек. скорее всего, они просто ходили по улице и выцепляли по одному человеку, а не в толпу просто бросились
индейцы чёт не поделили.
Инвайт в Гонконг.
это похоже на очень аккуратную и незаметную работу спецслужб рф. иначе это сложно обьяснить.