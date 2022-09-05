Новости

Правительство обязало госорганы вести аккаунты в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» Статьи редакции

С 1 декабря органам власти придётся выбрать хотя бы одну соцсеть, где будут публиковаться отчёты с мероприятий и актуальная информация.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому органы власти будут обязаны вести аккаунты в российских соцсетях — «ВКонтакте» или «Одноклассниках», сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, госорганы обязаны публиковать отчёты о мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, контактную информацию, включая номера телефонов и адреса электронной почты. Требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Распоряжение подготовили для реализации изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приятых в июле. В документе отмечается, что представители органов власти могут выбрать любую соцсеть из перечня правительства.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить аккаунты в популярных соцсетях. Об этом в Кремле рассказали после того, как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони создал личную страницу в тиктоке.

#правительство #новости #соцсети #одноклассники #вконтакте

653 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Штош

Это хорошо или плохо?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь с 10 сентября Безхерник
«ВКонтакте» или «Одноклассники»

Это похуй

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Это Усманов

Ответить
Развернуть ветку
Друг, мне похуй

А помните, когда-то ВК была охуенной соц. сетью?

Ответить
Развернуть ветку
Темирлан Абдрахманов

до Майдана 2013 года. После Майдана ФСБ РФ обязали Дурова поделиться личной информацией граждан Украины

Ответить
Развернуть ветку
FloatingCrowbar

Да того, как ее отжали у Дурова, собственно, была нормальная такая соцсеть.

Ответить
Развернуть ветку
Умственный парфюмер

Товарищ майор выходит из read-only

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

Ну, инициатива в целом здравая

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Охтин против ху...

Пусть уж сразу на Твиче и трансляции с корпоративов.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Sergeevich

Будут слать друг другу хуи

Ответить
Развернуть ветку
Bose Jefferson

Антон Михалыч, законы вышли ебашь посты

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null