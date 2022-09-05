Правительство обязало госорганы вести аккаунты в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» Статьи редакции
С 1 декабря органам власти придётся выбрать хотя бы одну соцсеть, где будут публиковаться отчёты с мероприятий и актуальная информация.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому органы власти будут обязаны вести аккаунты в российских соцсетях — «ВКонтакте» или «Одноклассниках», сообщается на сайте правительства.
Согласно документу, госорганы обязаны публиковать отчёты о мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, контактную информацию, включая номера телефонов и адреса электронной почты. Требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года.
Распоряжение подготовили для реализации изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приятых в июле. В документе отмечается, что представители органов власти могут выбрать любую соцсеть из перечня правительства.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить аккаунты в популярных соцсетях. Об этом в Кремле рассказали после того, как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони создал личную страницу в тиктоке.
Это хорошо или плохо?
Это похуй
Это Усманов
А помните, когда-то ВК была охуенной соц. сетью?
до Майдана 2013 года. После Майдана ФСБ РФ обязали Дурова поделиться личной информацией граждан Украины
Да того, как ее отжали у Дурова, собственно, была нормальная такая соцсеть.
Товарищ майор выходит из read-only
Ну, инициатива в целом здравая
Пусть уж сразу на Твиче и трансляции с корпоративов.
Будут слать друг другу хуи
Антон Михалыч, законы вышли ебашь посты