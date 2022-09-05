С 1 декабря органам власти придётся выбрать хотя бы одну соцсеть, где будут публиковаться отчёты с мероприятий и актуальная информация.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому органы власти будут обязаны вести аккаунты в российских соцсетях — «ВКонтакте» или «Одноклассниках», сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, госорганы обязаны публиковать отчёты о мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, контактную информацию, включая номера телефонов и адреса электронной почты. Требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Распоряжение подготовили для реализации изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приятых в июле. В документе отмечается, что представители органов власти могут выбрать любую соцсеть из перечня правительства.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить аккаунты в популярных соцсетях. Об этом в Кремле рассказали после того, как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони создал личную страницу в тиктоке.