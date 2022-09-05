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Террорист-смертник устроил взрыв возле посольства России в Кабуле — СМИ сообщают о 15-20 пострадавших Статьи редакции

Среди жертв двое россиян — дипломат и охранник здания дипмиссии.

Днём 5 сентября у российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. По информации СМИ, его осуществил террорист-смертник у входа в здание дипмиссии, когда один из сотрудников вышел, чтобы объявить список претендентов на получение визы. По предварительным данным, пострадали от 15 до 20 человек.

Очевидцы событий сообщали, что в результате взрыва погибли два работника посольства: по данным местных СМИ, это два неназванных дипломата, однако источник РИА «Новости» передаёт, что среди пострадавших один дипломат и один охранник. Передача оперативной информации затруднена из-за того, что талибы*, удерживающие власть в стране, разгоняют журналистов, не позволяя делать фотографии и видео.

Обновлено в 11:50: В МИД России официально подтвердили гибель двоих сотрудников посольства в Кабуле. Источник РИА «Новостей» сообщает о по меньшей мере десяти погибших и восьми пострадавших при взрыве.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #происшествия #терроризм #афганистан

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12 комментариев
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 Не палимося

Партнёры, хуле

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Kind soul

Я не понимаю, зачем Россия вообще выдаёт там визы.

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Игорь с 10 сентября Безхерник

Импорт вменяемых мужиков налаживает

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Kind soul

Тогда ладно.

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Общественный блик

Кто там сейчас за террористов?

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Pavel Cree

Смертники.

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Общественный блик

И как их допрашивать?

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Pavel Cree

По частям.

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Макрон потерял телефон

Россия

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Q..
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Щячло Попячтса

Не похоже на псину

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SisyaII
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

Так они ж приезжали не так давно

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