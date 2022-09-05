Среди жертв двое россиян — дипломат и охранник здания дипмиссии.

Днём 5 сентября у российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. По информации СМИ, его осуществил террорист-смертник у входа в здание дипмиссии, когда один из сотрудников вышел, чтобы объявить список претендентов на получение визы. По предварительным данным, пострадали от 15 до 20 человек.

Очевидцы событий сообщали, что в результате взрыва погибли два работника посольства: по данным местных СМИ, это два неназванных дипломата, однако источник РИА «Новости» передаёт, что среди пострадавших один дипломат и один охранник. Передача оперативной информации затруднена из-за того, что талибы*, удерживающие власть в стране, разгоняют журналистов, не позволяя делать фотографии и видео.

Обновлено в 11:50: В МИД России официально подтвердили гибель двоих сотрудников посольства в Кабуле. Источник РИА «Новостей» сообщает о по меньшей мере десяти погибших и восьми пострадавших при взрыве.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.