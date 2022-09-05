Террорист-смертник устроил взрыв возле посольства России в Кабуле — СМИ сообщают о 15-20 пострадавших Статьи редакции
Среди жертв двое россиян — дипломат и охранник здания дипмиссии.
Днём 5 сентября у российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. По информации СМИ, его осуществил террорист-смертник у входа в здание дипмиссии, когда один из сотрудников вышел, чтобы объявить список претендентов на получение визы. По предварительным данным, пострадали от 15 до 20 человек.
Очевидцы событий сообщали, что в результате взрыва погибли два работника посольства: по данным местных СМИ, это два неназванных дипломата, однако источник РИА «Новости» передаёт, что среди пострадавших один дипломат и один охранник. Передача оперативной информации затруднена из-за того, что талибы*, удерживающие власть в стране, разгоняют журналистов, не позволяя делать фотографии и видео.
Обновлено в 11:50: В МИД России официально подтвердили гибель двоих сотрудников посольства в Кабуле. Источник РИА «Новостей» сообщает о по меньшей мере десяти погибших и восьми пострадавших при взрыве.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Партнёры, хуле
Я не понимаю, зачем Россия вообще выдаёт там визы.
Импорт вменяемых мужиков налаживает
Тогда ладно.
Кто там сейчас за террористов?
Смертники.
И как их допрашивать?
По частям.
Россия
Не похоже на псину
Так они ж приезжали не так давно