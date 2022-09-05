Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Иск о признании лицензии издания недействительной подал Роскомнадзор, поскольку ведомству якобы не предоставили устав редакции в 2006 году, как того требует закон «О СМИ», когда «Новая» сменила учредителя редакции.

Ещё в марте Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях упомянуло «иноагентов» без маркировки. Согласно российскому законодательству, два таких письма с предупреждением за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. После этого издание приостановило выпуск.

После этого сотрудники издания, покинувшие Россию, запустили «Новую газету. Европа». Тогда сообщалось, что это независимый проект, который будет освещать события в стране и мире и публиковаться на нескольких языках.

«Новая» также запустила журнал-приложение «НО» и сайт «Новая рассказ-газета». Ресурс заблокировали спустя неделю. Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой рассказ-газеты» — суд по иску состоится 6 сентября.