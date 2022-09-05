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Суд аннулировал лицензию «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора Статьи редакции

Главный редактор назвал решение «ничтожным и политически заказным».

Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Иск о признании лицензии издания недействительной подал Роскомнадзор, поскольку ведомству якобы не предоставили устав редакции в 2006 году, как того требует закон «О СМИ», когда «Новая» сменила учредителя редакции.

Ещё в марте Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях упомянуло «иноагентов» без маркировки. Согласно российскому законодательству, два таких письма с предупреждением за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. После этого издание приостановило выпуск.

После этого сотрудники издания, покинувшие Россию, запустили «Новую газету. Европа». Тогда сообщалось, что это независимый проект, который будет освещать события в стране и мире и публиковаться на нескольких языках.

«Новая» также запустила журнал-приложение «НО» и сайт «Новая рассказ-газета». Ресурс заблокировали спустя неделю. Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой рассказ-газеты» — суд по иску состоится 6 сентября.

«Это ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — заявил журналистам главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов после суда. Он пообещал, что решение суда будет обжаловано.

#новости #новаягазета #роскомнадзор

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17 комментариев
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 Theoden

По итогу бывшая редакция Ленты.ру приняла самое дальновидное решение, уехав из России сразу как стало понятно куда все идёт и основав Медузу, поскольку они успели за столько лет уже построить большое новое СМИ, с которым ничего Россия (кроме как заблокировать) сделать уже не может.

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Hans Zimmermann

Что там дальновидного в плане журналистики? Чтобы вести громкие расследования нужны журналисты в России. Последнее время Медуза перечатывала расследования из оппозиционных СМИ, которые находились в России. Теперь их всех заблокировали. И что теперь они печатать будут?!

Сейчас зашёл к ним на сайт и никаких громких расследований не увидел. Оно и понятно. Из Латвии много не нарасследуешь. Тот же The Insider в этом плане лучше.

А то, что там два сотрудника в Кабуле погибли, пишут и российские карманные ГосСМИ, откуда Медуза эту инфу взяла. Для этого Медуза и не нужна.

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Anatolii Nesterov

можно подытожить оставив последние слова

Медуза и не нужна.
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Anatolii Nesterov

Ой, Медуза иногда такую поебень пишет что я сомневаюсь что их кто-то бы на россии закрывал.

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Bad Mother Fucker

Муратов, верни нобелевку

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Skinny

Помянем лучшее, что было в России. RIP

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Miku Hatsune

Расследование про синего кита было невероятным стыдом

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Skinny

а расследование про Чечню и спасение людей были невероятным поводом гордиться ими.

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Умственный парфюмер

Основатель и акционер Новой Газеты Михаил Горбачев умер, и Роскомнадзор решил, что можно не стесняться

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Транспортный танк88

Все три выпуска есть, это вопрос времени был что их закроют

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Григорий Охтин против ху...

«Это ничтожное решение, заказное политическое решение пидарасов и хуесосв. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания, решение конченых мудозвонов», — заявил журналистам главный редактор «Новой газеты» после хуйни, именуемой судом.

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Нехороший файл

братание с ап не помогло

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Асрор

Яйсиская ЗАКОНоДЕЛЬСТВО.

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Исторический микрофон

В Прекрасной России будущего Басманный район переименуют, чтобы стереть с карты это позорное слово. Например, в Албуровский

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Tony Urban

Нобелевскую премию судье!

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Владимир Грачевский
в 2006 году

Где вы были 16 лет?

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Yelena Clever

Ога.. Новая будет рыдать...
От смеха

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