Суд аннулировал лицензию «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора Статьи редакции
Главный редактор назвал решение «ничтожным и политически заказным».
Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Иск о признании лицензии издания недействительной подал Роскомнадзор, поскольку ведомству якобы не предоставили устав редакции в 2006 году, как того требует закон «О СМИ», когда «Новая» сменила учредителя редакции.
Ещё в марте Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях упомянуло «иноагентов» без маркировки. Согласно российскому законодательству, два таких письма с предупреждением за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. После этого издание приостановило выпуск.
После этого сотрудники издания, покинувшие Россию, запустили «Новую газету. Европа». Тогда сообщалось, что это независимый проект, который будет освещать события в стране и мире и публиковаться на нескольких языках.
«Новая» также запустила журнал-приложение «НО» и сайт «Новая рассказ-газета». Ресурс заблокировали спустя неделю. Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой рассказ-газеты» — суд по иску состоится 6 сентября.
«Это ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — заявил журналистам главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов после суда. Он пообещал, что решение суда будет обжаловано.
По итогу бывшая редакция Ленты.ру приняла самое дальновидное решение, уехав из России сразу как стало понятно куда все идёт и основав Медузу, поскольку они успели за столько лет уже построить большое новое СМИ, с которым ничего Россия (кроме как заблокировать) сделать уже не может.
Что там дальновидного в плане журналистики? Чтобы вести громкие расследования нужны журналисты в России. Последнее время Медуза перечатывала расследования из оппозиционных СМИ, которые находились в России. Теперь их всех заблокировали. И что теперь они печатать будут?!
Сейчас зашёл к ним на сайт и никаких громких расследований не увидел. Оно и понятно. Из Латвии много не нарасследуешь. Тот же The Insider в этом плане лучше.
А то, что там два сотрудника в Кабуле погибли, пишут и российские карманные ГосСМИ, откуда Медуза эту инфу взяла. Для этого Медуза и не нужна.
можно подытожить оставив последние словаМедуза и не нужна.
Ой, Медуза иногда такую поебень пишет что я сомневаюсь что их кто-то бы на россии закрывал.
Муратов, верни нобелевку
Помянем лучшее, что было в России. RIP
Расследование про синего кита было невероятным стыдом
а расследование про Чечню и спасение людей были невероятным поводом гордиться ими.
Основатель и акционер Новой Газеты Михаил Горбачев умер, и Роскомнадзор решил, что можно не стесняться
Все три выпуска есть, это вопрос времени был что их закроют
«Это ничтожное решение, заказное политическое решение пидарасов и хуесосв. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания, решение конченых мудозвонов», — заявил журналистам главный редактор «Новой газеты» после хуйни, именуемой судом.
братание с ап не помогло
Яйсиская ЗАКОНоДЕЛЬСТВО.
В Прекрасной России будущего Басманный район переименуют, чтобы стереть с карты это позорное слово. Например, в Албуровский
Нобелевскую премию судье!
Где вы были 16 лет?
Ога.. Новая будет рыдать...
От смеха