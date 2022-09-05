Работу раскритиковали политики и пользователи соцсетей.

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В Мельбурне художнику закрасил собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях. Об этом сообщает News.com.au.

Художник Питер Ситон задумывал граффити как призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной. Однако многие увидели в нем попытку уравнять две стороны конфликта.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал в своём твиттере граффити «крайне оскорбительным для всех украинцев», отметив, что Ситон «понятия не имеет о российском вторжении». «Работа создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором. Её нужно немедленно убрать», — добавил Мирошниченко.

Vasyl Myroshnychenko @AmbVasyl 1/ A recently unveiled mural in @Melbourne showing a RU and a UA soldier hugging is utterly offensive to all Ukrainians. The painter has no clue about the RU invasion of Ukraine and it is disappointing to see it done without consulting the Ukrainian community in Melbourne. Недавно представленный мурал в Мельбурне, изображающий обнимающихся российских и украинских солдат, крайне оскорбителен для всех украинцев. Художник понятия не имеет о вторжении России в Украину. Жаль, что он не пообщался с украинской общиной в Мельбурне

В общественной организации Art for Ukraine заявили, что ещё до создания работы указывали Ситону, что она может быть воспринята негативно, но художник всё равно решил нарисовать граффити. К критике Ситона также присоединились пользователи соцсетей.