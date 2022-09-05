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Новости

В Австралии закрасили граффити с обнимающимися солдатами из России и Украины. Его назвали «оскорбительным для украинцев» Статьи редакции

Работу раскритиковали политики и пользователи соцсетей.

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В Мельбурне художнику закрасил собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях. Об этом сообщает News.com.au.

Художник Питер Ситон задумывал граффити как призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной. Однако многие увидели в нем попытку уравнять две стороны конфликта.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал в своём твиттере граффити «крайне оскорбительным для всех украинцев», отметив, что Ситон «понятия не имеет о российском вторжении». «Работа создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором. Её нужно немедленно убрать», — добавил Мирошниченко.

Vasyl Myroshnychenko @AmbVasyl

1/ A recently unveiled mural in @Melbourne showing a RU and a UA soldier hugging is utterly offensive to all Ukrainians. The painter has no clue about the RU invasion of Ukraine and it is disappointing to see it done without consulting the Ukrainian community in Melbourne.

Недавно представленный мурал в Мельбурне, изображающий обнимающихся российских и украинских солдат, крайне оскорбителен для всех украинцев. Художник понятия не имеет о вторжении России в Украину. Жаль, что он не пообщался с украинской общиной в Мельбурне

В общественной организации Art for Ukraine заявили, что ещё до создания работы указывали Ситону, что она может быть воспринята негативно, но художник всё равно решил нарисовать граффити. К критике Ситона также присоединились пользователи соцсетей.

В итоге спустя два дня после публикации граффити художник его закрасил. «Люди считают эту работу оскорбительной — ну, может, это действительно так», — прокомментировал свои действия Ситон.

#новости #австралия #конфликтвукраине

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22 комментария
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 Выстрел в член

Хуйню нарисовал, поделом

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Коматозник

24 февраля такой итог был бы возможен, если бы русские солдаты сразу сдались в плен

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rikzy

Сука одной рукой в кармане шарится, а другой пытается зарезать украинца

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врч

Нормальное графити,, миру-мир

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Выстрел в член

Ну конечно, всем просто стоит взять и бросить оружие и обняться, давай агрессора и жертву уровняем этим граффити, хуле нет

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Александр Чекета

А где графити с обнимающимся солдатом вермахта и РККА/Британии/Франции/Польши? 😍

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Андрей Лагутин

есть версия, которая ближе к реальности

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Пинкертон

А что ж ты пёс полностью не показываешь ?

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Андрей Лагутин

чтобы увидеть полностью, имплантируй себе чип, вроде илон маск с симоньян такое провернул и норм

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Семен Петров

Мир нынче оскорбителен

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Технологический корабль
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Вася

Прапорщик Сикстинский

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YDenis

Почку хочет

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Sdafs 10 вересня

крінж

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Rondo

Ну как обычно порвались

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Дмитрий Орлов

Спросить забыли

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Благородный Кирилл
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Фархад Азимов

в прекрасной россии будущего лет через 200 возможно так и будет

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Нехороший файл

немножечко петербурга

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Исторический микрофон

В итоге получился перформанс: закрасил обнимающихся солдат, как и вышло в реальности (ну то есть война и переговоры ни к чему не привели, да и не могли).

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Пинкертон

Скоро и TJ закрасят

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Исторический микрофон
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