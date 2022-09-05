В Австралии закрасили граффити с обнимающимися солдатами из России и Украины. Его назвали «оскорбительным для украинцев» Статьи редакции
Работу раскритиковали политики и пользователи соцсетей.
В Мельбурне художнику закрасил собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях. Об этом сообщает News.com.au.
Художник Питер Ситон задумывал граффити как призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной. Однако многие увидели в нем попытку уравнять две стороны конфликта.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал в своём твиттере граффити «крайне оскорбительным для всех украинцев», отметив, что Ситон «понятия не имеет о российском вторжении». «Работа создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором. Её нужно немедленно убрать», — добавил Мирошниченко.
В общественной организации Art for Ukraine заявили, что ещё до создания работы указывали Ситону, что она может быть воспринята негативно, но художник всё равно решил нарисовать граффити. К критике Ситона также присоединились пользователи соцсетей.
В итоге спустя два дня после публикации граффити художник его закрасил. «Люди считают эту работу оскорбительной — ну, может, это действительно так», — прокомментировал свои действия Ситон.
Хуйню нарисовал, поделом
24 февраля такой итог был бы возможен, если бы русские солдаты сразу сдались в плен
Сука одной рукой в кармане шарится, а другой пытается зарезать украинца
Нормальное графити,, миру-мир
Ну конечно, всем просто стоит взять и бросить оружие и обняться, давай агрессора и жертву уровняем этим граффити, хуле нет
А где графити с обнимающимся солдатом вермахта и РККА/Британии/Франции/Польши? 😍
есть версия, которая ближе к реальности
А что ж ты пёс полностью не показываешь ?
чтобы увидеть полностью, имплантируй себе чип, вроде илон маск с симоньян такое провернул и норм
Мир нынче оскорбителен
Прапорщик Сикстинский
Почку хочет
крінж
Ну как обычно порвались
Спросить забыли
в прекрасной россии будущего лет через 200 возможно так и будет
немножечко петербурга
В итоге получился перформанс: закрасил обнимающихся солдат, как и вышло в реальности (ну то есть война и переговоры ни к чему не привели, да и не могли).
Скоро и TJ закрасят