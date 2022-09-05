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Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили посещать Россию Статьи редакции

Их внесли в «стоп-лист» из принципа взаимности, поскольку «американские власти продолжают следовать русофобскому курсу».

  • О том, что правительство РФ ввело санкции в отношении Шона Пенна («Таинственная река», «Харви Милк») и Бена Стиллера («Ночь в музее»), стало известно 5 сентября 2022 года из обновлённого списка граждан США, которым запрещён въезд в страну.
  • В МИД РФ заявили, что приняли такое решение в ответ на антироссийские санкции США.
  • Бен Стиллер и Шон Пенн открыто поддержали Украину после начала боевых действий на территории страны. 29 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил актёрам государственные награды.
  • Шон Пенн также сообщил, что планирует снять фильм о происходящем на территории Украины.

В мае 2022 года российские власти запретили въезжать в страну актёру Моргану Фримену и другим известным личностям — в основном политикам и журналистам.

Новости
Россия запретила въезд Марку Цукербергу, Моргану Фриману, Джо Байдену и ещё 960 гражданам США Статьи редакции

Пожизненно.

Фото AP

#новости #санкции #актёры #голливуд

1108 просмотров
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33 комментария
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Нехороший файл

Плакали всей Калифорнией

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Mickey Simon

Они ведь так хотели у Михалкова сняться! Боже за что?!

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Нехороший файл

Вот пусть в своих американских ситкомах Букина играют , разводят тут русофобию, затевают тут

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Нехороший файл

@Крыся плач

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Академический пистолет

Я за час поплакала просто на расслабоне, и получила больше слез чем работяга в России за месяц рыдания в пятидневку.

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Академический пистолет

Пиздец

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Академический пистолет

Только в субботу с ними в баню собирался

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Академический пистолет

Бляяяяя

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anoice

Ниче, с Сигалом сходишь

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Общественный блик

Еще Депардье свободен

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мЕдь

Как же они без курортов Краснодарского края?? А без фоток на Красной площади??

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Нехороший файл

Без Омской колбасочки да Хабаровской рыбки

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мЕдь

Без Тульского пряника!

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Медленный глобус

Без Вятского кваса!

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мЕдь

А и всё, получается. Ладно, переживут.

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Нехороший файл

В принципе это все можно купить в Молдове.

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Исторический микрофон

из Хоральной синагоги

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Egor Antoniuk

Получи ФАШИСТ гранату! А вас предупреждали!!

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Mickey Simon

Уууууууууу

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olsen

ужас, терпения им

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Karma Police
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Образованный чайник

опять картинки положили. что я, зря делал, что ли
https://iili.io/6GLgrG.png

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мЕдь

Там вишмастер??

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Образованный чайник

гей порно без регистрации и смс

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мЕдь

Если без копро, то смотреть не буду.

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Jerod alp

Не отдохнут в туристическом Магадане... Бедняжки, мне их так жалко... Они столько пропустят в своей жизни

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Антон Лисин

А они так хотели в Сочи и красную площадь.

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Благородный Кирилл

Не очень то и хотелось Стиллеру с этими факерами знакомиться

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doom

Мда, не побывать Шонну Пенну в пивнухах Забайкалья...

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enooough

*we tolerate*

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Пыхнувший кот
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doom

Просто представьте ебала того скота, на которого эти новости рассчитаны.

Представили?

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FRED

Жестко с ними! И рублевые счета заморозят?!?

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