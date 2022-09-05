Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили посещать Россию Статьи редакции
Их внесли в «стоп-лист» из принципа взаимности, поскольку «американские власти продолжают следовать русофобскому курсу».
- О том, что правительство РФ ввело санкции в отношении Шона Пенна («Таинственная река», «Харви Милк») и Бена Стиллера («Ночь в музее»), стало известно 5 сентября 2022 года из обновлённого списка граждан США, которым запрещён въезд в страну.
- В МИД РФ заявили, что приняли такое решение в ответ на антироссийские санкции США.
- Бен Стиллер и Шон Пенн открыто поддержали Украину после начала боевых действий на территории страны. 29 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил актёрам государственные награды.
- Шон Пенн также сообщил, что планирует снять фильм о происходящем на территории Украины.
В мае 2022 года российские власти запретили въезжать в страну актёру Моргану Фримену и другим известным личностям — в основном политикам и журналистам.
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Плакали всей Калифорнией
Они ведь так хотели у Михалкова сняться! Боже за что?!
Вот пусть в своих американских ситкомах Букина играют , разводят тут русофобию, затевают тут
@Крыся плач
Я за час поплакала просто на расслабоне, и получила больше слез чем работяга в России за месяц рыдания в пятидневку.
Пиздец
Только в субботу с ними в баню собирался
Бляяяяя
Ниче, с Сигалом сходишь
Еще Депардье свободен
Как же они без курортов Краснодарского края?? А без фоток на Красной площади??
Без Омской колбасочки да Хабаровской рыбки
Без Тульского пряника!
Без Вятского кваса!
А и всё, получается. Ладно, переживут.
В принципе это все можно купить в Молдове.
из Хоральной синагоги
Получи ФАШИСТ гранату! А вас предупреждали!!
Уууууууууу
ужас, терпения им
опять картинки положили. что я, зря делал, что ли
https://iili.io/6GLgrG.png
Там вишмастер??
гей порно без регистрации и смс
Если без копро, то смотреть не буду.
Не отдохнут в туристическом Магадане... Бедняжки, мне их так жалко... Они столько пропустят в своей жизни
А они так хотели в Сочи и красную площадь.
Не очень то и хотелось Стиллеру с этими факерами знакомиться
Мда, не побывать Шонну Пенну в пивнухах Забайкалья...
*we tolerate*
Просто представьте ебала того скота, на которого эти новости рассчитаны.
Представили?
Жестко с ними! И рублевые счета заморозят?!?