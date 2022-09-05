Их внесли в «стоп-лист» из принципа взаимности, поскольку «американские власти продолжают следовать русофобскому курсу».

В мае 2022 года российские власти запретили въезжать в страну актёру Моргану Фримену и другим известным личностям — в основном политикам и журналистам.