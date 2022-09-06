ЦБ с 1 октября ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов Статьи редакции
Против запрета регулятора на покупку таких акций выступали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа».
С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг компаний из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
По мнению ЦБ, решение поможет минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, так как иностранные финансовые организации, где учитываются такие бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. От блокировки, по данным регулятора, уже пострадало 5 млн инвесторов.
Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисный актив которых — иностранные ценные бумаги компаний из «недружественных» стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.
Ограничения не затронут операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и компаний из «дружественных» стран.
ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в конце июля 2022 года. В частности, регулятор предложил на время запретить им сделки с иностранными бумагами, а также поднять порог для признания квалифицированным инвестором. Предложение регулятора критиковали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа» — основная торговая площадка в России, где обращаются иностранные акции.
ЗАПРЕТИТЬ ОТМЕНИТЬ Я СКОЗАЛ АААА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ РРЯЯЯЯ ОТМЕНА ЗАПРЕТ ЗАПРЕТ ОТМЕНА СКОЗАЛ Я
купишь омериканскую акцию - получишь по ебалу
Zапретить Zабрать Zаблокировать
Зато в пирамиды можно вкладывать без ограничений
класссссс
"Не жили богато, нехрен и начинать"Хотя там и не начиналось... 100 человек с плечами, телеграмм свой рекламят, а остальные до 10К сидят.
Надеюсь за ~15 лет - общество поймёт что возвращение в СССР такая себя идея.
Ещё за использование Интеректив Брокерс на бутылку сразу надо отправлять
Покупайти российскые акции.
Ну пожалуйста.