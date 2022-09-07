«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолётов отечественного производства на ₽1 трлн Статьи редакции
«Ростех» поставит более 300 воздушных судов. Они заменят Boeing и Airbus, которые «вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию».
«Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о поставке 339 российских самолётов, пишет «Коммерсантъ».
«На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. […] Отмечу, что все самолёты будут поставлены в импортзамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Самолёты поставят в 2023-2030 годах. В 2023 году «Аэрофлот» получит два Superjet-New, в 2024–м — шесть МС-22 и семь Ту-214.
Кадры для шпрот это килька?
Боинг и Эйрбас пришли в ужас когда узнали что...
простой, советский, пятикопеечный самолёт выдали за новый
Надвигается второй сезон
не советую вообще никуда на этих самолётах летать...
а я очень советую, но только русским
Где родился там и пригодился. Не жили хорошо и нечего начинать.
Из чего ты сделала такие выводы?
Ну, Sukhoi Superjet когда был из западных комплектующих, вполне неплох был. Я летал на нём (в качестве пассажира). И отзывы о нём были вполне нормальные. Но как они его теперь собираются производить, загадка. Учитывая, что в нём "отечественного" было процентов 30, не более.
Какие ваши аргументы?
Бумажных.
Или ковров.
Аэрофлот профинансирует оппозицию, получаецца.
Вообще очень интересно как могли проебать гражданскую авиацию союза. Как могли такую важную для государства отрасль сделать полностью зависимым от других стран?
Как и всё остальное
Потому то она была ебучим отсталым и опасным говном
Ну проебали и проебали, зато котлета лавэхи карманы греет, а на плебсов с их самолетами похуй))))
Сердюков уже «успешно» поработал поработал министром обороны, сейчас он осваивает бюджеты ОАК, прям эффективный менеджер по всем вопросам.
В вашем вопросе есть уже ответ- СОЮЗА. Нет Союза нет самолетиков.
ЭЛЕМЕНТАРНО:
ЗП инженера в мск:
Туполев
- начинающий инженер 80
- опытный 120
- ведущий инженер 150
Boeing
- начинающий инженер 150
- опытный 250
- ведущий инженер 500
нахуй она неконкурентоспособная всралась? все совковое говно
В 90е был просто общий бардак, но своя авиация еще была. А далее они откатами занимались 20 лет во всех сферах. В этом и дело.
Так по рыночку же все. Никто же не планировал изолироваться опять
Генерал-майор ВВС, специалист по авиационной промышленности Владимир Попов:Так решили политики. Ведь экономика всё-таки находится под политическим давлением. Сейчас мы говорим, что принятые тогда решения были близорукими и ущербными. Что они сказались на всей экономике в целом, не только на авиастроении. Мы же почти на коленях стояли перед Западом и стали летать на Boeing и на Airbus, на других импортных самолётах.
потому что она была не айс и боинг / аэробус может еще эмбраэр и бомбардье её тупо перегнали в развитии.
какая разница о чем пиздеть? не видишь, люди себе подушку из нала собирают перед тем как все схлопнется.
Пока это самый здравый коммет на тему
Без западной электроники внутри будут выглядеть как-то так.
Китай может дать.
решили так же, как с 6G и истребителями 6-го поколения, что нахуй МС-21, решили сразу МС-22 делать?
Они хотят за два года поставить 15 самолетов, а за оставшиеся 6 лет собрать 324 лайнера? Масштабировать будут с божьей помощью?
Главное заявить что мы вяликие.
Главное пару лет протянуть. А там или ишак сдохнет или падишах.
Парашюты правда не будут выдавать перед рейсом
Аэрофлот купил обещания взамен на деньги
Пизда трилиону.
Какие дорогие бумажные самолётики
— Давайте начнём с двух самолетов в следующем году, а там видно будет. Либо ишак помрет, либо падишах сдохнет
Мы можем все, но не можем
Можем все. И не раз. Но потом.
А оно точно полетит хоть куда-нибудь? Или в воздухе уже распадётся на запчасти?
А зачем куда то летать. Деды не летали и страну с колен подняли.
Больше всего, как обычно, радует лицемерие, ибо поставлены они будут за неимением лучшего. А во-вторых, летать-то куда будут? Какие банановые республики дадут добро?
Россия большая.
₽1 трлн?
1 трлн штошей
У них даже для кукурузников нет двигателей... они будут делать что? Макеты?
Самолёты отечественного производства это украденные боинги и эйрбасы?
Знаешь че? Валить отсюда надо вот че
Агрегат! Это то даже звучит кринжово :) Так и представляю "Отечественный Навигационный Агрегат" - на табурете сидит безусый выпускник-штурман и на потрепанном кожаном планшете с бумажной картой, линейкой прокладывает курс... А на него орет полупьяный командир борта "ну че там Василич, мы уже над Саратовым али нет?!" :)))
В 2024 6 штук МС-21?
Нет.
Ну или они из них половину систем повыкидывают. Но тогда к 2024 году оно только согласование пройдёт.
Так а из чего и по каким технологиям их будут делать? Опять новости про сладкое будущее, которое не наступит
картонная авиация, понятно
Может мс 21, а не мс 22?
Он уже прошёл сертификацию с российскими двигателями?
Он прошел с американскими... российского еще нет
New... Какую же несут хуйню...
Сказки для профанов.... у них двигателя нового своего нет, а иностранцы не поставляют! Вот на остатках 2 штуки поставят, а потом ж...
Интересно, как это скажется на количестве полетов. Не говоря уже о качестве.
Это какие? Superjet? - там из отечественного только корпус. Всё остальное либо ещё не летает, либо ситуация такая же. Нафиг-нафиг, теперь только поезда! Хотя бы падать не высоко.
с поездами те же проблемы
«
Дед решил добить тех кто дернется улететь
Гос. контора покупает у гос. корпорации товары. Перемещение бюджетных средств из одного кармана, в другой.